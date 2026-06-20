Nueva onda tropical ingresará este sábado a Honduras y dejará lluvias en varias regiones

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una nueva onda tropical ingresará este sábado al territorio hondureño. (FOTO: COPECO)

Una nueva onda tropical de corta amplitud ingresará este sábado 20 de junio al territorio hondureño, provocando lluvias y chubascos en varias regiones del país, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el pronosticador de turno, Jeffrey Flores, el fenómeno climático tendrá mayor incidencia en la zona oriental de Honduras, especialmente en sectores montañosos donde se espera un incremento en la nubosidad y precipitaciones durante el transcurso del día.

Las autoridades meteorológicas señalaron que, debido a sus características, esta onda tropical no generará condiciones severas ni eventos extremos asociados a sistemas más amplios, aunque sí provocará lluvias dispersas en algunas regiones del país.

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“Se trata de una onda tropical de corta amplitud que dejará lluvias principalmente en la parte montañosa del oriente de Honduras”, explicó Flores al detallar el comportamiento esperado del sistema atmosférico.

Aunque se esperan precipitaciones en algunas regiones, las autoridades descartan afectaciones significativas por el momento. (FOTO: El Heraldo)

Oriente concentrará la mayor actividad lluviosa

Según el pronóstico oficial, los departamentos orientales serán los más afectados por el ingreso de la onda tropical, registrándose lluvias de intensidad débil a moderada, especialmente en horas de la tarde y noche.

Las precipitaciones podrían presentarse en zonas elevadas donde la interacción del sistema con la topografía favorece la formación de nubosidad y la acumulación de humedad.

Mientras tanto, en el resto del territorio nacional predominarán condiciones relativamente estables, con temperaturas cálidas durante gran parte del día y baja probabilidad de lluvias significativas.

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El ingreso de la onda tropical forma parte de los sistemas atmosféricos típicos de la temporada lluviosa en Centroamérica. (FOTO: TNH)

Cenaos indicó que algunas regiones podrían experimentar chubascos aislados durante la noche, aunque sin representar riesgos importantes para la población.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias en sectores donde tradicionalmente se registran crecidas repentinas de quebradas o acumulación de agua durante eventos lluviosos.

Condiciones favorables para turismo y actividades productivas

Pese al ingreso de la nueva onda tropical, los especialistas señalaron que las condiciones meteorológicas continuarán siendo favorables para el desarrollo de actividades recreativas, agrícolas y turísticas en la mayor parte del país.

Flores destacó que la magnitud limitada del fenómeno permitirá que muchas actividades al aire libre se desarrollen con normalidad, especialmente en zonas donde no se esperan precipitaciones relevantes.

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Esta situación resulta positiva para el sector turístico, que mantiene una alta actividad durante los fines de semana en distintos destinos nacionales, incluyendo playas, centros recreativos, áreas protegidas y comunidades de montaña.

Asimismo, productores agrícolas podrían aprovechar las lluvias previstas en algunas regiones para beneficiar cultivos que requieren humedad, mientras otras zonas continuarán registrando condiciones secas y cálidas.

Oleaje se mantendrá dentro de parámetros normales

Otro de los aspectos destacados por Cenaos es que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca permanecerá dentro de parámetros considerados normales para la navegación y actividades marítimas.

Las autoridades no prevén afectaciones significativas para pescadores artesanales, operadores turísticos o embarcaciones menores que realizan recorridos en ambas costas del país.

Durante las últimas semanas, Honduras ha experimentado el paso de varios sistemas tropicales de baja intensidad que han dejado lluvias dispersas sin generar mayores emergencias a nivel nacional.

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No obstante, los expertos recuerdan que junio forma parte de la temporada lluviosa en Centroamérica y que la vigilancia meteorológica se mantiene activa ante la posibilidad de nuevos fenómenos atmosféricos en los próximos días.

Las lluvias asociadas al fenómeno climático afectarán principalmente las zonas montañosas del oriente del país. (FOTO: HRN)

Vigilancia permanente durante la temporada lluviosa

Los organismos de protección civil mantienen monitoreo constante sobre la evolución de las condiciones climáticas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos o crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Aunque la onda tropical prevista para este sábado no representa una amenaza significativa, las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y atender cualquier cambio en los pronósticos.

Cenaos continuará emitiendo actualizaciones sobre el comportamiento del sistema y las condiciones meteorológicas en todo el territorio nacional, con el objetivo de mantener informada a la población y prevenir situaciones de riesgo durante la actual temporada de lluvias.

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