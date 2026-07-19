Honduras

Honduras registrará temperaturas de hasta 40 grados este sábado con pronósticos de lluvias

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó para este sábado un ambiente cálido y seco en la mayor parte de Honduras, con temperaturas altas y lluvias aisladas en algunas regiones del norte y oriente del país.

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Cenaos pronosticó temperaturas de hasta 40 grados centígrados este sábado en el departamento de Choluteca. (Foto: X)
Cenaos pronosticó temperaturas de hasta 40 grados centígrados este sábado en el departamento de Choluteca. (Foto: X)

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó condiciones mayormente secas y cálidas en gran parte del territorio hondureño, aunque durante la tarde se prevén lluvias débiles y chubascos dispersos en sectores del norte y oriente del país debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Según el informe meteorológico oficial, el fenómeno estará influenciado por la combinación de la humedad proveniente del Caribe y el efecto de la brisa marina, factores que favorecerán la formación de nubosidad y precipitaciones principalmente en zonas montañosas.

Sin embargo, la mayor parte del territorio nacional continuará bajo un ambiente estable, con escasas probabilidades de lluvia y temperaturas elevadas.

Las autoridades explicaron que estas condiciones forman parte del comportamiento climático habitual de la temporada, aunque advirtieron que el calor continuará siendo intenso en varias regiones, especialmente en el sur de Honduras.

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De acuerdo con el pronóstico, el departamento de Choluteca registrará la temperatura más alta del país, alcanzando una máxima de 40 grados centígrados, mientras que Valle llegará hasta los 38 grados, manteniéndose como una de las zonas con mayor sensación térmica durante la jornada.

En el norte del país, Cortés alcanzará temperaturas máximas de 33 grados centígrados, mientras que Olancho, Santa Bárbara y Yoro registrarán hasta 32 grados, valores que también representan condiciones de calor considerable para esas regiones.

Las lluvias más significativas se esperan en Olancho, donde podrían acumularse hasta 20 milímetros de precipitación. (Foto: Proceso Digital)
Las lluvias más significativas se esperan en Olancho, donde podrían acumularse hasta 20 milímetros de precipitación. (Foto: Proceso Digital)

Por su parte, Atlántida, Comayagua, Francisco Morazán, Colón y El Paraíso mantendrán temperaturas cálidas durante gran parte del día, aunque con posibilidad de incremento de nubosidad en horas de la tarde.

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Las condiciones más frescas se presentarán en el occidente hondureño. El departamento de Intibucá reportará una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 15 grados centígrados, siendo el punto más fresco del país durante este sábado.

En tanto, Copán registrará una temperatura máxima de 27 grados, mientras que Ocotepeque alcanzará los 28 grados, de acuerdo con el reporte emitido por Cenaos.

Aunque el calor dominará la mayor parte del territorio nacional, los pronosticadores indicaron que durante la tarde se desarrollarán lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en algunos departamentos.

Las precipitaciones más importantes se esperan en Olancho, donde podrían acumularse hasta 20 milímetros de lluvia, convirtiéndose en la zona con mayor probabilidad de precipitaciones durante este sábado.

Asimismo, se pronostican lluvias débiles en Atlántida, Colón, Cortés, Gracias a Dios y Yoro, donde los acumulados podrían rondar los cinco milímetros.

También existe probabilidad de precipitaciones ligeras en El Paraíso, Comayagua, Copán, Intibucá, Islas de la Bahía, Lempira y Santa Bárbara, principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche.

Islas de la Bahía registrará las mayores velocidades del viento, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. (Foto: X / Archivo)
Islas de la Bahía registrará las mayores velocidades del viento, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. (Foto: X / Archivo)

Cenaos explicó que estas lluvias serán producto del transporte de humedad desde el Caribe y no representan, por el momento, la influencia directa de un sistema tropical de mayor intensidad.

El informe meteorológico también señala que durante la jornada se registrarán vientos de intensidad variable en distintas regiones del país.

Las mayores velocidades se pronostican para Islas de la Bahía, donde las ráfagas podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar oleaje alterado en sectores del litoral Caribe.

En Colón se esperan vientos de hasta 46 kilómetros por hora, mientras que en Gracias a Dios podrían registrarse velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a las embarcaciones pequeñas extremar las medidas de precaución y mantenerse atentas a los boletines oficiales emitidos por las instituciones competentes.

Las autoridades aconsejaron evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación solar y no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados, debido al rápido incremento de la temperatura en espacios reducidos.

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