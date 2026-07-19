EEUU emitió una alerta global a sus ciudadanos por la escalada de tensiones en Medio Oriente

La alerta incluyó la posibilidad de ataques contra sedes diplomáticas y ciudadanos estadounidenses por parte de grupos afines a Irán (AP)

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos en todo el mundo sobre el riesgo de viajar y permanecer en el extranjero ante la elevada tensión en Oriente Próximo. Recomendó máxima cautela y seguimiento constante de las noticias por la posibilidad de cambios drásticos, cierres de espacios aéreos y cancelaciones de vuelos.

La alerta incluyó el recordatorio de que las sedes diplomáticas estadounidenses han sufrido ataques y que grupos afines al régimen de Irán podrían atentar contra intereses o ciudadanos de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. El organismo pidió a los ciudadanos extremar las precauciones y mantenerse informados en forma permanente ante eventuales cambios en las condiciones de seguridad.

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“Debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo y existe la posibilidad de una escalada imprevista. Recordamos a los estadounidenses en la región la necesidad de mantener la precaución y les animamos a estar al tanto de las noticias para conocer los últimos acontecimientos”, señalaron en un comunicado oficial.

Washington señaló que varias sedes diplomáticas estadounidenses sufrieron ataques recientes en diferentes regiones. “Grupos simpatizantes de Irán podrían atacar otros intereses de Estados Unidos en el extranjero o ubicaciones vinculadas a Estados Unidos y/o a estadounidense en todo el mundo”, comunicaron.

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La advertencia surgió en un contexto marcado por ataques y represalias entre Estados Unidos e Irán. En la jornada de ayer, el régimen de Irán lanzó un ataque con misiles y drones contra una base militar estadounidense ubicada en Jordania, señalada por Teherán como un objetivo estratégico por su infraestructura y su rol en las operaciones estadounidenses en la región.

Durante estos incidentes, dos militares estadounidenses murieron y otro resultó desaparecido en combate tras el impacto de proyectiles iraníes en la base de Muwaffaq Salti, mientras que otros soldados recibieron atención médica por heridas de diversa gravedad.

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El ataque a la base de Muwaffaq Salti provocó la muerte de dos militares estadounidenses y la desaparición de un tercero (Europa Press)

En Kuwait, los ataques iraníes provocaron incendios en una refinería petrolera y una planta energética, con varios bomberos y empleados heridos y daños materiales graves. El gobierno kuwaití denunció estos ataques como agresiones deliberadas contra objetivos civiles y esenciales.

El Consejo de Cooperación del Golfo calificó los bombardeos iraníes como crímenes de guerra y exigió que Teherán rinda cuentas ante la comunidad internacional. Bahréin informó que logró interceptar y destruir múltiples misiles iraníes dirigidos contra su territorio.

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Bajo este contexto, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) informó una nueva ronda de bombardeos contra objetivos militares iraníes, una operación ordenada por el presidente Donald Trump con el objetivo de debilitar la capacidad de Irán para poner en riesgo el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz.

“Los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra miembros del servicio estadounidense en Jordania anoche”, señaló el Centcom en sus redes sociales.

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Paralelamente, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con dar a Estados Unidos una “lección inolvidable” y el líder supremo, Mojtaba Khamenei, suspendió sus apariciones públicas hasta que la situación se normalice.

El conflicto derivó en ataques directos a infraestructuras civiles. En la provincia iraní de Hormozgán, 116 torres de telecomunicaciones quedaron fuera de servicio y unos 10.000 habitantes de 20 pueblos se quedaron sin agua potable tras un bombardeo estadounidense a una planta desalinizadora. Autoridades locales denunciaron la destrucción total de estaciones de bombeo y transformadores eléctricos, mientras equipos de emergencia trabajaron para restablecer los servicios básicos.

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Un bombardeo estadounidense destruyó una planta desalinizadora en la provincia iraní de Hormozgán, dejando sin agua potable a unos 10.000 habitantes de 20 pueblos (Reuters)

En medio de la escalada, Irán anunció que suspendió la implementación del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos en junio, al alegar que Washington había incumplido todos sus compromisos. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi aseguró que la prioridad se centra ahora en la defensa nacional.

"Estados Unidos ha violado y suspendido todos sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento“, afirmó Gharibabadi, en un comunicado difundido por la agencia Fars.

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“También hemos suspendido los nuestros.No los estamos cumpliendo y estamos ocupados defendiendo el país”, agregó el funcionario.

La situación interna en Irán mostró signos de deterioro: el rial marcó un nuevo mínimo histórico frente al dólar tras los ataques estadounidenses y el bloqueo naval reimpuesto por Washington. La inflación general superó el 88%, mientras el sector de alimentos y bebidas registró un alza del 133%.

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(Con información de Europa Press)