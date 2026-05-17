Honduras

Transportistas en Honduras se quejan por altos costos operativos y extorsión que los tiene de rodillas

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, alertó sobre la crisis que enfrenta el rubro debido al incremento de costos operativos, la extorsión y la falta de respuestas estructurales por parte de las autoridades.

Guardar
Google icon
Conductores y operadores denuncian riesgos constantes debido a amenazas criminales. (Foto: Cortesía)
Conductores y operadores denuncian riesgos constantes debido a amenazas criminales. (Foto: Cortesía)

Cálix, advirtió que el rubro atraviesa una situación crítica marcada por pérdidas económicas, incremento de costos operativos y la persistencia de la extorsión, factores que —según afirmó— mantienen al sistema “en números rojos”.

Durante una entrevista, Cálix manifestó que el transporte público continúa operando bajo condiciones adversas, mientras los empresarios y conductores enfrentan dificultades para sostener el servicio.

PUBLICIDAD

El dirigente explicó que el aumento constante en los precios de combustibles, repuestos, lubricantes y mantenimiento de unidades ha generado una fuerte presión financiera sobre el sector.

“Estamos trabajando prácticamente en números rojos”, expresó, al señalar que muchos transportistas continúan operando únicamente para evitar la paralización total del servicio público.

PUBLICIDAD

A pesar del complejo panorama, Cálix aseguró que los operadores siguen prestando servicio a la población hondureña, aunque advirtió que la situación se vuelve cada vez más insostenible si no se adoptan medidas urgentes.

En ese contexto, insistió en la necesidad de revisar la estructura tarifaria del transporte urbano e interurbano para evitar el colapso financiero del sistema.

Wilmer Cálix advirtió que el transporte público opera actualmente “en números rojos”. (Foto: Cortesía)
Wilmer Cálix advirtió que el transporte público opera actualmente “en números rojos”. (Foto: Cortesía)

El dirigente recordó que desde hace cuatro años no se realiza una revisión tarifaria y señaló que el pasaje de los buses rapiditos se mantiene en 13 lempiras desde el año 2014, pese al incremento generalizado de costos en el país.

Según explicó, los ingresos actuales ya no permiten cubrir adecuadamente los gastos operativos de las unidades, situación que afecta directamente a transportistas, conductores y usuarios.

Cálix también confirmó que recientemente el gobierno realizó el desembolso correspondiente a cuatro meses de subsidio atrasado, correspondientes a diciembre, enero, febrero y marzo.

No obstante, indicó que aunque el pago representa un alivio parcial para el rubro, no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el transporte público en Honduras.

Asimismo, sostuvo que las políticas de subsidio pueden ser positivas cuando están dirigidas a beneficiar a la población más vulnerable y garantizar la continuidad del servicio.

El pasaje de buses rapiditos se mantiene en 13 lempiras desde 2014, según dirigentes del rubro. (Foto: Cortesía)
El pasaje de buses rapiditos se mantiene en 13 lempiras desde 2014, según dirigentes del rubro. (Foto: Cortesía)

“Las políticas de subsidio focalizadas a los más pobres son buenas”, reflexionó.

Durante la conversación el dirigente también abordó uno de los problemas que más golpea al sector: la extorsión.

Cálix aseguró que este flagelo continúa afectando gravemente a transportistas y conductores, quienes diariamente enfrentan amenazas, cobros ilegales y riesgos para su seguridad.

Afirmó que lejos de disminuir, el problema se ha arraigado aún más en el país, afectando la operatividad de las rutas y generando temor entre quienes laboran en el rubro.

El dirigente cuestionó la falta de respuestas contundentes por parte de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad, señalando que se requiere una intervención más efectiva y permanente para proteger al sector transporte.

“Se necesitan acciones reales y no solo discursos”, sostuvo.

En relación con el papel de las autoridades, Cálix hizo un llamado a los entes reguladores y al gobierno para que prioricen soluciones técnicas y operativas sobre intereses políticos.

Transportistas aseguran que la tarifa no se revisa desde hace cuatro años. (Foto: Cortesía)
Transportistas aseguran que la tarifa no se revisa desde hace cuatro años. (Foto: Cortesía)

Indicó que el sector transporte necesita respuestas concretas y urgentes que permitan enfrentar la crisis económica y de seguridad que atraviesa actualmente.

“El gobierno cumplió 100 días, pero el pueblo quiere respuestas prontas”, expresó el dirigente, al referirse a la necesidad de medidas inmediatas para aliviar la situación que enfrenta la población y distintos sectores productivos.

Cálix subrayó que el transporte público representa uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, ya que diariamente moviliza a miles de hondureños hacia sus centros de trabajo, estudio y actividades comerciales.

Por ello, insistió en que garantizar la sostenibilidad del sistema no solo beneficia a los transportistas, sino también a toda la ciudadanía que depende del servicio para movilizarse.

Finalmente, reiteró el llamado al gobierno para generar condiciones que permitan fortalecer el rubro, garantizar la seguridad de operadores y usuarios, y asegurar la continuidad del servicio público en todo el país.

Temas Relacionados

Hondurastransportitasaltos costosextorsion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Régimen de Nicaragua detiene a “Chico” López, extesorero del FSLN y operador financiero de Ortega y Murillo

Las autoridades detuvieron a quien fuera operador financiero cercano al matrimonio presidencial, en medio de una oleada de cambios internos que busca fortalecer a los sectores leales en la conducción del partido oficialista

Régimen de Nicaragua detiene a “Chico” López, extesorero del FSLN y operador financiero de Ortega y Murillo

Entre el aula y el mercado: ¿Cómo cada grado escolar impacta los bolsillos y la supervivencia de 613 mil microempresas en El Salvador?

Análisis muestran cómo la preparación académica resulta clave para mejorar la gestión, sostener emprendimientos y lograr condiciones favorables con servicios financieros formales

Entre el aula y el mercado: ¿Cómo cada grado escolar impacta los bolsillos y la supervivencia de 613 mil microempresas en El Salvador?

Guatemala: Un hombre muere tras ataque armado en la colonia El Porvenir de Villa Nueva

La víctima, de 36 años, fue hallada sin vida en la vía pública por los bomberos municipales departamentales, luego de que residentes del sector reportaran múltiples disparos a las autoridades, lo que generó un despliegue policial en la zona

Guatemala: Un hombre muere tras ataque armado en la colonia El Porvenir de Villa Nueva

Celebración ciudadana marcan la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público en Guatemala

Entre música de mariachis, piñatas, fuegos artificiales y hasta una imitadora, manifestantes celebraron este sábado la salida de Consuelo Porras como Fiscal General

Celebración ciudadana marcan la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público en Guatemala

Olas de calor y demanda de energía récord: los días y horas de mayor consumo eléctrico en El Salvador

Los informes oficiales del primer trimestre de 2026 revelan la coincidencia entre temperaturas históricas y picos de demanda eléctrica, especialmente en marzo, cuando una ola de calor de 12 días sometió a prueba la red eléctrica nacional

Olas de calor y demanda de energía récord: los días y horas de mayor consumo eléctrico en El Salvador

TECNO

YouTube habilita su herramienta de detección de deepfakes para todos los usuarios adultos

YouTube habilita su herramienta de detección de deepfakes para todos los usuarios adultos

Estas gafas inteligentes de Meta ahora permiten escribir mensajes con gestos de las manos

Por qué el Bluetooth puede perjudicar la señal WiFi de tu router

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

ENTRETENIMIENTO

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un ‘casi romance’ con John Travolta

Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, volvió a Instagram tras el escándalo de su esposo

El mensaje de Chadwick Boseman que cambió a Colman Domingo: “Aunque el camino sea difícil, no estás solo”

El inesperado efecto que tuvo “Grey’s Anatomy” en la vida real de Kevin McKidd y cómo lo inspiró su paso por la serie

MUNDO

La OMS declaró la emergencia de salud internacional por el brote de ébola en África: al menos 88 muertos por el virus Bundibugyo

La OMS declaró la emergencia de salud internacional por el brote de ébola en África: al menos 88 muertos por el virus Bundibugyo

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

El régimen iraní diseñó un nuevo sistema para regular el tránsito marítimo y cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Ucrania atacó una planta química de Rusia clave para el suministro de materias primas para proyectiles

El video que publicó Trump luego de lanzar una nueva advertencia al régimen de Irán: “Lo tenemos en la mira”