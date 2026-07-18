Dos soldados norteamericanos murieron y uno desapareció tras un ataque iraní en Jordania

El CENTCOM detalló que la base atacada fue alcanzada por misiles balísticos y drones lanzados desde Irán (Europa Press)

Dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque con misiles balísticos y drones atribuido al régimen de Irán contra una base utilizada por fuerzas de Estados Unidos en Jordania.

El ataque, ocurrido ayer, incrementó la tensión en la región y representó las primeras bajas estadounidenses directas en el conflicto desde la ruptura del frágil alto el fuego entre Washington y Teherán la semana pasada.

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“El 17 de julio, dos miembros estadounidenses de las Fuerzas Armadas murieron en combate en Jordania mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y sus fuerzas aliadas defendían el territorio jordano de ataques con misiles balísticos y drones iraníes. Además, un militar se encuentra desaparecido en combate”, posteo el Comando en X.

Además, cuatro integrantes del personal militar resultaron heridos y fueron evacuados a hospitales en Jordania, aunque después recibieron el alta médica. Otros soldados, evaluados por lesiones menores, retomaron sus funciones habituales poco después del incidente.

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En base a esto, el CENTCOM llevó a cabo una firme decisión con respecto a lo que suceda en el futuro cercano: “Por respeto a las familias, el CENTCOM no divulgará información adicional, incluyendo la identidad de los militares caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares”.

Por su parte, Irán, mediante un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, reivindicó la autoría del ataque. Además, medios locales informaron que el país extendió sus acciones contra instalaciones y tropas estadounidenses en Kuwait e Irak, y que alcanzó sistemas de comunicación militar y depósitos de combustible en Azraq, además de un radar de alerta temprana en la base Ali Al Salem, en Kuwait, y una zona de concentración de tropas en Umm Qasr, Irak.

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La base Ali Al Salem, ubicada cerca de Al Jahra en Kuwait, figura entre los objetivos alcanzados durante la ofensiva iraní, según comunicados de medios estatales iraníes (Reuters)

Según el relato iraní, la ofensiva respondió a recientes bombardeos estadounidenses sobre el sur de Irán y formó parte de la octava oleada de la denominada Operación Nasr 2, que incluyó la participación de fuerzas navales y aeroespaciales.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó públicamente la muerte de los militares estadounidenses a través de un mensaje publicado en la red social X. En ese espacio, despidió a los soldados y expresó que su sacrificio refuerza la determinación de las fuerzas armadas.

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“¡Que Dios los acompañe, héroes! Su sacrificio no hace sino fortalecer nuestra determinación", declaró el ministro.

Pete Hegseth confirmó públicamente la muerte de los militares en un mensaje difundido en la red social X (Reuters)

El objetivo declarado fue reducir la capacidad iraní para amenazar a buques comerciales que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, donde Irán elevó las restricciones al tránsito marítimo tras acusar a Estados Unidos de incumplir acuerdos previos.

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El conflicto, que ya suma casi cinco meses, se cobró la vida de 16 militares estadounidenses desde el inicio de las hostilidades, incluidas las muertes del 1 de marzo en Kuwait y el fallecimiento posterior de un sargento herido en Arabia Saudita. Además, la Marina estadounidense suspendió días atrás la búsqueda de un militar desaparecido tras la caída de un helicóptero en el mar Arábigo, aunque descartó que la emergencia derivara de una acción hostil.

Bajo este contexto, Donald Trump elevó su tono contra Irán y advirtió que la ofensiva militar podría intensificarse pronto si el régimen iraní no vuelve a la mesa de negociaciones. “La próxima semana la situación será muy mala para ellos”, declaró durante una entrevista con Fox News.

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Ante eso, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que el memorando de entendimiento vigente con Washington perdió validez tras la reimposición del bloqueo naval estadounidense.

“Un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se cumplen. Si Irán no obtiene ningún beneficio del acuerdo, no tenemos motivos para respetarlo”, afirmó.

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(Con información de EFE)