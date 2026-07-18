El Ejército ruso afirmó que se encuentra a menos de cinco kilómetros del principal bastión ucraniano en el Donbás

El comando ruso ordenó concentrar el fuego de artillería en los límites orientales de Kramatorsk, donde se ubican las posiciones defensivas de Ucrania (Reuters)

Las fuerzas rusas posicionaron sus unidades de avanzada a menos de cinco kilómetros de Kramatorsk, ciudad considerada el principal baluarte militar de Ucrania en el Donbás, mientras el ejército ruso intensificó la presión sobre este enclave.

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, supervisó personalmente las operaciones y confirmó la proximidad de las tropas, con concentración de fuego de artillería sobre posiciones ucranianas en la periferia oriental.

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Guerásimov recorrió uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad y destacó que las fuerzas de la agrupación Sur ingresaron en Oleksievo-Druzhkivka, localidad situada al sur de Kramatorsk. Allí prosiguieron los combates en un intento de avanzar hacia Druzhkivka, reconocida como la puerta de entrada desde el sur a la fortaleza ucraniana.

Guerásimov también destacó la captura de la localidad estratégica de Piskunivka, ubicada a unos 15 kilómetros al este de Sloviansk, tras cruzar el río Severski Donets, lo que consolidó el cerco sobre los principales núcleos de resistencia.

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El mando ruso aseguró que las fuerzas bajo su control doblegaron en gran medida la resistencia ucraniana en Krasni Limán, localidad esencial para el avance hacia Sloviansk, el segundo punto fuerte de las defensas ucranianas en la región.

Desde Kiev, sin embargo, las autoridades negaron que el ejército ruso hubiera conquistado por completo el bastión de Kostiantínivka, lo que impediría al enemigo progresar hacia el norte de la provincia de Donetsk, donde el gobierno ucraniano mantiene menos de una quinta parte del territorio bajo control.

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Kiev sostuvo que el ejército ruso no logró tomar completamente el bastión de Kostiantínivka, lo que representa un freno para el avance enemigo en el norte de Donetsk (Reuters)

Mientras la ofensiva terrestre avanzó en el este, Ucrania intensificó su respuesta con ataques de largo alcance en territorio ruso y en zonas ocupadas, según comunicó el presidente Volodimir Zelensky.

Zelensky informó que las fuerzas ucranianas ejecutaron bombardeos contra instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 kilómetros del frente, y atacaron una refinería petrolera en las inmediaciones de la capital rusa. Precisó que esos puntos logísticos proveían componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación empleados en la guerra.

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A la vez, los ataques ucranianos alcanzaron objetivos en el mar de Azov, el mar Negro y la Crimea ocupada, con daños en infraestructuras cruciales para la logística militar rusa. Según una publicación de Zelensky en la red social X, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Operaciones Especiales y el Servicio de Seguridad colaboraron en la coordinación de la ofensiva.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo negro saliendo de un depósito de petróleo en Noginsk, ubicado a unos 50 kilómetros al este del Kremlin, y un incendio de gran magnitud en el centro de distribución de una empresa en Elektrostal, al sur de Moscú.

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Un depósito de petróleo en Noginsk, a cincuenta kilómetros del Kremlin, ardió tras un ataque atribuido a drones ucranianos (Reuters)

El alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, indicó que más de 370 drones ucranianos se lanzaron hacia la región de la capital, de los cuales 64 fueron derribados en las cercanías de la ciudad. El viernes, el Estado Mayor ucraniano confirmó un ataque a la refinería de petróleo Yanos, en Yaroslavl, a unos 280 kilómetros al noreste de Moscú, que provocó un incendio y afectó una planta clave para el suministro de combustible en el área metropolitana.

La campaña de bombardeos sobre infraestructuras energéticas rusas buscó limitar la capacidad operativa del Kremlin y forzar una negociación. Analistas consultados por EFE señalaron que las tasas de procesamiento de crudo en Rusia cayeron a mínimos históricos durante la primera quincena de julio, lo que generó una escasez de combustible que agravó la situación interna.

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En el plano político, fuentes independientes mencionadas por EFE indicaron que el presidente ruso Vladímir Putin no mostró interés en reanudar negociaciones de paz con Ucrania hasta completar la ocupación de todo el Donbás. El Kremlin reiteró su exigencia de que Kiev retire sus fuerzas de Donetsk y amenazó con extender su control sobre el norte del país si continuaban los ataques ucranianos contra refinerías y otras instalaciones en la retaguardia rusa.

(Con información de EFE)