‘Fiesta Pagäna’: el biopic de Mägo de Oz estrena su primer tráiler

El proyecto cinematográfico, dirigido por Álvaro Brechner, repasa la evolución del grupo y su impacto en la música. (YouTube)

La película Fiesta Pagäna, inspirada en la trayectoria de la banda española de rock Mägo de Oz, avanza hacia su estreno previsto para 2026.

La producción fue anunciada hace tres años por Eterno Pictures, momento en el que comenzaron a conocerse los primeros detalles sobre una película dedicada a una de las bandas más reconocidas del rock español.

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Aunque durante los primeros meses apenas trascendió información sobre el argumento o el equipo creativo, la confirmación del reparto y del rodaje consolidó el proyecto.

La dirección corre a cargo del cineasta uruguayo Álvaro Brechner, mientras que el guion ha sido escrito por Sofía Cuenca. El rodaje se desarrolló durante tres meses y reunió a un reparto encabezado por Adrián Lastra, quien interpreta a Txus Di Fellatio, fundador y batería de Mägo de Oz.

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Adrián Lastra encabeza el elenco de 'Fiesta Pagana'. (Instagram)

Roberto Álamo da vida al productor Big Simon, Carlos Librado interpreta al guitarrista Carlitos, Antonio Dechent encarna al productor Goyo y Eduardo Velasco interpreta al representante Tibu.

El elenco principal se completa con Adrián Mondaray como José Andrëa, Guillermo Furió como Moha, Luis Bondía como Kiskilla, Marc Parejo como Fernando Ponce de León, Jon Arias como Salva, José Sospedra como Peri y Michelle Renaud como Patricia Tapia.

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Según el primer tráiler publicado, la película recorrerá distintas etapas de la historia del grupo, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las principales referencias del rock y el folk metal en España.

La historia se remonta a finales de los años ochenta, cuando Jesús María Hernández Gil, entonces portero en las categorías inferiores del Real Madrid, impulsó un proyecto musical junto a varios amigos.

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Tras adoptar el nombre artístico de Txus Di Fellatio, formó una primera banda denominada Transilvania 666, precedente de Mägo de Oz.

La película abordará los inicios de Mago de Oz en la música y las etapas que marcaron su trayectoria. (Captura de video)

Con el paso de los años, el grupo fue incorporando nuevos integrantes hasta consolidar una formación integrada por José Andrëa como vocalista, Frank y Carlitos a las guitarras, Moha al violín y Salva al bajo.

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Después de sus primeros trabajos llegó Jesús de Chamberí, considerado uno de los discos que marcó el inicio de una nueva etapa para la banda.

Posteriormente, con la incorporación de músicos como Kiskilla y Fernando Ponce de León, Mägo de Oz publicó álbumes como La leyenda de La Mancha, Finisterra y Gaia, que ampliaron su repercusión tanto en España como en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

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A lo largo de más de tres décadas de actividad, la banda ha mantenido una presencia continuada en los escenarios y actualmente continúa ofreciendo conciertos.

Cabe destacar que antes de la publicación del primer tráiler también trascendió el distanciamiento del violinista Moha respecto al proyecto, tras conocerse el título definitivo de la película. El músico emitió un comunicado en el que volvía a hacer referencia a posibles acciones legales.

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Moha se desvinculó del proyecto tras revelarse el título de la cinta. (Instagram)

La película también abordaría los cambios en la formación. La salida del cantante José Andrëa en 2011 supuso un punto de inflexión para el grupo. En la actualidad, Txus Di Fellatio y Moha son los únicos integrantes originales que permanecen vinculados a la banda.

El desarrollo del proyecto cinematográfico ha estado acompañado por diferentes posiciones entre antiguos y actuales miembros del grupo.

Aunque Peri, exbajista de Mägo de Oz, participa como productor ejecutivo, Txus Di Fellatio manifestó públicamente en distintas ocasiones su rechazo a la realización de la película y anunció acciones para impedir el uso del nombre del grupo, de sus integrantes y de su repertorio. Posteriormente, las partes alcanzaron acuerdos que permitieron continuar el rodaje.

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La cinta tuvo varios tropiezos por los conflictos entre los integrantes de la banda y los ejecutivos que llevan a cabo la biopic. (Instagram)

La producción contó además con la participación de algunos músicos relacionados con la historia de la banda. Integrantes actuales, como el vocalista Rafa Blas, realizaron apariciones especiales, al igual que antiguos miembros del grupo, que coincidieron durante la celebración del final del rodaje.

Mientras continúa el proceso de posproducción, la fecha exacta de estreno todavía no ha sido confirmada, aunque la previsión es que llegue a los cines durante 2026.