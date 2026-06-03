Gobierno de Honduras asegura continuidad de 157 becarios hondureños en Cuba con inversión millonaria

Más de 150 becarios de medicina en Cuba continuarán sus estudios gracias a nuevo convenio. (FOTO: HCH)

La formación de nuevos especialistas médicos hondureños en Cuba continuará sin interrupciones durante 2026 luego de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) firmaran un convenio de extensión de becas que contempla una inversión de 45 millones de lempiras para respaldar a 157 estudiantes que actualmente cursan estudios superiores en la isla caribeña.

El acuerdo fue suscrito este lunes por la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, quien destacó que el programa forma parte de las prioridades impulsadas por el gobierno en materia de educación y apoyo a la juventud hondureña.

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Según explicó la funcionaria, los recursos permitirán garantizar la permanencia de los becarios en Cuba y asegurar que puedan concluir las distintas especialidades médicas que actualmente cursan.

Como parte de la ejecución del convenio, las autoridades ya realizaron un primer desembolso de 16 millones de lempiras, fondos que servirán para cubrir los estipendios de los estudiantes hasta el mes de mayo y evitar interrupciones en sus procesos académicos.

“Como una prioridad del presidente Nasry Asfura en el tema de juventud y educación, damos continuidad al apoyo de 157 becarios que están en Cuba y hoy firmamos este convenio para seguirles apoyando económicamente”, expresó Juárez durante la firma del acuerdo.

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La iniciativa busca asegurar que los becarios culminen sus estudios y aporten al desarrollo del país. (FOTO: Proceso Digital)

La ministra destacó además que los beneficiarios del programa representan una inversión estratégica para el país, ya que en los próximos años regresarán a Honduras con conocimientos especializados que contribuirán al fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

“Son jóvenes que están estudiando diferentes especialidades de medicina y que sabemos que en su momento van a llegar a nuestro país a atender a nuestra población”, señaló.

Las autoridades detallaron que cada estudiante recibe un estipendio mensual de mil dólares destinado a cubrir gastos de manutención, alojamiento, alimentación y otras necesidades básicas durante su permanencia en Cuba.

El mecanismo de pago estará a cargo de Banadesa, institución que realizará las transferencias correspondientes utilizando sus plataformas nacionales e internacionales para garantizar que los recursos lleguen oportunamente a cada beneficiario.

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Por su parte, el presidente de Banadesa, Vidal Cerrato, destacó que el proceso de desembolso se ejecutará bajo criterios técnicos y administrativos previamente establecidos por ambas instituciones.

“Este es un convenio expedito. Los recursos han sido destinados a cada uno de los beneficiarios conforme a los listados que nos brindó Sedesol, sin distinción de colores políticos, lo que es muy importante para el presidente de la República”, manifestó.

El funcionario aseguró que la institución financiera cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar transparencia, eficiencia y agilidad en la entrega de los fondos a los estudiantes.

Los futuros especialistas regresarán al país para fortalecer el sistema de salud hondureño. (FOTO: Proceso Digital)

El programa de becas en Cuba ha permitido durante varios años la formación de profesionales hondureños en áreas médicas altamente especializadas, contribuyendo a reducir la necesidad de capacitación en el extranjero y fortaleciendo la capacidad técnica del personal de salud del país.

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Actualmente, muchos de los graduados de programas similares ya prestan servicios en hospitales, centros de salud y clínicas de distintas regiones de Honduras, aportando conocimientos adquiridos durante su formación académica.

Las autoridades consideran que la continuidad de este tipo de iniciativas representa una inversión de largo plazo para el país, especialmente en un contexto donde existe demanda de especialistas en diversas áreas médicas.

Con la firma del nuevo convenio, el Gobierno busca asegurar que los 157 becarios concluyan satisfactoriamente su preparación profesional y posteriormente se incorporen al sistema sanitario nacional, contribuyendo a mejorar la atención médica de miles de hondureños.

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La extensión del programa también refuerza las políticas orientadas al apoyo educativo de jóvenes hondureños que buscan oportunidades de formación especializada fuera del país, con el compromiso de retornar y poner sus conocimientos al servicio de la población.