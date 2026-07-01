Ministro de Defensa dominicano sobre misión de rescate en Venezuela: “nuestro equipo fue el primero que entró y será el último en salir”

República Dominicana activa despliegue inmediato de rescate hacia Venezuela tras devastadores sismos

Las consecuencias de los dos sismos ocurridos en La Guaira, Venezuela, han dejado hasta ahora 1,719 personas fallecidas y 5,034 heridos, según los datos oficiales más recientes.

La magnitud de la emergencia ha movilizado a equipos internacionales, entre los que destaca el contingente de 22 soldados de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, quienes mantienen su labor en la zona pese al paso de los días y el riesgo creciente.

Rescate y esperanza en medio del desastre

A pesar de que las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente después de seis días bajo los escombros, los especialistas dominicanos y otros grupos de rescate insisten en no abandonar la búsqueda.

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Las operaciones se han caracterizado tanto por la recuperación de víctimas como por emotivos hallazgos de sobrevivientes entre los restos de edificios derrumbados.

Especialistas y rescatistas dominicanos operando en la Zona Cero de Macuto, Venezuela.

En las últimas horas, las redes sociales han difundido el rescate de Carlos Miguel Gutiérrez, un niño de 12 años, quien fue localizado y asistido por los rescatistas antes de ser extraído de los escombros en el residencial La Estrella.

Las imágenes muestran a los socorristas dándole agua y palabras de aliento antes de sacarlo, en una escena que conmovió a quienes siguen la tragedia.

En otro episodio destacado, los medios internacionales informaron este martes sobre el rescate de un hombre que estuvo atrapado por 43 horas. De inmediato, la noticia se sumó a la serie de gestos de solidaridad que circulan en las plataformas digitales.

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Rescatistas dominicanos salvan a un niño tras permanecer 120 horas bajo los escombros en la Guaira, Venezuela

República Dominicana: compromiso hasta el final

La delegación dominicana no solo se ha enfocado en salvar vidas humanas. Numerosos registros muestran el auxilio prestado a animales, como el caso de Giselle, una perra rescatada que expresó su agradecimiento lamiendo el rostro de uno de los socorristas. Estos actos han contribuido a mantener la moral alta en medio de un escenario devastador.

“No podemos detener el paso”: Brigada dominicana cumple sus primeras horas de búsqueda en La Guaira, Venezuela

El Ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, ha ordenado que la misión dominicana permanezca en Venezuela hasta que las labores de emergencia concluyan completamente. El subdirector de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Erdwin Robert Olivares Luciano, reafirmó en el programa “Despierta con CDN” que “nuestro equipo de República Dominicana, así como fue el primero que entró, será el último en salir”.

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Esta decisión busca garantizar que la ayuda persista mientras subsista la posibilidad de hallar sobrevivientes.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 también incluyó el despliegue del equipo USAR del Cemed para tareas de búsqueda y rescate en Venezuela. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Experiencia previa y recursos adquiridos

Los especialistas en búsqueda y rescate de República Dominicana han aplicado lecciones aprendidas de tragedias recientes en su país, como el colapso del Jet Set, que costó la vida a 236 personas. Después de ese episodio, se incorporaron equipos y protocolos que hoy resultan cruciales en Venezuela.

La magnitud de los daños materiales también impresiona: las estimaciones preliminares sitúan las pérdidas en torno a USD 6,700 millones. Frente a este panorama, la ayuda internacional se vuelve indispensable para las tareas de reconstrucción y atención a los damnificados.

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República Dominicana ha decidido permanecer en la zona de desastre en Venezuela hasta que se agoten todas las posibilidades de rescatar vidas, reafirmando su compromiso humanitario y la importancia de la cooperación regional ante catástrofes naturales.