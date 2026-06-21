Honduras

Autoridades sanitarias en Honduras alertan por aumento de casos de gusano barrenador en el país

La Secretaría de Salud informó que Honduras acumula 191 casos de gusano barrenador en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades por su rápido incremento.

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Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México
La Secretaría de Salud confirmó que Honduras acumula 191 casos de gusano barrenador durante 2026. Las autoridades advirtieron que la cifra podría superar los casos registrados en todo 2025 (Imagen generada con IA)

La Secretaría de Salud confirmó que Honduras registra 191 casos acumulados de gusano barrenador humano durante el presente año, una cifra que refleja un aumento acelerado de la enfermedad y que podría superar los casos reportados durante todo 2025 si la tendencia continúa en las próximas semanas.

El jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, explicó que el comportamiento epidemiológico del gusano barrenador mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido al crecimiento sostenido de los contagios en distintas regiones del país.

“Tenemos 191 casos acumulados; la cifra ya va a sobrepasar lo que sucedió en 2025, que cerró con 300 casos de gusano barrenador”, manifestó el funcionario durante un informe brindado a los medios de comunicación.

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Según detalló Mejía, los casos confirmados se encuentran distribuidos en diferentes departamentos, entre ellos el Distrito Central, Choluteca, Olancho, Gracias a Dios, La Mosquitia, Ocotepeque y Santa Bárbara, lo que evidencia una expansión geográfica de la enfermedad.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la aparición de cinco casos en el Distrito Central, una situación poco común debido a que históricamente el gusano barrenador ha tenido mayor incidencia en zonas rurales, ganaderas y agrícolas, donde existe un contacto más frecuente con animales y ambientes propicios para la reproducción de la mosca.

El Distrito Central figura entre las zonas donde se han detectado nuevos casos de la enfermedad. Salud reforzó la vigilancia epidemiológica ante el incremento de contagios en varios departamentos. (Europa Press/Infobae)
El Distrito Central figura entre las zonas donde se han detectado nuevos casos de la enfermedad. Salud reforzó la vigilancia epidemiológica ante el incremento de contagios en varios departamentos. (Europa Press/Infobae)

La Secretaría de Salud también confirmó que durante 2026 se han registrado tres fallecimientos asociados a esta enfermedad. Entre las víctimas figuran dos adultos mayores, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias clínicas de los casos y el seguimiento epidemiológico correspondiente.

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Ante este panorama, las autoridades reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de nuevos casos y campañas de educación dirigidas a la población para reducir el riesgo de contagio y promover la detección temprana de la enfermedad.

El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, un insecto que deposita sus huevos en heridas abiertas de personas y animales. Una vez que las larvas eclosionan, comienzan a alimentarse del tejido vivo, provocando lesiones que pueden agravarse rápidamente si no reciben tratamiento oportuno.

Como parte de las medidas preventivas, la Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener cubiertas todas las heridas con apósitos limpios y secos, ya que cualquier lesión expuesta puede convertirse en un sitio de reproducción para la mosca transmisora.

Asimismo, recomendó evitar dormir cerca de corrales, establos o lugares donde permanezcan animales, debido a que estos ambientes favorecen la presencia del insecto responsable de transmitir la enfermedad.

Fotografía macro de una mosca del gusano barrenador iridiscente posada en una hoja verde con gotas de agua, mostrando sus ojos rojizos y alas transparentes.
Tres personas han fallecido este año a causa del gusano barrenador, según datos oficiales. Las autoridades recomendaron cubrir adecuadamente cualquier herida para prevenir la enfermedad. Evitar la acumulación de basura y la presencia de moscas es una de las principales medidas preventivas. (Imagen generada con IA)

Otra de las recomendaciones consiste en mantener los basureros alejados de puertas y ventanas de las viviendas, así como eliminar adecuadamente los desechos orgánicos que puedan atraer moscas y facilitar su reproducción.

De igual forma, hicieron un llamado a propietarios de ganado, mascotas y otros animales domésticos para revisar periódicamente cualquier lesión que estos presenten, debido a que el gusano barrenador afecta tanto a seres humanos como a animales y su control requiere una respuesta coordinada entre el sector salud y el sector agropecuario.

La SESAL continuará fortaleciendo la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional y desarrollando campañas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir esta enfermedad, cuya incidencia ha mostrado un crecimiento preocupante durante los primeros meses del año.

Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana será fundamental para contener el avance del gusano barrenador, por lo que instaron a la población a seguir las medidas de prevención y buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma sospechoso, con el fin de evitar complicaciones y reducir el impacto de la enfermedad en el país.

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