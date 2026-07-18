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Elaine Paige regresó a la música y explicó por qué cree que los musicales perdieron sus grandes canciones

En una entrevista con The Times, la figura del teatro musical presentó su nuevo álbum, reflexionó sobre los cambios de su voz con el paso del tiempo y cuestionó que las producciones actuales ya no generen temas memorables para el público

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Elaine Paige regresó a la música a los 78 años con Miscellaneous Paige y cuestionó que los nuevos musicales ya no tienen canciones de éxito reconocibles (REUTERS/Henry Nicholls)
Elaine Paige regresó a la música a los 78 años con Miscellaneous Paige y cuestionó que los nuevos musicales ya no tienen canciones de éxito reconocibles (REUTERS/Henry Nicholls)

El regreso musical de Elaine Paige a los 78 años va de la mano de una crítica al teatro contemporáneo: vuelve con Miscellaneous Paige y sostiene que los musicales actuales suenan demasiado alto y ya no dejan, a su juicio, canciones de éxito reconocibles. En una entrevista con The Times, la figura del West End vinculó ese retorno con una revisión de su voz y con una mirada poco complaciente sobre el género.

Paige dijo a The Times que Miscellaneous Paige es un álbum de versiones pop concebido en torno al paso del tiempo y a su propia trayectoria, y afirmó que los nuevos musicales ya no producen canciones memorables para el gran público.

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La cantante explicó que el disco no reúne canciones de musicales, sino versiones pop más íntimas: “Empecé a pensar en la idea del tiempo como tema, y eso es básicamente lo que es el álbum. El paso del tiempo, una especie de mapa de por dónde pasé, a quién conocí y quién formó parte de mi vida”.

La entrevista sitúa a Elaine Paige en el vestíbulo de un hotel del oeste de Londres, después de un año en el que recibió un premio Olivier especial y tras haber sido nombrada dama en 2025. Con una carrera de 61 años, contó a The Times que la pandemia interrumpió su impulso profesional y que después le costó recuperar el ritmo.

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Cómo cambió su voz con los años

Elaine Paige dijo que la pandemia frenó su impulso profesional y que después le costó recuperar el ritmo de su carrera (REUTERS/Henry Nicholls)
Elaine Paige dijo que la pandemia frenó su impulso profesional y que después le costó recuperar el ritmo de su carrera (REUTERS/Henry Nicholls)

Esa idea del tiempo también atraviesa su relación con la voz: “Si no la usas, la pierdes; además, con la edad cambia, se vuelve más grave, todo cae, como ya aprenderás”.

La artista añadió que dudó antes de volver al estudio por los cambios que percibe con la edad: “Los hombres parecen poder seguir más tiempo. Creo que en las mujeres tiene que ver con las hormonas, la menopausia y cosas así: cambia el timbre de la voz. Por eso dudaba de grabar otro álbum. Porque, bueno, ¿es así como quiero que suene ahora?”.

Una primera maqueta la convenció de seguir adelante: “Cuando la escuché, me sorprendió para bien”.

Elaine Paige critica el volumen de los musicales actuales

La conversación con The Times llegó cuando habló del sonido en los montajes de hoy: “No creo que eso fuera solo Evita: en el teatro musical, en este momento, se volvió ensordecedor”.

La cantante explicó que la edad cambió su voz y que una primera maqueta la convenció de grabar otro álbum (REUTERS/Lisi Niesner)
La cantante explicó que la edad cambió su voz y que una primera maqueta la convenció de grabar otro álbum (REUTERS/Lisi Niesner)

Paige vinculó esa percepción con su propia pérdida de audición tras años de trabajo en estudios, uso de auriculares y giras de conciertos: “Todo se sube de volumen. Todos los jóvenes estarán sordos cuando tengan 40 años”.

También rechazó la idea de que más decibelios vuelvan más emocionante una función. “Creo que los productores, o quien sea, piensan que cuanto más alto está, más emocionante resulta. Como si fuera una descarga de sonido. Pero es una mala señal, y a mí no me funciona. Voy al teatro musical con algodón para ponerme en los oídos”, opinó.

La actriz relacionó esa queja con la nueva Evita de Jamie Lloyd, que pronto pasará a Broadway y en la que Rachel Zegler ganó un premio 48 años después de la creación original del papel por parte de Paige: “La vi, y era más bien como un concierto de rock… A menos que conocieras la historia de Eva Perón, creo que en la versión de Rachel habría sido más difícil de seguir”.

Por qué no planea volver a actuar

La artista vinculó su crítica al volumen de los musicales con su propia pérdida de audición tras años de estudio, auriculares y giras (REUTERS/Jaimi Joy)
La artista vinculó su crítica al volumen de los musicales con su propia pérdida de audición tras años de estudio, auriculares y giras (REUTERS/Jaimi Joy)

Para Paige, el problema no se limita al volumen: “Sé que es un viejo cliché terrible, pero ya no los hacen como antes. No hay canciones de éxito en los musicales nuevos”.

En tanto, Paige se refirió a esa etapa de su carrera. En abril, Camilla la definió como “una figura verdaderamente definitoria del teatro musical”, según recogió The Times.

Ella, de todos modos, marcó un límite claro para esa etapa de su carrera. “Simplemente no tengo esas reservas físicas, ni el deseo, para ser sincera”.

La decisión se apoya en una rutina mucho más austera y en prioridades lejos del camerino. Según el periódico, la cantante concentra ahora su energía en una vida más disciplinada y en placeres más pequeños, con el tenis como afición principal.

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