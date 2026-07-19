Costa Rica

El Banco Nacional de Costa Rica movilizó cerca de USD 50 millones para financiamiento sostenible en 2025

La entidad bancaria informó en su Reporte de Sostenibilidad 2025 que esos recursos se destinaron a proyectos ambientales, productivos y sociales, con foco en adaptación climática y desarrollo inclusivo en el país.

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Imagen de archivo. El Banco Nacional enfocó su financiamiento sostenible en mitigar el riesgo climático y adaptar a las empresas ante las consecuencias del cambio climático./ (REUTERS/Juan Carlos Ulate)
Imagen de archivo. El Banco Nacional enfocó su financiamiento sostenible en mitigar el riesgo climático y adaptar a las empresas ante las consecuencias del cambio climático./ (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

El Banco Nacional de Costa Rica movilizó cerca de USD 50 millones en financiamiento sostenible durante el 2025, destinados a promover proyectos ambientales, productivos y sociales que aportan a la construcción de un país más resiliente, inclusivo y competitivo. Así lo reveló la entidad bancaria en su Reporte de Sostenibilidad 2025, cuyos datos fueron presentados esta semana y retomados por la agencia EFE.

La directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional, Silvia Chaves Herra, explicó en entrevista con EFE que la sostenibilidad representa “una forma de construir desarrollo” a través de la solidez financiera, el impacto social y el compromiso ambiental. Chaves subrayó que se trata de “una nueva manera de hacer negocios para prepararse y enfrentar el presente y el futuro”.

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Según Chaves, la sostenibilidad se ha convertido en una filosofía transversal en la operación del banco. Impulsar a las empresas y clientes para que adopten esta visión, apuntó, implica transformar Costa Rica desde la cultura empresarial. “Significa que nosotros integremos aspectos ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en toda nuestra cadena y que el negocio sea rentable, competitivo, que genere bienestar y valor ambiental y social”, indicó la directiva.

El programa Pura Verde del Banco Nacional impulsó proyectos de energías limpias, reciclaje y protección de la naturaleza, con 92 planes de inversión en 2025. /(EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)
El programa Pura Verde del Banco Nacional impulsó proyectos de energías limpias, reciclaje y protección de la naturaleza, con 92 planes de inversión en 2025. /(EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

Los recursos movilizados por el banco fueron canalizados a través de instrumentos y programas como Pura Verde, enfocado en impulsar proyectos relacionados con energías limpias, reciclaje y protección de la naturaleza. Además, el Bono Azul destinó fondos a financiar iniciativas que protegen los océanos y los recursos hídricos. Para 2025, el programa Pura Verde contaba con 92 planes de inversión y había facilitado la canalización de USD 65 millones provenientes de la Unión Europea para iniciativas de adaptación y mitigación climática.

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En ese mismo periodo, el Banco Nacional se posicionó como la única entidad bancaria costarricense en lanzar su propia taxonomía climática, una herramienta diseñada para identificar y promover inversiones alineadas con los objetivos de sostenibilidad y acción climática.

La entidad también puso énfasis en la gestión de riesgos climáticos. “El riesgo climático es una realidad que tenemos en Costa Rica y el mundo, la movilización de recursos que ha hecho el Banco Nacional es precisamente para mitigar este riesgo, es para adaptar a las empresas para que puedan enfrentar las consecuencias del cambio climático, sin que generen pérdidas o costos”, afirmó Chaves a la agencia EFE. Añadió que la apuesta del banco es invertir pensando en el futuro y acompañar la transformación de empresas hacia una economía más eficiente.

El Banco Nacional ha facilitando el acceso a crédito, bancarización y digitalización, con el objetivo de reducir brechas y generar oportunidades económicas. /(REUTERS/Mayela Lopez)
El Banco Nacional ha facilitando el acceso a crédito, bancarización y digitalización, con el objetivo de reducir brechas y generar oportunidades económicas. /(REUTERS/Mayela Lopez)

Actualmente, el Banco Nacional atiende a más de 140,000 pequeñas y medianas empresas, así como a cerca de 4,500 grandes empresas. Respaldan actividades estratégicas como vivienda, turismo, agricultura y ganadería, sectores que aportan empleo y bienestar al país. De manera paralela, la entidad acompaña a comunidades en territorios fronterizos, costeros, insulares y en los 24 territorios indígenas de Costa Rica, facilitando el acceso a crédito, bancarización y digitalización, con el objetivo de reducir brechas y generar oportunidades económicas en zonas vulnerables.

Durante 2025, el banco destacó también en la gestión responsable de residuos, valorizando el equivalente al 4.24% de toda la basura generada diariamente en Costa Rica. Además, redujo su consumo energético en 1,6 millones de kWh y ahorró 6,1 millones de litros de agua. El banco recicló el 100% de las tarjetas de desecho, transformando 234 kilos en madera plástica, y capacitó a más de 2,400 colaboradores en finanzas sostenibles.

Finalmente, el Banco Nacional logró clasificar el 93% de su cartera de crédito bajo los estándares de la alianza global Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), una metodología internacional que permite medir las emisiones generadas por las actividades económicas financiadas por las entidades financieras.

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