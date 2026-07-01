De Costa Rica a Venezuela: la historia del bombero migrante que volvió a su país tras los sismos

El bombero venezolano Nelvi Soto regresó a Venezuela desde Bomberos de Costa Rica para participar en el rescate tras los sismos en su país. (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

Nelvi Soto, bombero venezolano integrado al equipo de Bomberos de Costa Rica, volvió a Venezuela para participar en las labores de rescate luego de los recientes sismos que sacudieron su país. Dicha historia refleja el compromiso de quienes, tras emigrar, no dudan en regresar para socorrer a sus compatriotas en situaciones críticas.

Nelvi inició su carrera como bombero a los diecinueve años en Mérida, Venezuela. “Me siento orgulloso de haber formado parte de Bomberos Mérida, allí aprendí los valores que hoy me definen”, contó.

La crisis lo llevó a dejar su país y buscar nuevas oportunidades en Centroamérica, donde tras insistir en varias estaciones, logró incorporarse a los Bomberos de Costa Rica. Actualmente, lleva seis años en ese cuerpo y durante ese tiempo consolidó su vocación de servicio.

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La reciente emergencia provocada por una serie de sismos en territorio venezolano motivó el regreso de Nelvi a la nación que lo vio nacer, esta vez como integrante del equipo G-USAR Bomberos de Costa Rica, especializado en búsqueda y rescate urbano.

“El apoyo del cuerpo de bomberos costarricense ha sido fundamental. Me dieron la oportunidad de regresar a Venezuela, ahora como parte de un equipo internacional, para ayudar a mi gente”, explicó el rescatista.

Nelvin Soto inició su carrera de bombero a los 19 años en Mérida y destacó la formación que recibió en Bomberos Mérida. (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

El regreso de Nelvi: entre el rescate y el reencuentro familiar

Nelvi y el grupo G-USAR se encuentran desplegados en zonas afectadas por los movimientos telúricos, donde recorren calles y edificios colapsados en busca de sobrevivientes. “Somos el grupo de búsqueda y rescate. Si hay alguien ahí, grite o golpee”, repiten durante las jornadas de rastreo.

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El impacto personal de la emergencia es doble para el socorrista. Además de cumplir con su labor profesional, su regreso a Venezuela le permitió reencontrarse con familiares y amigos.

“Al enterarme de la situación sentí frustración porque tengo familia aquí. Pude contactarme con ellos y están bien. Tengo una prima aquí, ella esta bien, pero preocupada porque tiene amigos desaparecidos”, relató. Su testimonio evidencia la carga emocional que enfrentan los rescatistas cuando trabajan en sus lugares de origen.

La experiencia de Nelvi muestra cómo la migración venezolana ha influido en los servicios de emergencia de otros países. Su integración en el equipo costarricense y su regreso temporal a Venezuela para asistir tras los sismos ejemplifican la cooperación regional en contextos de desastres naturales.

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“Quisiera hacer más, pero siempre hay un límite en nuestras capacidades. Lo importante es ayudar hasta donde sea posible”, expresa el bombero.

La emergencia en Venezuela tuvo un impacto personal para Nelvi Soto porque parte de su familia y sus amigos vive cerca del epicentro. (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

La participación de G-USAR Bomberos de Costa Rica en territorio venezolano se enmarca dentro de asistencia humanitaria. La presencia de equipos extranjeros permite ampliar la capacidad de respuesta ante catástrofes y optimizar el uso de recursos.

La labor conjunta entre rescatistas locales y extranjeros ha resultado clave para las tareas de localización y rescate de víctimas.

El trabajo de Nelvi y sus colegas enfatiza la dimensión humana de las emergencias y la importancia de los lazos de solidaridad más allá de las fronteras.

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Su historia es una muestra de cómo la vocación de servicio y la cooperación internacional pueden marcar la diferencia en situaciones de crisis, tanto para las comunidades afectadas como para quienes, como él, asumen el desafío personal de regresar a su país para salvar vidas.