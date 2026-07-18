Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Millie Bobby Brown contó que la adopción de su hija abrió un nuevo capítulo en su vida familiar junto a Jake Bongiovi (REUTERS/Henry Nicholls/)

La adopción de su hija llevó a Millie Bobby Brown a contar que ella y su marido, Jake Bongiovi, recibieron hace menos de un año la llamada que confirmó la llegada de una niña a su familia. Según la revista Vanity Fair, la actriz describió ese momento en el videopódcast On Purpose de Jay Shetty y lo definió como “totalmente surrealista”.

Brown explicó que la adopción siempre fue su primera opción para formar una familia y que compartió ese proyecto con Bongiovi desde el inicio. Según Vanity Fair, también relató que ambos vivieron la confirmación como el comienzo de una nueva etapa y que optaron por proteger la intimidad de su hija y no revelar su nombre.

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La actriz, que había sido discreta sobre este asunto, dijo que nunca dejó de pensar en la maternidad como una meta personal. “Tengo muchos amigos adoptados. No sé, yo siempre había deseado ser madre y siempre fue un objetivo. Para mí la adopción fue la primera vía”, afirmó en declaraciones recogidas por Vanity Fair.

Brown recordó la llamada que recibió junto a Bongiovi. “Mi marido y yo nunca olvidaremos esas palabras. Dónde estábamos, qué estábamos haciendo, las sensaciones que tuvimos”, recordó.

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Cómo nació la decisión de adoptar

La actriz dijo que la adopción siempre fue su primera opción para formar una familia y convertirse en madre (Millie Bobby Brown/Instagram)

La intérprete vinculó esa decisión a experiencias previas y a su formación académica. Contó que tiene amistades adoptadas y que ese entorno reforzó una convicción que ya formaba parte de su idea de familia.

También explicó que estudió trabajo social durante dos años y que ese período reforzó su interés por la adopción. “Me encantó. Me estuve informando principalmente sobre la adopción y fue entonces cuando mi interés se despertó de verdad”, señaló.

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Brown añadió que ese aprendizaje le permitió conocer el trabajo de los trabajadores sociales. Según la revista, también elogió la labor de esos profesionales por su impacto en la vida de los niños.

El proyecto familiar con Jake Bongiovi

La actriz dijo que Jake Bongiovi compartió esa idea desde el comienzo de la relación. La pareja está junta desde 2021 y se casó en 2024 en una ceremonia secreta en Villa Cetinale, en la Toscana.

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Millie Bobby Brown recordó que ella y Jake Bongiovi recibieron hace menos de un año la llamada que confirmó la llegada de una niña (Backgrid/The Grosby Group)

“Diría que Jake se implicó desde el principio”, sostuvo Brown. Luego resumió esa coincidencia con otra definición sobre su proyecto común: “Fue maravilloso saber que queríamos formar una familia, basada en el amor, pero a través de la adopción”.

La actriz describió el trámite como largo y minucioso. Según Vanity Fair, también relató la reacción que tuvieron cuando supieron que les habían asignado a una niña. Brown recordó que ambos sintieron que habían encontrado a la persona adecuada para su hogar. También señaló que no existe un video de ese momento.

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Por qué protege la intimidad de su hija

Brown también explicó por qué evita revelar el nombre de la menor. En una entrevista con la revista Vogue citada por Vanity Fair, sostuvo: “No me corresponde a mí ponerla intencionadamente en el punto de mira en contra de su voluntad”.

Brown sostuvo que protege la intimidad de su hija y por eso no revela su nombre mientras es pequeña (Roy Rochlin/Netflix)

La actriz añadió que esa reserva responde a una responsabilidad parental mientras su hija es pequeña. También indicó que la apoyarían si en el futuro decidiera mostrarse públicamente, como ella hizo de joven.

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Según la revista, la decisión de ser madre joven y hacerlo mediante adopción provocó críticas y odio en redes sociales contra Brown.

La pareja recibió muestras de apoyo de amigos y colegas del mundo del espectáculo, quienes destacaron su valentía y compromiso. A través de redes sociales, seguidores de la actriz celebraron la noticia y enviaron mensajes de cariño. El entorno señala que ambos priorizan el bienestar emocional y la estabilidad del hogar.

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