Industria tabacalera hondureña apunta a generar $500 millones en exportaciones

La industria tabacalera hondureña proyecta un aumento de sus exportaciones anuales de USD 300 a 500 millones con apoyo gubernamental, a pesar de los retos de financiamiento y logística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria tabacalera hondureña apunta a elevar sus exportaciones de más de USD 300 millones anuales a USD 500 millones, según dijo el empresario tabacalero Carlos Castillo.

El sector también impulsa una cooperativa de artesanos del tabaco con respaldo gubernamental y 42 integrantes de la cadena productiva.

Castillo afirmó que la industria atraviesa una etapa de crecimiento y organización para mejorar la competitividad de los productores nacionales y aprovechar oportunidades comerciales en el exterior.

La creación de la cooperativa busca fortalecer la capacidad organizativa del sector, facilitar el acceso a recursos y promover inversiones para incrementar la producción y diversificar los mercados de exportación.

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“Actualmente estamos exportando arriba de 300 millones de dólares, pero perfectamente podremos llegar a unos 500 millones con el apoyo que estamos esperando recibir. manifestó Castillo.

Mercados internacionales

La industria tabacalera se ha convertido en uno de los sectores agroindustriales con mayor dinamismo en Honduras, impulsada por la demanda de puros premium elaborados con hoja nacional.

Los productos hondureños se han posicionado en mercados competitivos por la calidad de sus materias primas, los procesos artesanales de manufactura y la experiencia acumulada por productores y fabricantes.

Danlí y El Paraíso concentran 17 fábricas tabacaleras que generan miles de empleos en la producción, empaque y comercialización de puros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, los puros elaborados en Honduras llegan a mercados de América, Europa, Asia y Medio Oriente y Estados Unidos, aunque también buscan abrir oportunidades comerciales en economías emergentes. Entre ellas figura China, uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento por el aumento del consumo de productos premium y el interés de consumidores por marcas reconocidas internacionalmente.

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Zonas productoras

La actividad tabacalera hondureña tiene uno de sus principales centros de operaciones en la zona oriental del país, en Danlí y otros municipios del departamento de El Paraíso.

En esta región funcionan alrededor de 17 fábricas dedicadas a la elaboración de puros y otros productos derivados del tabaco, con miles de empleos directos e indirectos en producción, manufactura, empaque, transporte y comercialización.

El sector tabacalero identifica al financiamiento y la logística como retos para crecer en exportaciones

El departamento de Copán mantiene una participación estratégica en el cultivo de la hoja de tabaco y aporta parte de la materia prima utilizada por la industria nacional.

La combinación de condiciones climáticas, experiencia agrícola y procesos especializados ha permitido que Honduras gane reconocimiento internacional como productor de tabaco de alta calidad.

Cultivo y exportación de hoja

Actualmente, Honduras cultiva aproximadamente 1.800 hectáreas de tabaco destinadas tanto a la elaboración de puros como a la exportación de hoja para otros mercados productores.

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La calidad del tabaco hondureño ha despertado interés en países con tradición tabacalera como República Dominicana y Nicaragua, que importan hoja cultivada en Honduras para complementar sus procesos de producción.

Según representantes del sector, la aceptación internacional responde a características del producto nacional, entre ellas su aroma, textura y condiciones de combustión, factores valorados dentro de la industria del cigarro premium.

La brecha con Nicaragua en Estados Unidos

Dentro del mercado estadounidense, considerado el principal destino de los puros premium elaborados en Centroamérica, Honduras mantiene una posición destacada.

De acuerdo con datos del sector, el país ocupa actualmente el segundo lugar en exportación de puros hacia Estados Unidos, por detrás de Nicaragua, que lidera ese segmento en la región.

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Los productores consideran que existe margen para incrementar la participación hondureña en ese mercado si se fortalecen las inversiones, se amplían las áreas de cultivo y se mejora el acceso al financiamiento.

En ese sentido, Castillo reiteró la necesidad de implementar mecanismos de apoyo para que pequeños y medianos productores expandan sus operaciones y respondan a la demanda internacional.

Entre las principales solicitudes del sector destacan programas de financiamiento con tasas de interés accesibles, incentivos para la producción y medidas que faciliten la modernización de los procesos agrícolas e industriales.

El sector también deberá enfrentar retos asociados al cambio climático, las fluctuaciones de los mercados internacionales y la competencia de otros países productores.

Los empresarios sostienen que Honduras cuenta con ventajas competitivas como la calidad de su tabaco, el reconocimiento internacional de sus puros y la experiencia acumulada por generaciones de productores y artesanos.

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