Wall Street cotiza en baja mientras el petróleo sube por el estancamiento en las negociaciones de Estados Unidos con Irán

El operador de opciones Joseph D'Arrigo trabaja en el piso de la Bolsa de Nueva York, el martes 16 de junio de 2026. (Richard Drew/AP)

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Los principales índices de Wall Street caían el martes hasta mínimos de unas dos semanas, presionados por las pérdidas de los valores tecnológicos, mientras que el desvanecimiento de las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán impulsaba a los precios del petróleo y mantenía los retornos de los bonos del Tesoro en máximos de varios años.

Hacia media mañana, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 132,55 puntos, o un 0,25%, a 53.327,23 unidades; el S&P 500 perdía 35,37 puntos, o un 0,46%, a 7.709,69 unidades; y el Nasdaq Composite caía 275,95 puntos, o un 1,04%, a 26.368,96 unidades.

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El índice de volatilidad del CBOE (VIX), conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, se disparaba hasta 4,7%, hasta 15,91 unidades, su nivel más alto en unas dos semanas.

Irán dijo que adoptaría una postura militar “totalmente ofensiva” debido a que los esfuerzos para negociar un fin definitivo de la guerra se han estancado, mientras que Washington descartó prorrogar el acuerdo de alto el fuego temporal que expiró el 17 de agosto.

Estos acontecimientos impulsaban a los futuros del crudo Brent, que hacia media mañana subían 0,5%, cerca de máximos de las últimas tres semanas, con el precio en torno a los 91 dólares. El WTI también avanzaba, cerca de los 85 dólares. El sector energético del S&P 500 ganaba 1,4%.

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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se situaba en su nivel más alto desde 2007, mientras que el de la deuda de referencia a 10 años rondaba el 4,72%, cerca de su máximo desde enero de 2025.

“Los rendimientos están preocupando a la gente porque presagian un entorno más restrictivo y porque va a resultar más caro pedir dinero prestado”, dijo Kim Forrest, directora de inversiones de Bokeh Capital Partners. “Especialmente en todo este asunto de la inteligencia artificial, donde el plazo de amortización es incierto. Esto genera un clima de nerviosismo entre los inversores”.

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Tecnológicas y semiconductores, los más golpeados

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, presenta los nuevos lentes inteligentes Ray-Ban Display, en momentos en que las acciones de la compañía caen mientras arranca un juicio clave por daños a menores (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

La mayoría de las acciones de gran capitalización y de crecimiento registraban caídas, ya que los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro podrían reducir el valor actual de los futuros beneficios del sector tecnológico y aumentar los costos de financiación de las empresas.

Nvidia bajaba 2%, y Meta Platforms perdía 3%, esta última en momentos en que comenzaban los alegatos iniciales de un juicio clave en una corte federal de California, donde varios estados reclaman miles de millones de dólares en concepto de daños por el impacto de las redes sociales en menores. El sector de Tecnología de la Información del S&P 500 era el que más lastraba al índice, con una caída del 1,5%. Los fabricantes de chips también se veían sometidos a una fuerte presión vendedora: el índice Philadelphia SE Semiconductor descendía 3,7%, a su mínimo de la semana.

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Otros movimientos destacados

Entre los papeles individuales, Klarna se hundió 20,5% pese a haber reportado resultados trimestrales más sólidos de lo esperado: la empresa de pagos “compre ahora, pague después” recortó parte de sus proyecciones financieras para todo 2026, principalmente por las expectativas para Alemania, su mayor mercado por volumen. Home Depot, en cambio, subió 0,7% tras reportar ganancias e ingresos superiores a lo esperado en su último trimestre, aunque su director financiero, Richard McPhail, señaló que los clientes de la cadena continúan optando por proyectos de menor envergadura.

Los rendimientos elevados también ya llevaron a la tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos cerca de su nivel más alto en un año, lo que golpeó a la industria de la construcción de viviendas: un reporte del martes mostró que los constructores iniciaron menos viviendas nuevas de las esperadas por los economistas el mes pasado.

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Mercados mixtos en el resto del mundo

En los mercados internacionales, los índices operaban mixtos en Europa y Asia. El FTSE 100 británico subía 0,14%, mientras el DAX alemán cedía 0,71% y el CAC 40 francés retrocedía 0,72%. En Asia, el Nikkei 225 japonés se desplomó 2,54%, y el Kospi surcoreano —fuertemente influido por gigantes tecnológicos como Samsung Electronics y SK Hynix— cayó 1,55%, tras haber oscilado al menos 2,4% en cada una de sus tres jornadas previas. El Hang Seng de Hong Kong subió apenas 0,07% y el Shanghai Composite avanzó 0,19%.