República Dominicana

Ministro de Defensa dominicano sobre misión de rescate en Venezuela: “nuestro equipo fue el primero que entró y será el último en salir”

La directriz fue ratificada por el COE en televisión, con la consigna de permanecer mientras exista posibilidad de hallar con vida a personas bajo estructuras colapsadas tras los terremotos en La Guaira

Guardar
Google icon
República Dominicana activa despliegue inmediato de rescate hacia Venezuela tras devastadores sismos
República Dominicana activa despliegue inmediato de rescate hacia Venezuela tras devastadores sismos

Las consecuencias de los dos sismos ocurridos en La Guaira, Venezuela, han dejado hasta ahora 1,719 personas fallecidas y 5,034 heridos, según los datos oficiales más recientes.

La magnitud de la emergencia ha movilizado a equipos internacionales, entre los que destaca el contingente de 22 soldados de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, quienes mantienen su labor en la zona pese al paso de los días y el riesgo creciente.

Rescate y esperanza en medio del desastre

A pesar de que las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente después de seis días bajo los escombros, los especialistas dominicanos y otros grupos de rescate insisten en no abandonar la búsqueda.

PUBLICIDAD

Las operaciones se han caracterizado tanto por la recuperación de víctimas como por emotivos hallazgos de sobrevivientes entre los restos de edificios derrumbados.

Especialistas y rescatistas dominicanos operando en la Zona Cero de Macuto, Venezuela.
Especialistas y rescatistas dominicanos operando en la Zona Cero de Macuto, Venezuela.

En las últimas horas, las redes sociales han difundido el rescate de Carlos Miguel Gutiérrez, un niño de 12 años, quien fue localizado y asistido por los rescatistas antes de ser extraído de los escombros en el residencial La Estrella.

Las imágenes muestran a los socorristas dándole agua y palabras de aliento antes de sacarlo, en una escena que conmovió a quienes siguen la tragedia.

En otro episodio destacado, los medios internacionales informaron este martes sobre el rescate de un hombre que estuvo atrapado por 43 horas. De inmediato, la noticia se sumó a la serie de gestos de solidaridad que circulan en las plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Rescatistas dominicanos salvan a un niño tras permanecer 120 horas bajo los escombros en la Guaira, Venezuela
Rescatistas dominicanos salvan a un niño tras permanecer 120 horas bajo los escombros en la Guaira, Venezuela

República Dominicana: compromiso hasta el final

La delegación dominicana no solo se ha enfocado en salvar vidas humanas. Numerosos registros muestran el auxilio prestado a animales, como el caso de Giselle, una perra rescatada que expresó su agradecimiento lamiendo el rostro de uno de los socorristas. Estos actos han contribuido a mantener la moral alta en medio de un escenario devastador.

“No podemos detener el paso”: Brigada dominicana cumple sus primeras horas de búsqueda en La Guaira, Venezuela
“No podemos detener el paso”: Brigada dominicana cumple sus primeras horas de búsqueda en La Guaira, Venezuela

El Ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, ha ordenado que la misión dominicana permanezca en Venezuela hasta que las labores de emergencia concluyan completamente. El subdirector de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Erdwin Robert Olivares Luciano, reafirmó en el programa “Despierta con CDN” que “nuestro equipo de República Dominicana, así como fue el primero que entró, será el último en salir”.

Esta decisión busca garantizar que la ayuda persista mientras subsista la posibilidad de hallar sobrevivientes.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 también incluyó el despliegue del equipo USAR del Cemed para tareas de búsqueda y rescate en Venezuela. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La Operación Quisqueya Solidaria 2026 también incluyó el despliegue del equipo USAR del Cemed para tareas de búsqueda y rescate en Venezuela. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Experiencia previa y recursos adquiridos

Los especialistas en búsqueda y rescate de República Dominicana han aplicado lecciones aprendidas de tragedias recientes en su país, como el colapso del Jet Set, que costó la vida a 236 personas. Después de ese episodio, se incorporaron equipos y protocolos que hoy resultan cruciales en Venezuela.

La magnitud de los daños materiales también impresiona: las estimaciones preliminares sitúan las pérdidas en torno a USD 6,700 millones. Frente a este panorama, la ayuda internacional se vuelve indispensable para las tareas de reconstrucción y atención a los damnificados.

República Dominicana ha decidido permanecer en la zona de desastre en Venezuela hasta que se agoten todas las posibilidades de rescatar vidas, reafirmando su compromiso humanitario y la importancia de la cooperación regional ante catástrofes naturales.

Temas Relacionados

VenezuelaRescateAyuda humanitariaTerremotosRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las mujeres sostienen casi la mitad de los hogares en Nicaragua, según un informe

El estudio del politólogo Manuel Orozco calcula 826,064 viviendas a cargo de ellas hacia 2026 y atribuye el giro a la salida de hombres desde 2018 y al encarecimiento de la vida

Las mujeres sostienen casi la mitad de los hogares en Nicaragua, según un informe

República Dominicana se suma a inédita expedición científica en aguas profundas del Caribe

La iniciativa internacional, presentada en Mombasa durante la conferencia Our Oceans, prevé una misión en 2028 con el buque REV Ocean para ampliar el estudio de ecosistemas profundos del Caribe y orientar su preservación

República Dominicana se suma a inédita expedición científica en aguas profundas del Caribe

Honduras: Operación Jaguar golpea presunta red de narcotráfico: aseguran bienes por L420 millones y captura a dos sospechosos

La operación se desarrolla luego de meses de investigaciones patrimoniales y financieras en los departamentos de Valle y Choluteca

Honduras: Operación Jaguar golpea presunta red de narcotráfico: aseguran bienes por L420 millones y captura a dos sospechosos

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC desata protestas en Ciudad de Guatemala

La confirmación del rector para el ciclo 2026-2030 desató movilizaciones a favor y en contra en el campus central, con denuncias sobre irregularidades y un fuerte despliegue policial en la capital.

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC desata protestas en Ciudad de Guatemala

El Salvador registra tres accidentes cada hora y 24% más personas lesionadas en lo que va del año

Los reportes del primer semestre de 2026 sitúan a la falta de atención al volante como el principal factor letal, por delante del exceso de velocidad y la invasión de carril, en un periodo con 734 fallecidos

El Salvador registra tres accidentes cada hora y 24% más personas lesionadas en lo que va del año

TECNO

Cómo ocultar tu número de teléfono en WhatsApp con la nueva función que prepara Meta

Cómo ocultar tu número de teléfono en WhatsApp con la nueva función que prepara Meta

Descongela el refrigerador antes de irte de vacaciones: puedes reducir su consumo energético un 30%

Ver Bélgica vs. Senegal online en sitios como Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer tu información a hackers

Cuál es la mejor clasificación energética en lavadoras

Los 5 mejores juegos para Android que puedes descargar gratis desde Google Play Store

ENTRETENIMIENTO

John Cena se afeita la cabeza y acusa a sus seguidores por la decisión: “Gracias por intimidarme”

John Cena se afeita la cabeza y acusa a sus seguidores por la decisión: “Gracias por intimidarme”

Billie Eilish volvió a ser blanco de críticas tras resurgir un video en el que tilda de “flojos” a los padres que mandan a sus hijos a la escuela

Harvey Weinstein fue hospitalizado en Manhattan tras sufrir graves problemas respiratorios

Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Josh Peck revela el momento más insólito que vivió con Ariana Grande

MUNDO

Subieron los precios de la gasolina en Rusia tras los ataques ucranianos a refinerías

Subieron los precios de la gasolina en Rusia tras los ataques ucranianos a refinerías

El tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz vuelve a superar los 10 millones de barriles diarios

Cayeron en junio los ataques de Rusia con drones y misiles sobre Ucrania tras una escalada sostenida

Salzburgo limita el acceso vehicular al centro histórico para turistas durante el verano

Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza