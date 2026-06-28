Juan Orlando Hernández fija fecha para volver a Honduras; ya presentó sus boletos aéreos

La defensa de Juan Orlando Hernández presentó una nueva solicitud ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Los abogados buscan que el expresidente pueda comparecer voluntariamente ante la justicia hondureña. (Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, volvió a colocarse en el centro del debate político y judicial luego de que su defensa presentara una nueva solicitud ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el propósito de que se le permita comparecer voluntariamente ante los tribunales hondureños dentro del proceso relacionado con el caso Pandora II.

La petición está vinculada con el expediente en el que el exmandatario mantiene una orden de captura vigente, emitida en el marco de las investigaciones que dirige el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude y lavado de activos.

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Como parte del recurso presentado, la defensa adjuntó boletos aéreos con fecha de llegada prevista para el 31 de julio de 2026, con los que busca demostrar la intención de Hernández de regresar a Honduras y presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales.

La gestión ocurre semanas después de que el propio expresidente manifestara públicamente la frase “nos veremos pronto”, declaración que generó expectativa sobre un eventual retorno al país y reavivó el debate en torno a los procesos judiciales que aún enfrenta en territorio nacional.

La petición está relacionada con el proceso penal que enfrenta Hernández por el caso Pandora II. La defensa adjuntó boletos aéreos con fecha prevista de llegada para el 31 de julio de 2026. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada)

La orden de captura contra Hernández permanece vigente, luego de que en marzo de 2026 un juez natural declarara sin lugar una solicitud presentada por su defensa para revocar dicha medida cautelar dentro del caso Pandora II.

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En ese proceso, el Ministerio Público acusa al exgobernante por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, dentro de una investigación relacionada con el supuesto manejo irregular de recursos públicos que superan los 288 millones de lempiras.

De acuerdo con el expediente fiscal, las investigaciones sostienen que Juan Orlando Hernández habría recibido al menos 62 millones de lempiras destinados presuntamente al financiamiento de actividades políticas, señalamientos que deberán ser discutidos en las etapas procesales correspondientes.

La nueva acción presentada ante la Sala de lo Constitucional busca que el máximo órgano constitucional analice la posibilidad de permitir la comparecencia voluntaria del exmandatario, sin que ello implique desconocer el proceso penal que continúa abierto en su contra.

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Los abogados sostienen que la intención de Hernández es presentarse ante la justicia hondureña para responder a los señalamientos formulados por el Ministerio Público, razón por la cual incorporaron a la solicitud documentación relacionada con su eventual regreso al país.

El expresidente mantiene vigente una orden de captura emitida por la justicia hondureña. El Ministerio Público acusa a Hernández por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. (Foto: EFE/ Alberto Boal)

El nombre del expresidente volvió a ocupar la agenda pública después de que fuera extraditado a Estados Unidos en 2022, donde posteriormente fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Sin embargo, su situación cambió tras recibir un indulto presidencial en Estados Unidos el 1 de diciembre de 2025, hecho que permitió su liberación y reactivó el interés sobre los procesos judiciales que permanecían pendientes en Honduras.

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Ahora será la Sala de lo Constitucional la encargada de determinar si admite la solicitud presentada por la defensa y si corresponde emitir alguna resolución relacionada con la comparecencia voluntaria del exmandatario dentro del caso Pandora II.

La decisión que adopten los magistrados podría marcar el rumbo del proceso judicial, ya que definirá si existen las condiciones legales para que Hernández regrese al país y comparezca ante los tribunales sin modificar, por ahora, el fondo de la causa penal.

Mientras tanto, la orden de captura continúa vigente y el Ministerio Público mantiene activa la acusación presentada contra el exmandatario, por lo que cualquier eventual retorno dependerá de las resoluciones que emitan las autoridades judiciales competentes.

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El caso Pandora II continúa siendo uno de los procesos de mayor relevancia política y judicial en Honduras, debido a las implicaciones que tiene para un expresidente de la República y al seguimiento que distintos sectores nacionales e internacionales mantienen sobre el desarrollo del expediente.