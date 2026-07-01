Entretenimiento

‘Fiesta Pagäna’: el biopic de Mägo de Oz estrena su primer tráiler

El proyecto cinematográfico, dirigido por Álvaro Brechner, repasa la evolución del grupo y su impacto en la música

Guardar
Google icon
El proyecto cinematográfico, dirigido por Álvaro Brechner, repasa la evolución del grupo y su impacto en la música. (YouTube)

La película Fiesta Pagäna, inspirada en la trayectoria de la banda española de rock Mägo de Oz, avanza hacia su estreno previsto para 2026.

La producción fue anunciada hace tres años por Eterno Pictures, momento en el que comenzaron a conocerse los primeros detalles sobre una película dedicada a una de las bandas más reconocidas del rock español.

PUBLICIDAD

Aunque durante los primeros meses apenas trascendió información sobre el argumento o el equipo creativo, la confirmación del reparto y del rodaje consolidó el proyecto.

La dirección corre a cargo del cineasta uruguayo Álvaro Brechner, mientras que el guion ha sido escrito por Sofía Cuenca. El rodaje se desarrolló durante tres meses y reunió a un reparto encabezado por Adrián Lastra, quien interpreta a Txus Di Fellatio, fundador y batería de Mägo de Oz.

PUBLICIDAD

Adrián Lastra encabeza el elenco de 'Fiesta Pagana'. (Instagram)
Adrián Lastra encabeza el elenco de 'Fiesta Pagana'. (Instagram)

Roberto Álamo da vida al productor Big Simon, Carlos Librado interpreta al guitarrista Carlitos, Antonio Dechent encarna al productor Goyo y Eduardo Velasco interpreta al representante Tibu.

El elenco principal se completa con Adrián Mondaray como José Andrëa, Guillermo Furió como Moha, Luis Bondía como Kiskilla, Marc Parejo como Fernando Ponce de León, Jon Arias como Salva, José Sospedra como Peri y Michelle Renaud como Patricia Tapia.

Según el primer tráiler publicado, la película recorrerá distintas etapas de la historia del grupo, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las principales referencias del rock y el folk metal en España.

La historia se remonta a finales de los años ochenta, cuando Jesús María Hernández Gil, entonces portero en las categorías inferiores del Real Madrid, impulsó un proyecto musical junto a varios amigos.

Tras adoptar el nombre artístico de Txus Di Fellatio, formó una primera banda denominada Transilvania 666, precedente de Mägo de Oz.

La película abordará los inicios de Mago de Oz en la música y las etapas que marcaron su trayectoria. (Captura de video)
La película abordará los inicios de Mago de Oz en la música y las etapas que marcaron su trayectoria. (Captura de video)

Con el paso de los años, el grupo fue incorporando nuevos integrantes hasta consolidar una formación integrada por José Andrëa como vocalista, Frank y Carlitos a las guitarras, Moha al violín y Salva al bajo.

Después de sus primeros trabajos llegó Jesús de Chamberí, considerado uno de los discos que marcó el inicio de una nueva etapa para la banda.

Posteriormente, con la incorporación de músicos como Kiskilla y Fernando Ponce de León, Mägo de Oz publicó álbumes como La leyenda de La Mancha, Finisterra y Gaia, que ampliaron su repercusión tanto en España como en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

A lo largo de más de tres décadas de actividad, la banda ha mantenido una presencia continuada en los escenarios y actualmente continúa ofreciendo conciertos.

Cabe destacar que antes de la publicación del primer tráiler también trascendió el distanciamiento del violinista Moha respecto al proyecto, tras conocerse el título definitivo de la película. El músico emitió un comunicado en el que volvía a hacer referencia a posibles acciones legales.

Moha se desvinculó del proyecto tras revelarse el título de la cinta. (Instagram)
Moha se desvinculó del proyecto tras revelarse el título de la cinta. (Instagram)

La película también abordaría los cambios en la formación. La salida del cantante José Andrëa en 2011 supuso un punto de inflexión para el grupo. En la actualidad, Txus Di Fellatio y Moha son los únicos integrantes originales que permanecen vinculados a la banda.

El desarrollo del proyecto cinematográfico ha estado acompañado por diferentes posiciones entre antiguos y actuales miembros del grupo.

Aunque Peri, exbajista de Mägo de Oz, participa como productor ejecutivo, Txus Di Fellatio manifestó públicamente en distintas ocasiones su rechazo a la realización de la película y anunció acciones para impedir el uso del nombre del grupo, de sus integrantes y de su repertorio. Posteriormente, las partes alcanzaron acuerdos que permitieron continuar el rodaje.

La cinta tuvo varios tropiezos por los conflictos entre los integrantes de la banda y los ejecutivos que llevan a cabo la biopic. (Instagram)
La cinta tuvo varios tropiezos por los conflictos entre los integrantes de la banda y los ejecutivos que llevan a cabo la biopic. (Instagram)

La producción contó además con la participación de algunos músicos relacionados con la historia de la banda. Integrantes actuales, como el vocalista Rafa Blas, realizaron apariciones especiales, al igual que antiguos miembros del grupo, que coincidieron durante la celebración del final del rodaje.

Mientras continúa el proceso de posproducción, la fecha exacta de estreno todavía no ha sido confirmada, aunque la previsión es que llegue a los cines durante 2026.

Temas Relacionados

Fiesta PaganaMago de Ozentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares

El escrito presentado ante el tribunal sostiene que la contrademanda del director nunca buscó ganar en los juzgados, sino destruir la reputación de la actriz, presionar a testigos y disuadir a otras personas de hablar

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares

“Era imposible hacerlo”, afirmó Mitchel Musso sobre su ausencia en Avatar: The Last Airbender

En una entrevista en pódcast, el intérprete de Oliver Oken destacó que las restricciones contractuales por su rol en Hannah Montana le impidieron participar en producciones ajenas, incluida la serie animada

“Era imposible hacerlo”, afirmó Mitchel Musso sobre su ausencia en Avatar: The Last Airbender

La Odisea de Christopher Nolan prescinde de los influencers en su estreno y abre el debate en Hollywood

Sin pases para creadores de contenido y con las puertas abiertas a la crítica especializada, Universal rompe las reglas del marketing y apuesta por una estrategia que podría marcar un antes y un después en la industria

La Odisea de Christopher Nolan prescinde de los influencers en su estreno y abre el debate en Hollywood

Angela Nikolau e Ivan Beerkus: la pareja detenida tras escalar a lo más alto del Empire State y el documental de Netflix que los llevó a la fama mundial

La historia de los escaladores que se conocieron hace una década quedó plasmada en ‘Skywalkers: A Love Story’

Angela Nikolau e Ivan Beerkus: la pareja detenida tras escalar a lo más alto del Empire State y el documental de Netflix que los llevó a la fama mundial

John Cena se afeita la cabeza y acusa a sus seguidores por la decisión: “Gracias por intimidarme”

El actor y exluchador contó que apostó por un cambio total para mejorar el resultado de su tratamiento capilar

John Cena se afeita la cabeza y acusa a sus seguidores por la decisión: “Gracias por intimidarme”

DEPORTES

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

“Messi sufrirá”: la controvertida declaración del presidente de Timor Oriental en la previa de Argentina - Cabo Verde

Una ex figura de Uruguay apuntó contra los jugadores tras la exposición de Bielsa: “¿No te bancás una charla de 20 minutos?"

TELESHOW

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

Murió Santiago Ríos, destacado actor de Los Simuladores y Los Roldán

Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

INFOBAE AMÉRICA

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Por qué los terremotos más grandes ocurren en fallas casi planas: la explicación científica

El Club del DON: así funciona la campaña que premia a los colombianos

Un militar estadounidense continúa desaparecido tras una maniobra de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo