Sua Martínez, la hondureña que llevó la lucha contra la trata de personas hasta Washington y recibió reconocimiento internacional

Los participantes latinoamericanos eligieron a Sua Martínez Ibarra como vocera oficial y moderadora principal de encuentros en Washington D. C., St. Louis, Dallas y Los Ángeles.

Sua Martínez Ibarra fue seleccionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para integrar el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales, en el proyecto regional sobre trata de personas para el Hemisferio Occidental. La hondureña representó a su país en una iniciativa que reunió a líderes de América Latina.

Su participación se desarrolló dentro del proyecto regional “Prevención y mitigación de la trata de personas para el Hemisferio Occidental”, que reunió a líderes de América Latina, representantes gubernamentales, especialistas en derechos humanos y organizaciones dedicadas a la prevención, atención y erradicación de este delito.

En entrevista con Infobae, Martínez dijo que la selección también refleja el trabajo de Honduras en la defensa de la dignidad humana y en la búsqueda de respuestas para las víctimas de explotación.

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“Este tipo de espacios permiten demostrar que desde Honduras existen personas, instituciones y organizaciones comprometidas con transformar realidades y proteger a quienes han sido víctimas de delitos que atentan contra sus derechos fundamentales”, expresó la defensora.

La iniciativa regional en Estados Unidos reúne a gobiernos y ONG para coordinar respuestas contra redes transfronterizas.

La trayectoria de la hondureña fue uno de los factores que llevaron al Departamento de Estado a incluirla en este programa internacional. Su experiencia combina trabajo académico, gestión pública, cooperación internacional y atención directa a personas afectadas por distintas formas de violencia.

Liderazgo y vocería

Durante su participación en el IVLP, Martínez compartió experiencias con representantes de países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, además, fue elegida por sus pares latinoamericanos como vocera oficial y moderadora principal de encuentros realizados en Washington D. C., St. Louis, Dallas y Los Ángeles.

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En conversación con Infobae, Martínez dijo que uno de los principales aprendizajes del programa fue conocer estrategias aplicadas en otros países para fortalecer la prevención, mejorar la protección de sobrevivientes y generar mecanismos más efectivos de cooperación.

Trayectoria en derechos humanos

El camino profesional de Martínez comenzó en su juventud, cuando decidió involucrarse en procesos sociales relacionados con poblaciones vulnerables.

Su experiencia incluye haber presidido la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT), además de su participación con las Autoridades Nacionales sobre Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

También fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), desde donde impulsó procesos de coordinación institucional, proyectos de prevención y acciones orientadas a fortalecer la protección integral de las víctimas.

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Su trabajo le permitió participar en la construcción de estrategias públicas, programas de formación especializada y alianzas entre instituciones nacionales e internacionales para enfrentar un delito que afecta a mujeres, niñas, niños y personas en condiciones de vulnerabilidad.

Actividad internacional y distinciones

Los participantes latinoamericanos eligieron a Sua Martínez Ibarra como vocera oficial y moderadora principal de encuentros en Washington D. C., St. Louis, Dallas y Los Ángeles.

La labor de Martínez la llevó a distintos escenarios internacionales vinculados con derechos humanos, migración y desarrollo social.

Uno de los momentos de su carrera ocurrió en las sedes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra y Viena, donde abordó la importancia de garantizar derechos, protección y reparación digna para las personas sobrevivientes de trata y otros delitos relacionados con explotación.

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Su liderazgo también fue reconocido con distintas distinciones internacionales, entre ellas el título de Doctora Honoris Causa otorgado en Argentina por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento como Embajadora de la Paz y Defensora de Derechos Humanos en México, y la Presea Internacional Alma Valiente 2025, en la categoría de Defensa de los Derechos Humanos y Servicio Comunitario Social.