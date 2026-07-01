América Latina

Embajador hondureño en Washington plantea revisar aranceles y facilitar transición por cancelación del TPS

El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, solicitó a Washington tomar en cuenta el contexto económico del país y brindar un trato justo ante los desafíos que enfrentará con el fin del TPS para miles de hondureños

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El embajador Roberto Flores Bermúdez pidió a Estados Unidos considerar la situación económica de Honduras al definir nuevas medidas de cooperación. El diplomático afirmó que una revisión de los aranceles sería una forma concreta de apoyar al país. (FOTO: White House)
El embajador Roberto Flores Bermúdez pidió a Estados Unidos considerar la situación económica de Honduras al definir nuevas medidas de cooperación. El diplomático afirmó que una revisión de los aranceles sería una forma concreta de apoyar al país. (FOTO: White House)

Durante su participación en el foro Frente a Frente de Televicentro, conducido por Renato Álvarez, el diplomático manifestó que una de las formas en que Estados Unidos podría respaldar al país sería mediante una revisión de los aranceles que actualmente gravan las exportaciones hondureñas.

“Pedimos un tratamiento justo”

Flores Bermúdez señaló que las autoridades hondureñas esperan que los mensajes expresados por altos funcionarios estadounidenses sobre su interés de apoyar a Honduras se traduzcan en acciones concretas.

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“Pedimos un tratamiento justo y que esa frase que escuchamos de los altos funcionarios de Washington, en la que dicen que quieren ayudar y que Honduras tenga éxito, se vuelva una realidad”, expresó el embajador.

El funcionario sostuvo que el fortalecimiento de la cooperación económica permitiría al país enfrentar con mayores herramientas los retos que se aproximan, especialmente en materia de empleo, inversión y desarrollo.

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Preocupación por el fin del TPS

Durante la entrevista, el diplomático también abordó la carta enviada por el presidente Nasry Asfura al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que el mandatario solicita un período de transición para la recepción de los aproximadamente 55 mil hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Flores Bermúdez señaló que Honduras solicita un trato justo por parte del gobierno estadounidense. El embajador abordó la carta enviada por el presidente Nasry Asfura al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el TPS. (Foto: Cortesía)
Flores Bermúdez señaló que Honduras solicita un trato justo por parte del gobierno estadounidense. El embajador abordó la carta enviada por el presidente Nasry Asfura al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el TPS. (Foto: Cortesía)

Flores Bermúdez explicó que el impacto del fin del programa no se limitaría únicamente a los beneficiarios directos, sino también a sus familias, lo que incrementaría significativamente el número de personas que eventualmente podrían retornar al país.

“No solo implicaría recibir a los 55 mil tepesianos, sino también a parte de sus familias. Hablamos de un número importante de personas que afectará la economía y la situación general del país”, advirtió.

Retorno representa un desafío

El embajador recordó que la administración del presidente Asfura recibió un país con altos índices de pobreza, una reducción en los niveles de inversión y diversos desafíos económicos que aún se encuentran en proceso de recuperación.

En ese sentido, afirmó que el eventual retorno masivo de miles de hondureños representará un reto considerable para las instituciones nacionales, debido a la necesidad de generar oportunidades laborales, programas de reinserción y apoyo social.

Asimismo, indicó que Honduras continúa trabajando en un proceso de reconstrucción económica, por lo que cualquier medida de cooperación internacional será determinante para afrontar el nuevo escenario migratorio.

Aranceles también preocupan

Flores Bermúdez destacó que otro de los temas planteados en la agenda bilateral corresponde a los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre productos hondureños.

Según el diplomático, el retorno de unos 55 mil beneficiarios del TPS supondrá un importante desafío para Honduras. Flores Bermúdez advirtió que el impacto del fin del TPS también alcanzará a las familias de los migrantes retornados. (Foto: Cortesía)
Según el diplomático, el retorno de unos 55 mil beneficiarios del TPS supondrá un importante desafío para Honduras. Flores Bermúdez advirtió que el impacto del fin del TPS también alcanzará a las familias de los migrantes retornados. (Foto: Cortesía)

Actualmente, las exportaciones nacionales enfrentan un arancel general del 10 %, mientras que los arneses destinados a la industria automotriz están sujetos a un gravamen del 25 %, situación que, según el diplomático, afecta la competitividad de uno de los sectores productivos más importantes del país.

El embajador consideró que una revisión de estas medidas contribuiría a fortalecer la economía hondureña y facilitaría la generación de empleo en momentos de alta incertidumbre.

Margen judicial prácticamente agotado

Finalmente, Flores Bermúdez recordó que desde marzo de 2025 el gobierno hondureño tenía conocimiento de la decisión de poner fin al TPS para los connacionales amparados bajo ese programa.

Agregó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prácticamente eliminó las posibilidades de continuar la disputa por la vía judicial, por lo que el diálogo diplomático se mantiene como la principal herramienta para buscar mecanismos que permitan una transición ordenada para los hondureños afectados.

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