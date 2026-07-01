Ana Paola Hall asume como embajadora de Honduras en España

La Cancillería juramenta a Ana Paola Hall como embajadora de Honduras ante España

Ana Paola Hall fue juramentada hoy como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Honduras ante el Reino de España. La exrepresentante del partido liberal en el Consejo Nacional Electoral asumirá el cargo con una agenda centrada en fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación, con énfasis en la comunidad hondureña residente en España.

El acto de juramentación fue presidido por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, quien formalizó el nombramiento de Hall como representante diplomática de Honduras en España.

Hall asumirá la responsabilidad de representar los intereses del país ante el Gobierno español, promover oportunidades de cooperación y fortalecer los vínculos históricos, políticos, económicos y culturales entre ambas naciones.

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Atención a los hondureños

Entre las prioridades de su gestión figura el impulso de iniciativas conjuntas en educación, salud e infraestructura, además de seguridad, turismo y protección del medio ambiente, sectores en los que España ha mantenido participación mediante programas de cooperación internacional.

La misión diplomática en España buscará impulsar inversión y cooperación técnica para el crecimiento económico y el desarrollo social de Honduras.

Hall también buscará fortalecer los espacios de diálogo político entre ambos gobiernos y promover proyectos de inversión y cooperación técnica que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo social del país.Uno de los ejes de su misión diplomática será la atención a los hondureños que residen en España.

Durante su juramentación, la embajadora reafirmó su compromiso de trabajar para garantizar una atención más cercana y eficiente a la comunidad migrante, mediante el fortalecimiento de los servicios consulares y el acompañamiento en trámites migratorios y de protección de derechos.

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La funcionaria aseguró que procurará mantener una comunicación permanente con los connacionales para atender sus principales necesidades y facilitar el acceso a los servicios que ofrece la representación diplomática hondureña en territorio español.

La relación bilateral con Honduras

La Cancillería destacó que el nombramiento forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la política exterior y consolidar las relaciones con países considerados socios para Honduras, especialmente en materia de cooperación, inversión y asistencia al migrante.

España constituye uno de los principales aliados de Honduras en Europa y mantiene una estrecha relación de cooperación en áreas como gobernabilidad, desarrollo sostenible, educación, fortalecimiento institucional y apoyo a proyectos sociales, además de albergar una comunidad de hondureños que contribuye al desarrollo de ambos países.

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Funciones electorales

La designación de Ana Paola Hall como embajadora en España se produce mientras mantiene una licencia temporal de sus funciones como consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), cargo que ha desempeñado desde 2019 como representante del Partido Liberal. Su separación no implica una renuncia definitiva al organismo electoral, sino una suspensión temporal de sus responsabilidades mientras cumple la misión diplomática encomendada por el Poder Ejecutivo.

Durante su gestión en el CNE, Hall participó en la organización, supervisión y toma de decisiones relacionadas con los procesos electorales desarrollados en el país, incluyendo las elecciones primarias y generales.

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Aunque la licencia tiene carácter temporal y conserva su condición de consejera propietaria, cualquier eventual retorno al organismo dependerá de las decisiones administrativas y políticas que se adopten una vez concluya su misión como representante de Honduras ante el Reino de España.

Así mismo se esta a la espera de la posterior juramentación de la representante del partido Nacional, Cossete López como embajadora de Honduras en Washington.