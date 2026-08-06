JD Vance afirmó que las negociaciones con Irán son “desordenadas” pero aseguró que terminarán con un resultado favorable para EEUU

JD Vance afirmó que las negociaciones con Irán son “complicadas” pero que terminarán en un buen resultado para Estados Unidos (REUTERS)

Guardar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió la estrategia del gobierno de Donald Trump para negociar con Irán y aseguró que el proceso para poner fin a la guerra será complejo, aunque afirmó que Washington alcanzará un resultado favorable para sus intereses.

“Primero que nada, si quieren hacerme responsable del esfuerzo para tratar de llevar esta guerra a una conclusión exitosa, estoy feliz de que me hagan responsable”, afirmó Vance en una entrevista concedida el miércoles por la noche a Fox News. “Estoy absolutamente tratando de hacerlo, pero eso a veces requiere un paso adelante, dos pasos atrás, luego tres pasos adelante y un paso atrás”, agregó.

PUBLICIDAD

El vicepresidente explicó que las conversaciones con Teherán atraviesan dificultades debido a la estructura interna del gobierno iraní y a las diferencias entre sus sectores de poder. “La realidad es que, número uno, los iraníes son personas extraordinariamente difíciles. Número dos, tienen un sistema fracturado, por lo que hay personas dentro de su sistema que quieren que la guerra termine. También hay personas dentro de su sistema que son radicales locos y quieren que la guerra continúe”, afirmó.

“Nuestro trabajo es navegar a través de eso y obtener el mejor resultado para el pueblo estadounidense, pero también para el presidente de Estados Unidos”, señaló.

PUBLICIDAD

El vicepresidente también reconoció que el proceso diplomático con Irán puede generar incertidumbre y cambios de rumbo antes de alcanzar un acuerdo definitivo. “Va a ser desordenado y va a tomar algún tiempo llegar allí”, afirmó Vance.

“Puedo decirles con confianza que va a terminar en un lugar que es bueno para Estados Unidos, pero vamos a usar todas las herramientas que tenemos: militares, económicas y diplomáticas, para asegurarnos de llevar esto a la resolución correcta”, remarcó.

El vicepresidente explicó que las conversaciones con Teherán atraviesan dificultades debido a la estructura interna del gobierno iraní y a las diferencias entre sus sectores de poder (REUTERS)

Las declaraciones del vicepresidente se produjeron luego de que Irán informara que se encuentra en la “etapa final” de la redacción de un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio energético mundial.

PUBLICIDAD

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que el acuerdo está en la última etapa de elaboración y señaló que se emitirá una declaración conjunta “si ciertas partes no obstruyen este proceso”.

Según funcionarios regionales citados por Associated Press, negociadores iraníes y omaníes finalizaron un borrador del acuerdo y esperan la aprobación final del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei. Los funcionarios describieron el posible pacto como una solución temporal para la disputa sobre el estrecho.

Las fuentes indicaron que el acuerdo podría abrir el camino para que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. También señalaron que el entendimiento estaría relacionado con un acuerdo alcanzado en junio entre Washington y Teherán para detener los combates y reabrir la vía marítima, aunque ese proceso no prosperó.

PUBLICIDAD

Trump afirmó el martes que existe una posibilidad de alcanzar un acuerdo en los próximos días. “Podría ocurrir. Mañana o pasado mañana. Se ha logrado mucho progreso”, dijo ante periodistas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que el acuerdo está en la última etapa de elaboración y señaló que se emitirá una declaración conjunta “si ciertas partes no obstruyen este proceso” (REUTERS)

La tensión en torno al estrecho de Ormuz generó impacto en los mercados energéticos debido a que por esa zona circulaba una quinta parte del petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial antes del conflicto. Los precios del crudo Brent se ubicaron alrededor de los 80 dólares por barril, por debajo de los niveles alcanzados durante la escalada militar.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, persisten otros focos de tensión regional. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que lanzaron misiles balísticos contra un petrolero saudí en el mar Rojo, aunque no presentaron pruebas. Arabia Saudita no realizó comentarios inmediatos.

PUBLICIDAD

Además, la tregua entre Israel y Hezbollah atraviesa una nueva etapa de tensión. El Ejército israelí emitió una advertencia de evacuación para residentes de la localidad libanesa de Mansouri y posteriormente informó que realizó “ataques precisos” en el sur del Líbano, en respuesta a lo que describió como una violación del alto el fuego. Las negociaciones entre representantes libaneses e israelíes continúan este jueves en Roma para abordar la aplicación del acuerdo alcanzado entre ambas partes.

(Con información de Associated Press)