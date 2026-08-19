El secreto que escondía el Tíber: la sequía dejó al descubierto un antiguo puente romano

La bajante del río en Roma permitió ver pilares de un cruce atribuido al reinado de Nerón, cerca de Castel Sant’Angelo (Captura de video)

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La persistente sequía en Roma dejó al descubierto los restos de un antiguo puente romano en el río Tíber, una estructura atribuida al reinado de Nerón que reapareció junto a Castel Sant’Angelo. La bajante del agua expuso parte del Pons Neronianus en uno de los sectores más transitados de la capital italiana.

De acuerdo con el reporte publicado por Euronews, el descenso del caudal forma parte de un cuadro más amplio que afecta a varios ríos de Italia por la falta de lluvias en Europa occidental. En ese marco, la reaparición de vestigios de la antigua Roma volvió a poner en primer plano el efecto de la sequía sobre el paisaje urbano y el patrimonio histórico.

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La estructura emergió cerca de Castel Sant’Angelo, a poca distancia del actual puente Vittorio Emanuele II. Hace unos dos mil años, ese cruce permitía atravesar el río hacia la zona donde hoy se encuentra el Vaticano. El reporte indicó que el puente fue construido durante el gobierno de Nerón, entre los años 54 y 68 d. C.

No es la primera vez que los restos aparecen durante el verano, cuando el nivel del Tíber desciende con fuerza. En esta ocasión, la escena cobró mayor visibilidad por la magnitud de la sequía, que redujo de manera excepcional el caudal y volvió visibles partes de una obra ligada a la red de circulación de la antigua ciudad.

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Un puente romano que vuelve a la vista

La estructura reapareció a poca distancia del puente Vittorio Emanuele II, en una zona muy transitada del centro de Roma (Captura de video)

La agencia de noticias italiana Ansa, citada en el artículo, recordó que “el puente unía el Campo Marzio con el Ager Vaticanus”. Esa conexión permitía que la antigua vía Trionfale cruzara el Tíber en dirección a Veio, una referencia que ayuda a ubicar la función estratégica de la estructura dentro del trazado urbano.

Según esa misma reconstrucción, en el área donde hoy se levanta la Santa Sede se encontraban propiedades de Nerón, entre ellas la villa de su madre Agripina, además del circo de Calígula y la vía Cornelia. La ubicación del puente permite relacionar esos espacios con uno de los accesos hacia la margen occidental del río.

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La aparición de los restos se produjo en un punto de fuerte circulación urbana y turística. La cercanía con monumentos y puentes actuales facilita la observación del lugar y convierte el episodio en una imagen de interés para quienes recorren estos días el centro histórico de la capital italiana.

La baja del agua también modifica la percepción habitual del cauce. En condiciones normales, estas estructuras quedan cubiertas por el río. Cuando el nivel desciende de forma marcada, los vestigios reaparecen y permiten una lectura distinta de la relación entre la ciudad actual y su pasado.

Qué se sabe del Pons Neronianus

La reconstrucción señala que ese paso permitía a la antigua vía Trionfale cruzar el río hacia Veio y conectar con áreas donde hoy se ubica el Vaticano (Captura de video)

El Pons Neronianus se mantuvo en pie durante varios siglos y, según el reporte, probablemente fue demolido durante la guerra gótica del siglo VI. Esa hipótesis sitúa el final de la estructura en un período de fuertes cambios políticos y militares en la península itálica.

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Los restos visibles pertenecen a una obra levantada en tiempos de Nerón. La datación del puente en ese período lo vincula con una etapa en la que el entorno del Tíber tenía un papel central en la conexión entre áreas urbanas, caminos y propiedades imperiales situadas en la ribera opuesta.

Durante siglos, los pilares conservados en el río tuvieron otros usos. La publicación señaló que esas bases sirvieron para amarrar estructuras equipadas con molinos impulsados por la corriente. Esos molinos fueron demolidos a finales del siglo XIX, cuando cambiaron las formas de aprovechamiento del cauce y de sus márgenes.

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Ese recorrido histórico muestra que el puente no solo funcionó como paso en la Antigüedad. Sus restos también formaron parte de etapas posteriores de la vida de la ciudad, con usos vinculados a la dinámica del río y a actividades desarrolladas sobre sus orillas.

La sequía expone el impacto sobre el Tíber

El descenso del caudal forma parte de un cuadro más amplio en Italia y tuvo un efecto visible en Roma - REUTERS/Stephanie Lecocq

La reaparición de los restos quedó ligada a la persistente sequía que afecta a Europa occidental, un fenómeno que llevó a niveles excepcionalmente bajos el caudal de varios ríos italianos. Entre ellos figura el Tíber, cuyo paso por Roma ofreció una imagen poco frecuente en una de las zonas más conocidas del país.

El episodio no remite solo a un hecho arqueológico o turístico. También refleja el efecto concreto de la falta prolongada de agua sobre un curso fluvial de relevancia histórica, urbana y ambiental. La bajante excepcional del Tíber alteró el paisaje del centro de Roma y dejó a la vista elementos que suelen permanecer sumergidos.

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Para los visitantes, la escena sumó un atractivo inesperado en plena temporada estival. Para la ciudad, la imagen volvió a mostrar cómo los eventos climáticos extremos inciden sobre el patrimonio material y sobre la relación cotidiana con el río.

El artículo enmarca este episodio en una serie de veranos con niveles bajos del agua. En esta ocasión, la persistencia de la sequía amplificó el interés sobre los pilares expuestos. La antigua estructura reapareció así como un indicio visible de la presión que atraviesan los ríos de Italia.