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Costa Rica activa plan de asistencia internacional para apoyar a Venezuela ante emergencia histórica

El gobierno costarricense organiza el envío de personal especializado y productos prioritarios a las zonas más afectadas, sumando la solidaridad de instituciones y empresas privadas

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Un rescatista costarricense del Grupo USAR participa en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos ocurridos (Cortesía Presidencia CR).
Un rescatista costarricense del Grupo USAR participa en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos ocurridos (Cortesía Presidencia CR).

Costa Rica movilizó alimentos, agua y brigadistas especializados para asistir a Venezuela tras los terremotos ocurridos hace siete días, una de las emergencias más graves de la historia reciente del país sudamericano.

Este día 1 de julio, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció la intensificación del respaldo nacional a Venezuela en el contexto de la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron ese país hace una semana. El operativo incluyó el envío de bomberos, integrantes de la Cruz Roja Costarricense y personal técnico especializado, además de una campaña nacional para recolectar insumos críticos solicitados por las autoridades venezolanas.

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Además, el gobierno tico activó un plan de asistencia en respuesta a los devastadores terremotos que golpearon Venezuela con especial afectación en el estado de La Guaira. La presidenta Fernández explicó que el país organiza una recolección nacional dirigida a conseguir fórmula en lata y pañales para niños y adultos mayores, los productos considerados esenciales por las autoridades venezolanas ante la crisis.

La coordinación recae en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que habilitó sus 77 estaciones a nivel nacional como centros de acopio. Los donativos podrán entregarse hasta el sábado (4 de julio) para permitir que el lunes la empresa DHL traslade los suministros a Venezuela sin costo para el Estado.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante el anuncio oficial de la campaña nacional para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos (Cortesía CR).
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante el anuncio oficial de la campaña nacional para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos (Cortesía CR).

La mandataria resaltó la participación de Volaris y DHL, empresas que facilitaron el transporte de brigadistas y ayuda humanitaria, y enfatizó la importancia de la solidaridad activa frente a una situación de emergencia internacional.

Brigadistas costarricenses en zonas devastadas

La labor de los brigadistas costarricenses ha estado enfocada en las zonas más afectadas por los terremotos. “Esto es comparable con un escenario de guerra. El 70% de las edificaciones de más de doce, quince y veinte pisos están en el suelo”, relató uno de los rescatistas.

El contingente ha recorrido más de 25 kilómetros, ejecutando 14 misiones, realizando ocho despliegues en campo e inspeccionó 95 estructuras en seis comunidades devastadas. Los equipos aplican tecnología especializada y protocolos internacionales para localizar sobrevivientes entre los escombros, logrando rescatar con vida a una persona atrapada, según el reporte.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte, hizo énfasis en la atención a grupos vulnerables tras los terremotos.

“Miles de niños han quedado huérfanos en Venezuela y muchos adultos mayores requieren atención prioritaria”, señaló Picado Eduarte. Detalló que el operativo incluyó el despliegue de 48 brigadistas de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos, 16 de la Cruz Roja Costarricense y el envío de 200 raciones alimenticias, junto a tres toneladas de alimentos ya distribuidos entre las familias afectadas.

campaña nacional de recolección de fórmula en lata y pañales para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos, con acopio en todas las estaciones del país (Cortesía CR).
campaña nacional de recolección de fórmula en lata y pañales para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos, con acopio en todas las estaciones del país (Cortesía CR).

Picado Eduarte explicó que la campaña de donación se concentra en dos productos: fórmula en lata y pañales para niños y adultos mayores, seleccionados tras consultas con las autoridades venezolanas y organismos internacionales.

La mandataria recalcó que la solidaridad costarricense se traduce en acciones concretas y en la disposición de recursos ante emergencias que afectan a países vecinos. La red de estaciones de bomberos habilitadas como centros de acopio facilita la participación ciudadana y la logística para el envío de ayuda en plazos definidos.

La presidenta Fernández cerró su intervención recordando el carácter imprevisible de los desastres naturales en la región y la importancia de la cooperación entre países latinoamericanos.

La operación de Costa Rica evidencia la capacidad nacional para movilizar recursos y personal altamente capacitado en apoyo a comunidades afectadas por catástrofes como los terremotos en Venezuela.

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