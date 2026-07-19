Honduras

Sua Martínez, la hondureña que llevó la lucha contra la trata de personas hasta Washington y recibió reconocimiento internacional

La defensora fue seleccionada por el Departamento de Estado estadounidense para participar en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP)

Guardar
Google icon
La iniciativa regional en Estados Unidos reúne a gobiernos y ONG para coordinar respuestas contra redes transfronterizas
Los participantes latinoamericanos eligieron a Sua Martínez Ibarra como vocera oficial y moderadora principal de encuentros en Washington D. C., St. Louis, Dallas y Los Ángeles.

Sua Martínez Ibarra fue seleccionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para integrar el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales, en el proyecto regional sobre trata de personas para el Hemisferio Occidental. La hondureña representó a su país en una iniciativa que reunió a líderes de América Latina.

Su participación se desarrolló dentro del proyecto regional “Prevención y mitigación de la trata de personas para el Hemisferio Occidental”, que reunió a líderes de América Latina, representantes gubernamentales, especialistas en derechos humanos y organizaciones dedicadas a la prevención, atención y erradicación de este delito.

En entrevista con Infobae, Martínez dijo que la selección también refleja el trabajo de Honduras en la defensa de la dignidad humana y en la búsqueda de respuestas para las víctimas de explotación.

PUBLICIDAD

“Este tipo de espacios permiten demostrar que desde Honduras existen personas, instituciones y organizaciones comprometidas con transformar realidades y proteger a quienes han sido víctimas de delitos que atentan contra sus derechos fundamentales”, expresó la defensora.

La iniciativa regional en Estados Unidos reúne a gobiernos y ONG para coordinar respuestas contra redes transfronterizas
La iniciativa regional en Estados Unidos reúne a gobiernos y ONG para coordinar respuestas contra redes transfronterizas.

La trayectoria de la hondureña fue uno de los factores que llevaron al Departamento de Estado a incluirla en este programa internacional. Su experiencia combina trabajo académico, gestión pública, cooperación internacional y atención directa a personas afectadas por distintas formas de violencia.

Liderazgo y vocería

Durante su participación en el IVLP, Martínez compartió experiencias con representantes de países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, además, fue elegida por sus pares latinoamericanos como vocera oficial y moderadora principal de encuentros realizados en Washington D. C., St. Louis, Dallas y Los Ángeles.

PUBLICIDAD

En conversación con Infobae, Martínez dijo que uno de los principales aprendizajes del programa fue conocer estrategias aplicadas en otros países para fortalecer la prevención, mejorar la protección de sobrevivientes y generar mecanismos más efectivos de cooperación.

Trayectoria en derechos humanos

El camino profesional de Martínez comenzó en su juventud, cuando decidió involucrarse en procesos sociales relacionados con poblaciones vulnerables.

Su experiencia incluye haber presidido la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT), además de su participación con las Autoridades Nacionales sobre Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

También fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), desde donde impulsó procesos de coordinación institucional, proyectos de prevención y acciones orientadas a fortalecer la protección integral de las víctimas.

Su trabajo le permitió participar en la construcción de estrategias públicas, programas de formación especializada y alianzas entre instituciones nacionales e internacionales para enfrentar un delito que afecta a mujeres, niñas, niños y personas en condiciones de vulnerabilidad.

Actividad internacional y distinciones

La iniciativa regional en Estados Unidos reúne a gobiernos y ONG para coordinar respuestas contra redes transfronterizas
Los participantes latinoamericanos eligieron a Sua Martínez Ibarra como vocera oficial y moderadora principal de encuentros en Washington D. C., St. Louis, Dallas y Los Ángeles.

La labor de Martínez la llevó a distintos escenarios internacionales vinculados con derechos humanos, migración y desarrollo social.

Uno de los momentos de su carrera ocurrió en las sedes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra y Viena, donde abordó la importancia de garantizar derechos, protección y reparación digna para las personas sobrevivientes de trata y otros delitos relacionados con explotación.

Su liderazgo también fue reconocido con distintas distinciones internacionales, entre ellas el título de Doctora Honoris Causa otorgado en Argentina por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento como Embajadora de la Paz y Defensora de Derechos Humanos en México, y la Presea Internacional Alma Valiente 2025, en la categoría de Defensa de los Derechos Humanos y Servicio Comunitario Social.

Temas Relacionados

HondurasSuaEstadosUnidosdistincióndefensoría

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Zoológico La Aurora realizará el 1 de agosto una Noche de película al aire libre en Ciudad de Guatemala con la proyección de Zootopia 2

La jornada familiar en la capital abrirá a las 15:00 con recorrido por el parque, estaciones educativas y juegos, sumará un show con fuego y acrobacias, y cerrará con la función de 19:00 a 21:00

El Zoológico La Aurora realizará el 1 de agosto una Noche de película al aire libre en Ciudad de Guatemala con la proyección de Zootopia 2

Hasta $6.000 de multa por poner en riesgo a las ballenas en Panamá

Las autoridades reforzaron la vigilancia al comenzar la temporada migratoria y recordaron que solo dos embarcaciones pueden observar al mismo grupo simultáneamente.

Hasta $6.000 de multa por poner en riesgo a las ballenas en Panamá

Capturan a hondureña cuando intentaba sacar a un bebé de cinco meses oculto dentro de un maletín

Una mujer de 31 años fue detenida en Puerto Lempira, Gracias a Dios, cuando presuntamente intentaba trasladar a un bebé de cinco meses oculto dentro de un maletín. El menor fue rescatado sano y salvo por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y entregado a su madre.

Capturan a hondureña cuando intentaba sacar a un bebé de cinco meses oculto dentro de un maletín

Costa Rica lanzó una estrategia para atraer turistas de Argentina y Chile

El Instituto Costarricense de Turismo presentó su plan 2026-2027 para reforzar el posicionamiento en ambos mercados sudamericanos y apuntalar en el segundo semestre de 2026 la llegada de visitantes interesados en naturaleza, cocina y cultura

Costa Rica lanzó una estrategia para atraer turistas de Argentina y Chile

Movimiento Campesino de Nicaragua denuncia la desaparición forzada de Claudia Magali Munguía, quien padece enfermedades crónica

La organización afirmó que la mujer fue arrestada el 14 de julio y que desde entonces no se conoce su ubicación ni su condición física, pese a que padece dolencias crónicas

Movimiento Campesino de Nicaragua denuncia la desaparición forzada de Claudia Magali Munguía, quien padece enfermedades crónica

TECNO

IA de Microsoft te dice por qué tu PC con Windows 11 va lenta

IA de Microsoft te dice por qué tu PC con Windows 11 va lenta

Lo mejor de YouTube Chile: lista de los videos del momento

YouTube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

La impresión 3D ya produce puentes resistentes que soportan más del doble de su peso

Por qué Starlink devolverá dinero a algunos clientes y cómo saber si recibirás esta compensación

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Elaine Paige regresó a la música y explicó por qué cree que los musicales perdieron sus grandes canciones

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Will Ferrell revela que trabajó en Disneyland, pero solo duró un día: esta fue la excusa que inventó para renunciar

Guía de personajes en ‘La Odisea’: quiénes son los héroes, dioses y villanos de la película de Christopher Nolan

MUNDO

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán tras la muerte de dos soldados

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán tras la muerte de dos soldados

EEUU emitió una alerta global a sus ciudadanos por la escalada de tensiones en Medio Oriente

Dos soldados norteamericanos murieron y uno desapareció tras un ataque iraní en Jordania

Continúan los cambios en Hungría: tras las intensas presiones políticas, el presidente dejará el cargo el lunes

El Ejército ruso afirmó que se encuentra a menos de cinco kilómetros del principal bastión ucraniano en el Donbás