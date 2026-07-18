El líder supremo de Irán amenazó con dar a Estados Unidos una “lección inolvidable”

El régimen iraní afirmó que el líder supremo Mojtaba Khamenei no aparecerá en pública hasta que finalice la guerra (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

La nueva y más reciente amenaza de Irán volvió a tensar este sábado la relación con Estados Unidos después de que Mojtaba Khamenei, líder supremo del régimen, advirtiera que Washington recibirá una “lección inolvidable” tras la reanudación de los ataques cruzados y acusara a Donald Trump de incumplir el acuerdo firmado el 17 de junio.

Khamenei afirmó que Estados Unidos busca “incitar a la guerra” y sostuvo que las “violaciones” del acuerdo demuestran que el compromiso asumido por Trump “no vale nada”. También llamó a la unidad interna y pidió evitar cualquier señal de debilidad ante “el enemigo”.

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El líder supremo difundió su amenaza en un mensaje escrito citado por la televisión estatal. Allí dijo que “la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle” al “enemigo estadounidense”.

También arremetió contra Washington por el incumplimiento del alto el fuego previsto en el memorando de entendimiento pactado entre ambas partes. Según dijo, las “reiteradas violaciones” de los compromisos de Estados Unidos prueban “la insignificancia y la nulidad de la firma del presidente de Estados Unidos”.

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Khamenei añadió que Estados Unidos actúa con “acoso, totalitarismo y barbarismo” y sostuvo que el país mostró de nuevo su “auténtica faz”. Además, una fuente oficial dijo a la agencia rusa TASS que no aparecerá en público hasta que la situación se normalice “por motivos de seguridad” y por la guerra.

El CENTCOM detalló que durante el bombardeo utilizó aviones de combate, drones y buques de guerra e informó que más de 50 mil militares estadounidenses están desplegados en todo Medio Oriente y permanecen a disposición del Ejército.

La misma fuente señaló que Khamenei no aparece en público debido a la guerra, durante la cual murió su padre y predecesor, Ali Khamenei, en un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Por ese motivo, tampoco asistió hace dos semanas a los funerales públicos de su padre.

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Ese mismo sábado, Kazem Qaribabadi, viceministro de Asuntos Exteriores iraní, anunció la suspensión formal del memorando de entendimiento, también llamado Memorándum de Islamabad, y por tanto del alto el fuego entre las partes. “Hemos suspendido nuestros compromisos y no vamos a aplicarlos. Estamos ocupados defendiendo nuestro país”, dijo.

La ruptura práctica del alto el fuego se produjo en medio de la reanudación de las hostilidades en la última semana. El acuerdo preliminar había sido firmado el 17 de junio con la intención de silenciar las armas.

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Después, Esmail Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, denunció ataques estadounidenses contra instalaciones civiles. Citó en particular el bombardeo del pasado jueves contra la Torre de Vigilancia Marítima de Chabahar, que describió como una construcción civil destinada a la seguridad y la navegación marítima. Baqaei sostuvo además que la pasada noche Estados Unidos atacó instalaciones eléctricas y bombas de desalinización en Bunyi y dejó a 10.000 personas sin agua potable. Añadió que, con cada infraestructura civil derrumbada, también se reduce “la postura moral de Estados Unidos”.

Irán informó además de ataques de respuesta contra posiciones de Estados Unidos en la región. Según la versión iraní, uno de ellos alcanzó la base militar jordana de Muwaffaq Salti, donde murieron al menos dos militares estadounidenses.

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Irán dijo que suspendió la aplicación del memorando de entendimiento con Estados Unidos en medio de los enfrentamientos (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Bahréin confirmó ataques contra instalaciones civiles “vitales”, aunque sin precisar más detalles. Kuwait informó de ataques contra una central eléctrica e instalaciones de agua, mientras Arabia Saudita no comunicó ningún ataque a través de su agencia oficial.

En paralelo, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenó los ataques de Irán contra infraestructuras e instalaciones civiles en países árabes y los calificó de “crímenes de guerra”. Su secretario general, Jassim al Budaiwi, pidió que Teherán rinda cuentas.

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El bloque señaló que los ataques de este sábado causaron heridas a varios trabajadores civiles y daños materiales en instalaciones energéticas y una planta desalinizadora en Kuwait. También sostuvo que lo ocurrido supone una violación grave del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

Al Budaiwi advirtió que la ofensiva contra objetivos civiles en Bahréin, Kuwait y Jordania agrava la inestabilidad regional. Además, expresó su respaldo a las medidas que adopten los países afectados para proteger su seguridad, su soberanía y su integridad territorial.

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