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Panamá afrontará el Premundial Sub-20 sin Kadir Barría, la joya que destaca en Brasil

El atacante del Botafogo no fue cedido por su club para el torneo de Concacaf, donde la selección buscará uno de los cuatro cupos al Mundial de 2027.

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El delantero panameño atraviesa un buen momento en Brasil y esta semana volvió a marcar con la camiseta de Botafogo en el campeonato de ese país. REUTERS/Aris Martinez
El delantero panameño atraviesa un buen momento en Brasil y esta semana volvió a marcar con la camiseta de Botafogo en el campeonato de ese país. REUTERS/Aris Martinez

La selección Sub-20 de Panamá afrontará desde el próximo 26 de julio en México el torneo que definirá los clasificados al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, pero lo hará sin cuatro de sus futbolistas legionarios, entre ellos Kadir Barría, una de las principales promesas del fútbol panameño y actualmente integrante del Botafogo de Brasil.

Barría tampoco formó parte de la lista definitiva de 26 jugadores que representó a Panamá en el Mundial de 2026. Aunque había sido incluido entre los reservas durante la preparación, finalmente quedó fuera de la delegación mundialista, una ausencia que generó debate por su proyección y por el nivel competitivo en el que se desarrolla.

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Esta vez, sin embargo, su ausencia de la Sub-20 no responde a una decisión técnica. La Federación Panameña de Fútbol informó que Botafogo no autorizó su préstamo para el Campeonato Sub-20 de Concacaf, debido a que la competición no forma parte del calendario oficial de fechas FIFA y los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores.

La misma situación afecta a Josué Vergara, del KAA Gent de Bélgica; Jaime Pacheco, del FK DAC de Eslovaquia; y Mijahir Jiménez, del New York Red Bulls de Estados Unidos.

La decisión de Botafogo coincide con un buen momento deportivo del delantero panameño. Barría anotó esta semana el gol del triunfo de su equipo en la victoria 2-1 sobre Santos, por la jornada 19 del Campeonato Brasileño de primera división. Ingresó como suplente y aprovechó un rebote del guardameta en el minuto 90 para asegurar los tres puntos en el estadio Nilton Santos.

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La convocatoria combina futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol, la Liga Prom y cinco jugadores que militan en clubes del extranjero. Tomada de la Fepafut
La convocatoria combina futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol, la Liga Prom y cinco jugadores que militan en clubes del extranjero. Tomada de la Fepafut

La convocatoria presentada por el técnico Mike Stump incluye 21 futbolistas y combina jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, la Liga Prom y cinco integrantes que militan en el extranjero. Los legionarios disponibles son Gino Sasso, Moisés Richards, Raheen Cuello, Ernesto Gómez y el atacante Gerson Gordón.

En la portería fueron convocados Edward Cousin, del San Francisco FC; Ellías Lozano, del Plaza Amador; y Alberto Ruiz, del Tauro FC. La línea defensiva estará conformada por Luis Gómez, Anthony Ramos, Oliver Campos, Josué Wood, Shayron Stewart y Antony Perea.

Para el mediocampo fueron llamados Carlos Rodríguez, Robben Benítez, Klissman De Gracia, Raheen Cuello, Gino Sasso, Ernesto Gómez, Edmilson González, Moisés Richards y Joseph Choy. En la delantera aparecen Reynaldo Graham, Simao Garcés y Gerson Gordón.

El equipo panameño se encuentra concentrado en Pachuca, donde completa su preparación antes del debut previsto para el domingo 26 de julio frente a Canadá, a las 3:00 p.m., hora de Panamá, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

El entrenador Mike Stump convocó a 21 futbolistas para buscar uno de los cuatro cupos que entrega Concacaf al Mundial Sub-20 de 2027. Tomada de la Fepafut
El entrenador Mike Stump convocó a 21 futbolistas para buscar uno de los cuatro cupos que entrega Concacaf al Mundial Sub-20 de 2027. Tomada de la Fepafut

Su segundo encuentro será el miércoles 29 de julio contra Jamaica y cerrará la fase de grupos el 1 de agosto ante Honduras. Panamá forma parte del Grupo C, mientras el Grupo A está integrado por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, y el Grupo B por México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El formato establece que los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final. Los cuatro ganadores de esa ronda asegurarán su clasificación al Mundial Sub-20 de 2027, mientras que el campeón del torneo obtendrá además un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si Estados Unidos gana la competición, el cupo olímpico pasará al subcampeón, debido a que el país ya está clasificado como anfitrión.

Panamá buscará alcanzar su octava participación en una Copa Mundial Sub-20. La selección ya disputó las ediciones de Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

Gol
Los cuatro equipos que ganen los cuartos de final asegurarán su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán-Uzbekistán 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de Barría representa una baja sensible por su experiencia creciente en el fútbol brasileño y por su capacidad ofensiva, pero Stump deberá construir su propuesta con el grupo disponible.

El desafío inmediato será superar una zona exigente y alcanzar los cuartos de final, instancia en la que un solo triunfo separará a Panamá de volver a la principal competición juvenil de la FIFA.

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