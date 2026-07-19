El Insivumeh reporta 173 sismos en 24 horas tras el sismo de 7,4 en Guatemala

Edificio con daños estructurales y escombros tras el sismo de magnitud 7.4 en Guatemala, una de las múltiples infraestructuras afectadas por la reciente actividad sísmica en el país (Cortesía: Clima Guatemala).

Guatemala registró 173 sismos en las 24 horas posteriores al terremoto de magnitud 7,4 del 17 de julio de 2026, un episodio asociado a la subducción entre las placas de Cocos y del Caribe que activó emergencias, cierres viales e inspecciones en infraestructura pública, aunque sin víctimas mortales, según el informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

De ese total, 35 movimientos fueron percibidos por la población, de acuerdo con el boletín oficial difundido la tarde del 18 de julio. El registro acumulado de 2026 asciende a 3.896 sismos, de los cuales 116 fueron catalogados como sensibles.

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El temblor principal ocurrió a las 8:48 y tuvo su epicentro en aguas del océano Pacífico, frente a la costa sur de México y cerca del límite con territorio guatemalteco. El director del Insivumeh, Edwin Rojas, explicó en conferencia de prensa que el fenómeno fue causado por el hundimiento abrupto de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, con liberación de una gran cantidad de energía en segundos.

Rojas describió el mecanismo del evento en estos términos: “El violento movimiento telúrico fue provocado por el hundimiento abrupto de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, liberando una masiva cantidad de energía”.

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Una carretera de montaña presenta una sección colapsada por un deslizamiento de tierra, con escombros y barreras de seguridad en las inmediaciones. Fotografía: Gobernación Departamental de Sacatepéquez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sismo activó 58 emergencias y afectó carreteras, escuelas y oficinas públicas

La respuesta oficial incluyó la atención de 58 emergencias en distintas regiones, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Los equipos de rescate y mantenimiento vial reportaron derrumbes de tierra y caída de rocas en al menos tres carreteras principales, con restricciones de paso hacia comunidades del occidente del país.

Las inspecciones preliminares detectaron daños estructurales en 14 escuelas públicas y 12 sedes de oficinas gubernamentales. Los reportes incluyeron desprendimientos de fachadas y grietas graves en muros, por lo que las autoridades ordenaron reformas de ingeniería antes del reingreso de estudiantes y trabajadores.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda trabaja en retiro de escombros y estabilización de taludes. Uno de los puntos más comprometidos es la Ruta Departamental SOL-04, en San Pedro La Laguna, Sololá, donde maquinaria pesada opera para restablecer la circulación.

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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército recomendó ejecutar esas tareas con extrema precaución por la continuidad de las réplicas, varias de ellas sentidas por la población local. Entre los cierres preventivos figura la ruta RD-SAC-10-02 en el kilómetro 33,5, entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, en Sacatepéquez.

Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en ese tramo confluyeron lluvias recientes, vibraciones del tránsito y efectos del terremoto, lo que provocó nuevos desprendimientos en el talud. La cartera agregó que ya existía un socavamiento en el área y que se construye un muro de contención para proteger la vía.

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La gobernación departamental de Sacatepéquez indicó que las precipitaciones agravaron la debilidad del suelo y elevaron el riesgo de deslizamientos después del sismo.

En seguimiento a las acciones de respuesta después del sismo registrado en el territorio nacional, el Ejército de Guatemala realizó evaluaciones de daños en diferentes puntos de la República, (Ejército de Guatemala)

Las réplicas se concentraron en la Fosa Mesoamericana y se sintieron en la zona fronteriza

El portal EarthquakeList.org ubicó el terremoto principal entre magnitudes de 7,3 y 7,4, a unos 71 kilómetros al oeste de Tapachula, Chiapas, y a una profundidad de entre 15 y 19 kilómetros. El sitio también consignó réplicas de magnitud 6,0, 5,7, 5,3 y 5,1, con epicentros mayoritariamente en el Pacífico cercano a la frontera entre México y Guatemala.

Según Reuters, buena parte de la actividad posterior se concentró en la región de la Fosa Mesoamericana, una de las áreas tectónicamente más activas del continente. A lo largo del 18 de julio persistieron movimientos de entre 3,9 y 5,7 al suroeste de Guatemala y en zonas mexicanas limítrofes.

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La respuesta directa a la principal duda abierta tras el terremoto fue esta: no hubo fallecidos en Guatemala ni en los países vecinos, de acuerdo con la información recogida por Prensa Libre. El presidente Bernardo Arévalo confirmó que no se reportaron muertes tras el evento principal ni durante las primeras réplicas.

El Servicio Sismológico de Guatemala señaló que una de las réplicas más relevantes fue un movimiento de magnitud 5,1 ocurrido la noche del 17 de julio. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y la recomendación de seguir los protocolos de seguridad.

La U.S. Geological Survey y el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitieron inicialmente una advertencia por posibles olas de hasta un metro sobre el nivel del mar en costas cercanas al epicentro. Más tarde descartaron riesgos mayores, mientras el secretario de Marina de México, Raymundo Morales, informó, citado por Reuters, que el aumento del nivel del mar no superó el medio metro y pidió evitar las playas durante la evaluación.

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Según WorldData.info, el terremoto del 17 de julio fue el más fuerte en esa zona en los últimos 14 años. El monitoreo oficial continuará de forma ininterrumpida mientras avanzan las inspecciones y las reparaciones en las áreas afectadas.