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Will Ferrell revela que trabajó en Disneyland, pero solo duró un día: esta fue la excusa que inventó para renunciar

El actor explicó por qué abandonó el empleo casi de inmediato y cómo resolvió la incómoda llamada de renuncia

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Will Ferrell reveló que solo permaneció un día como empleado de Disneyland antes de cambiar de trabajo.
Will Ferrell reveló que solo permaneció un día como empleado de Disneyland antes de cambiar de trabajo (Composición fotográfica/REUTERS/REUTERS/EFE)

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la comedia en Hollywood, Will Ferrell tuvo una breve experiencia laboral en Disneyland que terminó mucho antes de lo esperado. El actor reveló que apenas trabajó un día en el famoso parque temático y que, avergonzado por renunciar tan rápido, recurrió a una insólita estrategia para dejar el empleo.

La anécdota fue compartida durante su participación en el pódcast Good Hang, conducido por su excompañera de Saturday Night Live, Amy Poehler. Allí, ambos recordaban los trabajos que tuvieron antes de alcanzar la fama cuando la conversación llegó al fugaz paso de Ferrell por Disneyland.

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El actor explicó que consiguió el empleo cuando era estudiante de la Universidad del Sur de California (USC). Según contó, aceptó el trabajo convencido de que podría desempeñarse cerca de alguna de las atracciones más populares del parque.

“Conseguí un trabajo y te pagaban por el día de orientación para trabajar en Disneyland. Pensé que me asignarían uno de los puestos realmente divertidos, como operador del Jungle Cruise”, recordó Ferrell. “Descubrí que esos chicos trabajan allí durante ocho años antes de conseguir ese puesto”.

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El actor confesó que aceptó el empleo convencido de que trabajaría en una de las atracciones más populares del parque. (Richard Harbaugh/Disneyland Resort)

En lugar de su puesto soñado, Ferrell fue destinado a una de las cabinas de la entrada para vender boletos. Justo ese primer día, el actor recibió otra oferta laboral que terminó inclinando la balanza.

“Era la tienda de surf de un amigo”, contó. El establecimiento estaba ubicado en Newport Beach y ofrecía exactamente el mismo salario que Disney: 5,50 dólares por hora.

Ante la posibilidad de trabajar cerca de la playa y junto a un conocido, el futuro protagonista de Anchorman decidió abandonar el parque temático.

El único inconveniente era que no se atrevía a comunicar personalmente su renuncia. “Me daba demasiada vergüenza llamar”, confesó. Por eso, pidió ayuda a un amigo llamado John para que se hiciera pasar por él.

Para evitar una llamada incómoda, Will Ferrell dejó que un amigo notificara su renuncia a Disney (REUTERS/Maja Smiejkowska)
Para evitar una llamada incómoda, Will Ferrell dejó que un amigo notificara su renuncia a Disney (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Según relató Ferrell, su amigo llamó al departamento correspondiente y anunció que él dejaría el trabajo después de un solo día. La excusa que puso su amigo todavía hace reír al actor.

“Mi amigo John llamó por mí y dijo: ‘Voy a renunciar después de un día’. Entonces le preguntaron: ‘De acuerdo, ¿cuál es el motivo?’. Él respondió: ‘Tengo una prueba para jugar con los Dallas Cowboys’. Y ellos dijeron: ‘Muchas gracias’”, recordó entre risas.

“En algún lugar hay un expediente en Disney que dice: ‘Will Ferrell trabajó un día. Motivo de la renuncia: prueba con el equipo de fútbol americano Dallas Cowboys’”, bromeó. Amy Poehler siguió el juego al imaginar a algún empleado encontrando el documento y preguntándose si el actor alguna vez consiguió integrar el equipo de la NFL.

No fue la única celebridad con un pasado en Disney

Aunque el paso de Ferrell por Disneyland fue especialmente breve, no es el único famoso que trabajó para Disney antes de ser una figura internacional de Hollywood.

Steve Martin, forma parte del grupo de celebridades que trabajaron para Disney antes de hacerse famosas (REUTERS/Mario Anzuoni)
Steve Martin, forma parte del grupo de celebridades que trabajaron para Disney antes de hacerse famosas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los casos más conocidos es el de Steve Martin, quien pasó varios años trabajando en Disneyland durante su adolescencia. Allí vendía recuerdos y otros artículos para visitantes, mientras observaba a los artistas del parque, una experiencia que, según el club oficial D23, contribuyó a desarrollar su sentido del ritmo cómico.

También tuvieron empleos relacionados con Disney el integrante de Backstreet Boys Kevin Richardson, quien trabajó en Disney World; Wayne Brady, que interpretó al personaje Tigger en ese complejo; Jennifer Hudson, quien actuó durante seis meses en los cruceros de Disney antes de participar en American Idol; y Taboo, de Black Eyed Peas, que fue empleado de mantenimiento en Disneyland antes de iniciar su carrera musical.

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