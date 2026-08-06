El Ejército israelí reportó la muerte de dos soldados en enfrentamientos con Hezbollah en el sur del Líbano

El sargento mayor Tamir Vaknin, de 33 años, del 2855.º Batallón, 55.ª Brigada; y el mayor Harel Birenstock, de 34 años (Créditos: Fuerzas de Defensa de Israel)

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Israel reportó este jueves sus primeras bajas militares en el sur de Líbano en más de un mes, luego de realizar nuevos ataques aéreos pese a las negociaciones en Roma auspiciadas por Estados Unidos, orientadas a poner fin a las hostilidades.

El Ejército identificó a los soldados fallecidos como el mayor Harel Birenstock, de 34 años, y el sargento mayor Tamir Vaknin, de 33, ambos integrantes del Batallón 2855 de la 55.ª Brigada.

Se trata de las primeras muertes de militares israelíes en el sur del Líbano desde el 28 de junio.

Los ataques israelíes estuvieron acompañados por la primera advertencia de evacuación en semanas. El ejército informó que inició “ataques precisos en el sur del Líbano” en respuesta a una “violación flagrante del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah”, poco después de ordenar a los residentes evacuar la localidad de Mansouri. Medios estatales libaneses reportaron que una persona murió y 11 resultaron heridas en un ataque separado.

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En Roma, Israel solicitó que las conversaciones con Líbano concluyeran tres horas antes, según revelaron fuentes de la negociación a la agencia AFP, debido a supuestas “filtraciones engañosas” de la parte libanesa. Las negociaciones, sin embargo, están programadas para continuar el jueves en su tercer y último día.

Una explosión en el sur de Líbano (Europa Press/Archivo)

En las negociaciones también auspiciadas por Estados Unidos en junio, Israel y Líbano acordaron un marco que contempla el desarme de Hezbollah, la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur de Líbano y el despliegue del ejército libanés en la región, comenzando en áreas piloto.

Las conversaciones de esta semana representan la séptima ronda desde que Hezbollah involucró a Líbano en la guerra de Medio Oriente en marzo, tras disparar cohetes contra Israel en apoyo a Irán. En respuesta, Jerusalén ejecutó intensos bombardeos aéreos e incursiones terrestres que, según Líbano, dejaron cientos de muertos.

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Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó a AFP que las conversaciones de esta semana abordan la ampliación del proceso de zonas piloto, la resolución de cuestiones fronterizas pendientes y el trabajo hacia un acuerdo integral de paz y seguridad.

Mientras las delegaciones se reunían en Roma, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dialogó con su par de Irán —principal aliado de Hezbollah— y llamó a Teherán a detener las operaciones del grupo. Tajani expresó poco antes de los ataques israelíes su esperanza de que las negociaciones “produzcan resultados concretos”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, asiste a una rueda de prensa (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El líder del grupo terrorista, Naim Qassem, sostuvo el martes que las negociaciones directas “no traen más que vergüenza, humillación” y concesiones para Líbano. Hezbolá ha rechazado en reiteradas ocasiones el diálogo directo y se niega a entregar sus armas.

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Las hostilidades en Líbano

El miércoles, por primera vez desde junio, el Ejército israelí advirtió a los residentes de Mansouri sobre la necesidad de evacuar la localidad debido a violaciones al alto el fuego por parte del grupo chiíta. “A la luz de las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbollah, las Fuerzas de Defensa de Israel se ven obligadas a actuar con fuerza”, señaló la portavoz militar en árabe, Ella Waweya, en X. “Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte”.

La localidad de Mansouri, situada a unos nueve kilómetros al sur de Tiro y a diez kilómetros al norte de Israel, fue objeto de varios ataques aéreos y bombardeos de artillería israelí en las últimas semanas.

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Se eleva humo desde una colina tras ataques aéreos israelíes en la localidad de Mansouri, Líbano, el 5 de agosto de 2026 (REUTERS)

El municipio informó a los residentes el 22 de junio que podían regresar, aunque recomendó evitar la parte de la localidad que queda dentro de la llamada “zona de seguridad” de Israel en el sur de Líbano. Esta franja, donde aún operan fuerzas israelíes, se extiende unos diez kilómetros dentro del territorio libanés a lo largo de la frontera.

La agencia humanitaria de la ONU había informado la noche anterior que más de 800.000 personas desplazadas por los combates previos en Líbano habían comenzado a regresar a sus hogares tras la disminución de la violencia, aunque más de 360.000 seguían desplazadas.

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(Con información de AFP)