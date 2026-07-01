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Panamá espera respuesta del régimen chino para abordar el aumento de las inspecciones a buques

El presidente José Raúl Mulino anunció el envío de una delegación de alto nivel a Pekín y advirtió que las detenciones podrían afectar la posición del registro marítimo nacional en Asia.

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José Raúl Mulino anunció que Panamá espera una respuesta de China para concretar una reunión sobre las inspecciones a buques con bandera panameña. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
José Raúl Mulino anunció que Panamá espera una respuesta de China para concretar una reunión sobre las inspecciones a buques con bandera panameña. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su gobierno espera la confirmación de una reunión con autoridades de China para abordar el incremento de las inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país, una situación que, según advirtió, podría afectar la posición del registro marítimo panameño dentro del Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokyo MoU), uno de los principales sistemas internacionales de evaluación del desempeño de las flotas mercantes.

Durante su informe de gestión ante la Asamblea Nacional, Mulino reveló que enviará representantes del Gobierno a Pekín para tratar el asunto “al más alto nivel”, en un intento por contener un conflicto que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la industria marítima panameña.

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“Estamos esperando la confirmación de una reunión personal de mis enviados a China para tratar este tema al más alto nivel de ese país", afirmó el mandatario.

El anuncio coincidió con con la información divulgada por la Autoridad Marítima de Panamá que indicaba que el país regresó a la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), considerada uno de los principales indicadores internacionales sobre el desempeño de las administraciones marítimas.

La inclusión en esa lista certifica que los buques con bandera panameña cumplen con altos estándares internacionales de seguridad y supervisión, resultado de varios años de medidas para fortalecer las inspecciones preventivas, mejorar los controles sobre embarcaciones de mayor riesgo y elevar la calidad del registro panameño, el más grande del mundo.

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El presidente advirtió que el aumento de las detenciones en puertos chinos podría afectar la posición del registro panameño en el Tokyo MoU. EFE / Aris Mariota
El presidente advirtió que el aumento de las detenciones en puertos chinos podría afectar la posición del registro panameño en el Tokyo MoU. EFE / Aris Mariota

Sin embargo, Mulino advirtió que ese avance podría verse comprometido en Asia debido al aumento de las detenciones de buques panameños en puertos chinos.

“Debido al problema de todos conocido con China, pudiera afectarnos la valoración en el Tokyo MoU por las detenciones, que gracias a Dios van en disminución“, señaló el presidente.

El Tokyo MoU reúne a las autoridades de control portuario de 22 economías de Asia-Pacífico y evalúa el desempeño de los registros de bandera con base en las inspecciones y detenciones realizadas en sus puertos.

Un deterioro en esos indicadores puede traducirse en mayores inspecciones, retrasos operativos y un aumento de los costos para las embarcaciones que navegan bajo una determinada bandera.

Las inspecciones a barcos panameños comenzaron a incrementarse este año, después del conflicto surgido por los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la renovación de la concesión de Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchinson.

La Autoridad Marítima de Panamá atribuye el retorno a la Lista Blanca al fortalecimiento de los controles, inspecciones preventivas y estándares de calidad del registro. (Cortesía: Autoridad Marítima de Panamá)
La Autoridad Marítima de Panamá atribuye el retorno a la Lista Blanca al fortalecimiento de los controles, inspecciones preventivas y estándares de calidad del registro. (Cortesía: Autoridad Marítima de Panamá)

Posteriormente, el Estado panameño asumió la administración temporal de ambas terminales mientras define un nuevo esquema de operación.

La controversia llegó la semana pasada hasta la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá. Allí, el representante permanente de China ante el organismo, Xie Feng, cuestionó las decisiones adoptadas por Panamá y advirtió que enviaban una señal negativa para la inversión extranjera.

La respuesta llegó del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, quien defendió la independencia de los órganos del Estado y recordó que el Ejecutivo no puede intervenir para modificar una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Además, sostuvo que el incremento de las inspecciones a buques panameños en puertos chinos ha sido muy superior al registrado en otros países de Asia y pidió a Pekín "desescalar" las diferencias mediante el diálogo.

Aunque distintos actores del sector marítimo y el Gobierno panameño han vinculado el aumento de las inspecciones con el diferendo por los puertos, China ha rechazado esa interpretación y sostiene que los controles responden exclusivamente a razones de seguridad marítima

El registro panameño mantiene el mayor número de embarcaciones mercantes del mundo y constituye uno de los pilares de la plataforma logística nacional. EFE/ Carlos Lemos
El registro panameño mantiene el mayor número de embarcaciones mercantes del mundo y constituye uno de los pilares de la plataforma logística nacional. EFE/ Carlos Lemos

Mientras persiste esa diferencia diplomática, Panamá intenta preservar la competitividad de su registro de buques.

El regreso a la Lista Blanca del Paris MoU representa uno de los mayores logros recientes de la Autoridad Marítima de Panamá. La clasificación se basa en un promedio móvil de tres años sobre inspecciones y detenciones en puertos europeos, por lo que el ascenso refleja una mejora sostenida en los indicadores de seguridad y cumplimiento de la flota panameña.

Para lograrlo, la entidad reforzó las inspecciones preventivas de embarcaciones consideradas de mayor riesgo, endureció los controles de ingreso al registro, fortaleció la supervisión sobre las organizaciones reconocidas y estableció mecanismos más estrictos para detectar deficiencias antes de que los buques lleguen a puertos extranjeros.

Mulino también anunció que la Autoridad Marítima ya opera un servicio permanente las 24 horas del día para atender a armadores y operadores sin que las diferencias horarias con Europa o Asia afecten la prestación de servicios, una medida que, según explicó, surgió tras reuniones sostenidas con representantes del sector naviero durante su reciente visita a Grecia.

El Gobierno panameño sostiene que el incremento de las inspecciones comenzó tras el conflicto por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo
El Gobierno panameño sostiene que el incremento de las inspecciones comenzó tras el conflicto por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo

Con la recuperación de la clasificación europea ya asegurada, el reto para Panamá será evitar que el conflicto diplomático con China termine deteriorando su desempeño en Asia y afecte la reputación internacional del mayor registro de buques del mundo, uno de los principales activos de la plataforma logística y marítima del país.

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