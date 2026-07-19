Más allá de la postal: Las playas de Centroamérica y el Caribe que conquistan al mundo

Playa Mangos, Isla de Ometepe: Vista de la costa oeste de la isla en Nicaragua, un destino que destaca por sus aguas mansas de agua dulce y la imponente silueta de sus volcanes (Cortesía: Tripadvisor).

En junio del presente año, una marca de cerveza presentó una nueva colección que pone el foco en la desconexión total y el respeto por el medio ambiente. Esta selección no solo destaca una variedad de destinos frente al mar de una belleza indiscutible, sino que celebra con fuerza los ecosistemas naturales y a las comunidades locales que se encargan de mantenerlos vivos y vibrantes.

Entre los tesoros más brillantes de esta lista se encuentran joyas costeras de Centroamérica y República Dominicana, lugares que invitan a bajar el ritmo y conectar con la tierra.

Belice se suma a este prestigioso grupo con Placencia, un destino privilegiado al estar situado al borde del Arrecife Mesoamericano, la segunda barrera coralina más grande del mundo. Los expertos describen que su apariencia física hace que esta alargada península se sienta y viva exactamente como si fuera una isla remota, con la gran ventaja de que los viajeros pueden visitarla cómodamente manejando en carro.

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El Caribe isleño también aporta sorpresas que rompen por completo con la postal turística clásica y masiva. República Dominicana reafirma su arrolladora belleza natural alejándose de los grandes complejos hoteleros para destacar la Bahía de las Águilas. Ubicada en la provincia de Pedernales, es un Parque Nacional donde hay menos concurrencia, kilómetros de costa virgen y una sensación de paz absoluta.

En la península de Samaná se esconde Playa Ermitaño, una cala secreta que regala una privacidad inigualable. Al ser accesible únicamente cruzando densos senderos selváticos a pie o mediante botes pequeños, se convierte en el refugio perfecto para quienes buscan explorar la naturaleza en su estado más puro.

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Te invitamos a descubrir la magia de Playa Ermitaño. Un lugar donde el tiempo se detiene y solo importa disfrutar del sol, el mar y la increíble paz que ofrece este paraíso caribeño.

Nicaragua, Honduras y El Salvador: arrecifes y surf

Nicaragua aporta a la lista rincones que se sienten congelados en el tiempo. Little Corn Island, en el Caribe oriental, es el verdadero significado de la desconexión: un sitio sin calles pavimentadas ni autos, libre de horas pico, donde el único sonido es el viento entre las palmeras.

En contraste, pero compartiendo esa paz, se encuentra Playa Mangos en la pintoresca Isla de Ometepe. Aquí la experiencia cambia drásticamente al tratarse de una playa de agua dulce en el Gran Lago de Nicaragua, donde dos imponentes volcanes se alzan en el horizonte como gigantes dormidos mientras el agua se mantiene quieta y reluciente como un gran espejo.

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Honduras brilla con Chepes Beach, ubicada en la paradisíaca isla de Utila. Este destino es un santuario marino donde los visitantes pueden nadar junto a un arrecife repleto de peces de colores y tortugas, teniendo además la oportunidad única de avistar majestuosos tiburones ballena que nadan tranquilamente por sus bahías profundas.

Para quienes buscan una dosis de adrenalina sobre las olas, El Salvador ofrece su legendaria Playa El Tunco, en el departamento de La Libertad. Este epicentro del surf mundial destaca por sus espectaculares atardeceres dorados y una cultura costera vibrante que gira en torno al respeto por el océano.

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Playa El Tunco, La Libertad: Reconocida a nivel internacional por la consistencia de sus olas, esta costa en El Salvador es el destino ideal para los entusiastas del surf y los amantes de los atardeceres dorados (Cortesía: MITUR).

Panamá y Costa Rica: Biodiversidad y el espíritu de la Pura Vida

En esta exclusiva colección muestra dos facetas maravillosas de Panamá. Por un lado está Isla Perro, en el archipiélago de San Blas, famosa por sus aguas transparentes que parecen una piscina natural y un famoso barco hundido ideal para el esnórquel. Por el otro lado, se destaca Playa Venao, en la península de Azuero, un rincón con un ambiente vibrante donde las olas consistentes atraen a surfistas de todo el mundo y la selva se encuentra directamente con la arena.

Costa Rica, fiel a su filosofía de conservación, refuerza la propuesta de la “Pura Vida” con tres destinos espectaculares en distintas provincias. En Guanacaste, Playa Conchal sorprende a los viajeros porque su arena no es de tierra común, sino de millones de pequeñas conchas blancas trituradas.

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En Puntarenas, Playa Uvita, ubicada en el Parque Nacional Marino Ballena, regala una de las formaciones naturales más curiosas del planeta: un banco de arena que, visto desde el cielo, tiene la forma perfecta de una cola de ballena. Finalmente, en Limón, Playa Cocles aporta el ritmo del Caribe sur, con su exuberante vegetación tropical que llega hasta el agua y un oleaje perfecto para los amantes de la aventura.