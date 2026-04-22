Nasry Asfura impulsa diálogo con la empresa privada para dinamizar empleo y productividad en Honduras

Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentaron al Gobierno un informe sobre los principales retos energéticos que enfrenta Honduras. (Foto: Presidencia de Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este miércoles una reunión clave con la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en un esfuerzo por fortalecer la economía nacional a través de la generación de empleo, el impulso a la productividad y la consolidación de una agenda conjunta entre el sector público y privado.

El encuentro se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo orientada a reactivar la economía formal del país, en un contexto marcado por desafíos estructurales como el desempleo, la informalidad y las limitaciones en sectores estratégicos como la energía, la infraestructura y la recaudación fiscal.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo constante que permita avanzar en iniciativas concretas para mejorar el clima de inversión y generar mayores oportunidades para la población hondureña.

La agenda común abordada incluye medidas orientadas a facilitar la creación de empleos formales, fortalecer la competitividad empresarial y promover un crecimiento económico sostenible.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la presentación, por parte del Cohep, de un informe detallado sobre los retos energéticos que enfrenta el país.

La junta directiva del organismo empresarial subrayó la urgencia de implementar reformas estructurales que garanticen un suministro energético eficiente, confiable y a costos competitivos, elementos considerados fundamentales para mejorar la productividad nacional.

El Gobierno y el sector empresarial buscan fortalecer la economía formal mediante una agenda conjunta orientada a generar oportunidades laborales. (Foto: Presidencia de Honduras)

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, destacó la importancia de este espacio de diálogo, señalando que representa una restauración de la interlocución productiva entre el Poder Ejecutivo y la empresa privada.

Según afirmó, este acercamiento constituye un indicio de normalidad democrática y un paso esencial para el desarrollo del país.

Gallardo enfatizó que el diálogo no solo fortalece la relación institucional, sino que también permite construir consensos en torno a políticas públicas que respondan tanto a las necesidades del sector empresarial como a las demandas de la ciudadanía.

“La interlocución entre el Gobierno y la empresa privada es imprescindible para avanzar hacia soluciones concretas que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social”, expresó.

Asimismo, indicó que este canal de comunicación se ha consolidado como una herramienta clave para concertar medidas transformadoras, especialmente en un contexto donde el país enfrenta retos significativos en materia de empleo, inversión y competitividad.

Por su parte, el presidente Asfura aprovechó la reunión para exponer los avances de su administración en áreas estratégicas, destacando un amplio programa en materia energética orientado a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y garantizar un suministro más estable.

Este programa incluye iniciativas de modernización, diversificación de la matriz energética y fortalecimiento institucional.

El mandatario expuso avances en la modernización del Servicio de Administración de Rentas para mejorar la recaudación y eficiencia tributaria. (Foto: Presidencia de Honduras)

El mandatario también se refirió a las reformas en el Servicio de Administración de Rentas, las cuales buscan incrementar la eficiencia en la recaudación tributaria, reducir la evasión fiscal y simplificar los procesos para los contribuyentes.

Estas medidas, según explicó, son fundamentales para fortalecer las finanzas públicas y generar los recursos necesarios para impulsar el desarrollo nacional.

Otro de los ejes abordados durante el encuentro fue la modernización de la infraestructura logística del país, incluyendo puertos y aeropuertos. El presidente destacó que estas inversiones son clave para mejorar la competitividad de Honduras en el comercio internacional, facilitar las exportaciones y atraer inversión extranjera.

Además, se discutieron proyectos de desarrollo en infraestructura vial y logística, considerados esenciales para integrar las distintas regiones del país y reducir los costos de transporte. Estas iniciativas buscan no solo dinamizar la economía, sino también generar empleo en sectores como la construcción y los servicios.

El diálogo entre el Gobierno y el sector privado también abordó la necesidad de fortalecer el entorno de negocios en Honduras, mediante la simplificación de trámites, la mejora del marco regulatorio y la promoción de la seguridad jurídica.

Estos factores son determinantes para atraer inversión y fomentar el crecimiento de las empresas.