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Honduras busca acceso a tecnología agrícola y drones tras reunión entre Asfura y Zelenski

El encuentro marca un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre ambos países y abre la puerta a proyectos de innovación con impacto en la producción, la seguridad alimentaria y el control fronterizo

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Honduras busca aprovechar tecnología ucraniana para fortalecer la productividad agrícola. (FOTO: X)
Honduras busca aprovechar tecnología ucraniana para fortalecer la productividad agrícola. (FOTO: X)

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, sostuvo este viernes una histórica reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la primera visita oficial de un mandatario hondureño a Ucrania, un encuentro que dejó importantes acuerdos de cooperación tecnológica entre ambas naciones.

La reunión se desarrolló en Kiev en medio del contexto internacional derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia, y estuvo centrada en identificar áreas de colaboración que permitan fortalecer sectores estratégicos para Honduras, especialmente agricultura, innovación tecnológica, digitalización y seguridad.

Uno de los principales anuncios realizados tras el encuentro fue el interés mutuo de avanzar en la transferencia de tecnología agrícola y sistemas de drones desarrollados por Ucrania, país que se ha convertido en uno de los referentes mundiales en el desarrollo de tecnologías no tripuladas a raíz del conflicto bélico que enfrenta desde 2022.

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“Ucrania tiene tecnología muy importante que nos puede servir para temas de agricultura”, manifestó Asfura durante una comparecencia conjunta con Zelenski.

Asfura y Zelenski dialogaron sobre cooperación tecnológica y agrícola entre ambos países. (FOTO: X)
Asfura y Zelenski dialogaron sobre cooperación tecnológica y agrícola entre ambos países. (FOTO: X)

El mandatario hondureño destacó que la experiencia ucraniana en producción agrícola podría contribuir a mejorar la productividad del sector agropecuario nacional, incrementar los rendimientos de los cultivos y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Según explicó, Honduras busca aprovechar conocimientos y herramientas tecnológicas que permitan modernizar procesos agrícolas y hacer más eficiente la producción en distintas regiones del territorio nacional.

Por su parte, Zelenski confirmó la disposición de su gobierno para compartir experiencias y tecnologías desarrolladas en los últimos años, especialmente aquellas relacionadas con sistemas de monitoreo, inteligencia y control mediante drones.

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El presidente ucraniano explicó que entre las alternativas de cooperación figuran drones navales, equipos de vigilancia, plataformas de inteligencia tecnológica y herramientas destinadas al monitoreo de zonas fronterizas y territorios estratégicos.

La posibilidad de incorporar este tipo de tecnología representa una oportunidad para Honduras en áreas como la vigilancia marítima, el combate a actividades ilícitas, la supervisión de recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Además del componente tecnológico, Zelenski destacó el interés mostrado por Honduras en conocer el modelo de digitalización implementado por Ucrania, considerado uno de los más avanzados de Europa Oriental.

“Estamos listos para ayudar en esto”, afirmó el mandatario ucraniano al referirse a la posibilidad de compartir experiencias relacionadas con modernización estatal, gobierno digital y simplificación de servicios públicos.

Zelenski agradeció el homenaje realizado por Asfura a los soldados ucranianos caídos. (FOTO: X)
Zelenski agradeció el homenaje realizado por Asfura a los soldados ucranianos caídos. (FOTO: X)

La visita de Asfura también tuvo un importante componente simbólico y diplomático. Antes de la reunión bilateral, el presidente hondureño rindió homenaje a los soldados ucranianos caídos durante la guerra, un gesto que fue agradecido públicamente por Zelenski.

“El presidente de Honduras inició su primera visita a Ucrania rindiendo homenaje a la memoria de los soldados ucranianos caídos. Valoramos este apoyo, la solidaridad con nuestro pueblo y la comprensión de lo que Ucrania está sufriendo hoy”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

La reunión se desarrolló en Kiev y marca un hecho histórico para la diplomacia hondureña. (FOTO: X)
La reunión se desarrolló en Kiev y marca un hecho histórico para la diplomacia hondureña. (FOTO: X)

El mandatario ucraniano destacó además la importancia del respaldo internacional en momentos en que su país continúa enfrentando los efectos de la invasión rusa y agradeció el gesto realizado por la delegación hondureña.

Desde Casa Presidencial se informó que la visita forma parte de una agenda destinada a fortalecer las relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación internacional en áreas como comercio, inversión, innovación tecnológica y agricultura.

La reunión adquiere relevancia histórica debido a que es la primera vez que un presidente hondureño realiza una visita oficial a Ucrania desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Diversos sectores consideran que los acuerdos preliminares alcanzados podrían traducirse en proyectos concretos para fortalecer la productividad agrícola, modernizar instituciones públicas y mejorar capacidades tecnológicas en Honduras.

Se espera que en los próximos meses ambos gobiernos continúen desarrollando mesas técnicas y mecanismos de cooperación para definir el alcance de las iniciativas anunciadas durante el encuentro en Kiev.

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