Bolivia: tres detenidos vinculados al presunto reclutador de combatientes para combatir para Rusia en Ucrania

José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para combatir junto a las fuerzas rusas en la guerra contra Ucrania avanzó este jueves con la detención de tres personas vinculadas al principal sospechoso, Amador M.A., quien se encuentra prófugo de la Justicia. En los allanamientos también se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentos personales y alrededor de 50 pasaportes.

La primera persona capturada fue L.A.V., yerno del presunto reclutador, quien se encontraba en un inmueble ubicado en la avenida Piraí, en Santa Cruz de la Sierra, donde se presume que las personas reclutadas se alojaban temporalmente antes de ser trasladadas a Rusia. El hombre aseguró desconocer el paradero de su suegro y afirmó que se enteró de las actividades que se le atribuyen “por los medios de comunicación”.

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Más tarde, agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) allanaron otra vivienda en la zona de la Pampa de la Isla, donde arrestaron a dos presuntos hermanos del principal investigado, identificados con las iniciales R.C.A. y E.M.A. Según los medios locales, en ese domicilio los investigadores encontraron un bolso con alrededor de 50 pasaportes, además de documentos considerados relevantes para la pesquisa y un vehículo que fue secuestrado.

Imagen referencial. Un agente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia (Felcc).

Los fiscales indicaron que el hallazgo refuerza la hipótesis de que podría existir una estructura organizada detrás del reclutamiento, aunque señalaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades y la posible participación de otras personas.

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De acuerdo con la Fiscalía, actualmente hay tres investigaciones abiertas que reúnen denuncias de 16 presuntas víctimas. La primera fue presentada en mayo por una persona; la segunda se conoció este mes junto con otras seis víctimas, y la tercera corresponde a nueve personas presuntamente captadas en una comunidad rural de Santa Cruz.

El caso estalló públicamente esta semana cuando los familiares de dos jóvenes —Iván Valdivia y José María Soleto— denunciaron que ambos habían viajado a Rusia tras aceptar una oferta laboral con la promesa de salarios de hasta 20.000 dólares, pero terminaron siendo reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania. Tras perder contacto con ellos el 3 de junio, la familia recibió información de que ambos habrían fallecido en el frente de combate y pidió a las autoridades que investigaran la existencia de una red de captación de personas y ayuda para la repatriación de los cuerpos.

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Tanía Valdivia, madre de Iván, uno de los jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, participa en un velorio simbólico este martes, en Santa Cruz (EFE/ Juan Carlos Torrejon)

A partir de esa denuncia pública, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio por presunta trata y tráfico de personas para conflictos armados.

En paralelo, la Embajada de Rusia negó cualquier vinculación con el proceso de reclutamiento, pero el representante de la misión diplomática, Dmitry Vérchenko, señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que si bien desconoce sobre la presencia de bolivianos, se tiene información sobre la participación de “extranjeros de América Latina”.

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En los últimos días surgieron nuevas denuncias de familias de la comunidad Rincón de Palometas, en el departamento de Santa Cruz, quienes indicaron que cerca de diez jóvenes habían sido captados meses antes con ofertas de trabajo como albañiles, plomeros o electricistas en Rusia, pero que, una vez en ese país, recibieron entrenamiento militar y fueron enviados al frente de combate.

La Cancillería informó que la Embajada de Bolivia en Rusia está prestando asistencia a las presuntas víctimas y que envió una nota oficial al Gobierno para solicitar información sobre los dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados y fallecidos en combate.

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