Honduras

“No pudieron respetar la vida de la niña”: Tío y su sobrina de tres años son asesinados en Cortés, Honduras

El estruendo de las balas apagó de golpe la inocencia en la aldea de Nueva Granada. Un brutal ataque armado perpetrado dentro de una vivienda rural cobró la vida de Jorge Meléndez y de su pequeña sobrina Lian

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Peluche rosa gastado y zapato infantil rosado en suelo de tierra con polvo. Un rayo de sol entra por la ventana e ilumina parcialmente los objetos.
Un peluche gastado y un zapato infantil rosa están tirados en el suelo de tierra de una casa humilde, cubiertos de polvo y bajo un rayo de sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El silencio habitual de la mañana del miércoles 17 de junio de 2026 en la aldea de Nueva Granada fue roto por el estruendo de un ataque desalmado. En los límites difusos que dividen a los municipios de Ilama y San Antonio de Cortés, una irrupción armada dejó como saldo una escena de horror indescriptible dentro de una vivienda rural: una niña de tres años muerta, su tío asesinado a su lado, y una abuela herida de gravedad luchando por su vida.

La pequeña Lian, de apenas tres años de edad, se encontraba de visita. Había llegado a la humilde vivienda de su abuela, la señora María Haydée Meléndez (conocida por sus vecinos como Aidé), con el anhelo de compartir tiempo en familia.

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El destino, ensangrentado por la delincuencia criminal que azota las zonas rurales del país, dictó una sentencia terrible.

Un grupo de atacantes irrumpió violentamente en la vecindad sin respetar la inocencia de la menor ni los lazos de sangre que unían a quienes allí descansaban.

Los primeros gritos de auxilio alertaron a los pobladores de la comunidad alrededor de la una y media de la tarde.

En un inicio, la confusión arropó el sector; vecinos y familiares ingresaron a la propiedad y se toparon con el cuerpo herido y ensangrentado de doña Aidé Meléndez. La prioridad absoluta de la comunidad fue la de socorrer a la mujer, trasladándola de urgencia a un centro asistencial local.

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No obstante, el verdadero alcance de la tragedia se desveló minutos después, cuando una inspección más exhaustiva de las habitaciones expuso los cuerpos inertes de Jorge Meléndez, hijo de doña Aidé, y de la pequeña Lian. Ambos yacían sin signos vitales en distintas áreas de la casa, alcanzados por proyectiles de arma de fuego.

Un brutal ataque armado en la comunidad de Nueva Granada, San Manuel de Cortés, dejó como víctimas mortales a una niña de tan solo tres años y a su tío. La abuela de la menor resultó gravemente herida. Los vecinos, consternados, relatan el suceso.

El dolor de la pérdida se transformó rápidamente en indignación y resistencia comunitaria. Ante la llegada de los efectivos de la Policía Nacional y de los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los familiares decidieron no esperar los dilatorios protocolos del Ministerio Público. Envolviendo los cuerpos en hamacas tradicionales, trasladaron los restos mortales por los senderos de tierra hasta la vivienda para dar inicio al velatorio.

Mientras tanto, doña Aidé Meléndez Melara permanece en estado crítico. Tras recibir las primeras atenciones en una clínica de la zona, la gravedad de sus lesiones motivó un traslado de máxima emergencia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, donde los cirujanos intentan salvarle la vida.

El incremento de homicidios en Honduras

El trágico suceso ocurrido en el sector de Nueva Granada no representa un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una preocupante y sangrienta constante nacional. Honduras registra un promedio de tres homicidios múltiples al mes durante el presente año 2026, según los datos acumulados hasta la primera quincena de junio. Este periodo ya contabiliza un escalofriante total de 17 masacres a nivel nacional.

Pared blanca con 17 notas adhesivas que dicen 'masacre'. Una mano anónima con guante sostiene un marcador rojo cerca de un gráfico de barras que muestra aumento de homicidios.
Una mano sostiene un marcador rojo junto a un gráfico de barras que ilustra el aumento de homicidios múltiples, mientras diecisiete notas adhesivas con la palabra 'masacre' cubren una pared, simbolizando la creciente crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saña con la que se ejecutan estos crímenes, donde la vida de menores de edad ya no actúa como un límite moral para los perpetradores, resalta la vulnerabilidad que impera en diversos sectores del país. Aunque las líneas de investigación iniciales de la DPI apuntan de manera preliminar hacia supuestas enemistades personales, la ausencia de certezas inmediatas siembra la duda y la zozobra entre los habitantes del departamento de Cortés.

Para la madre de la pequeña Lian, quien se encontraba fuera de la comunidad y arribó para encontrarse con el féretro de su hija, la estadística del país se ha transformado en un luto perpetuo que ninguna investigación policial podrá resarcir.

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