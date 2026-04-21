América Latina

Chile: cadena perpetua para un sicario colombiano que asesinó a tres personas en una hora

Víctor Riascos Estupiñán, alias “La Pulga”, tuvo una noche de furia el 28 de agosto de 2022 en Santiago

Guardar
Primer plano de la página abierta de un pasaporte colombiano que muestra la foto de un hombre joven, Victor Junior Riascos Estupiñan, y sus datos personales
Riascos asesinó a dos sujetos que miraron a su acompañante en una fiesta y a una mujer que iba al hospital a visitar a su sobrino.

El Cuarto Tribunal Oral de Santiago sentenció a presidio perpetuo este lunes al ciudadano colombiano Víctor Riascos Estupiñán, apodado “La Pulga”, quien fue hallado culpable del asesinato de tres personas en menos de una hora en agosto de 2022 en la comuna de Santiago.

Según varios reportajes de Canal 13, Riascos, un sicario vinculado a la banda “Los Shottas”, partió su noche de furia la madrugada del 8 de agosto, cuando llegó del brazo de una mujer hasta una fiesta que se realizaba en un cité ubicado en la esquina de las calles Rogelio Ugarte con Miguel León Prado.

Allí tuvo una discusión con dos sujetos quienes presuntamente miraron a la mujer que lo acompañaba, asunto que rápidamente pasó a mayores cuando Riascos sacó un arma y disparó contra ambos: la primera víctima cayó en la puerta de entrada de la vivienda, mientras que la segunda fue perseguida por el atacante y rematada en el suelo a pocos metros.

Enardecido por el doble asesinato, el sujeto huyó hacia la calle Sierra Bella, en donde se encontró de sopetón con un trabajador que se dirigía a sus labores diarias.

Asalta a un ciudadano haitiano con la intención de quitarle su moto. Este se dirigía a trabajar a una feria que quedaba en calle 10 de julio”, detalló el fiscal Arturo Gómez.

Providencialmente, la víctima logró salir con vida del asalto gracias a que el arma de Riascos se trabó cuando intentó dispararle.

Pocos minutos después, Riascos asaltó a una mujer a quien arrebató violentamente su celular.

“Estaba todo manchado, después pude ver sus pantalones, sus zapatos, su cara porque lo vi en la comisaría. Y ahí me enteré que él había asesinado gente. Después de eso agradecí el cielo por estar viva”, declaró la víctima al medio citado.

Primer plano en blanco y negro de un hombre de piel oscura con cabello corto, mirando al frente, vestido con una camiseta negra con el logo blanco de 'Nike Air'
"La Pulga” es un sicario vinculado a la banda “Los Shottas”.

El crimen de la joven madre

Sin embargo, el tour delictual de Riascos estaba lejos de acabarse, pues alrededor de las 06:00 horas interceptó a Glendy Huatay, de nacionalidad peruana, quien manejaba una camioneta y se dirigía al hospital a visitar a un sobrino. Sin decir agua va, Riascos le disparó en la cabeza y luego la remató con otro tiro.

“Dejó tres hijos, uno de 6 meses, otro de 7 añitos y otro de 16 años. Ella iba al hospital, tenía un sobrino grave que estaba en la UCI, iba a verlo porque la llamaron”, explicó el fiscal Gómez.

A los pocos pasos, Riascos trató de robar otro automóvil, esta vez a un ciudadano chileno, sin embargo, “éste se baja, forcejea y logra quitarle el arma al imputado”, aclaró el persecutor.

A esas alturas el agresor ya era buscado por Carabineros, quienes lograron detenerlo en la misma casa en la que cometió los primeros dos crímenes, a la que había regresado para prenderle fuego.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el arma utilizada por Riascos aparece involucrada en al menos otros dos asesinatos previos en el mismo sector, en el contexto de disputas entre bandas criminales colombianas.

“En Chile existe la disputa entre Los Espartanos y Los Shottas. Rencillas que vienen desde Buenaventura, Colombia, y que trasladaron hasta acá a Chile. El 29% de los ciudadanos colombianos en prisión preventiva corresponde a uno u otro grupo. La Pulga realizaba funciones de sicario para Los Shottas”, cerró el fiscal Gómez.

Temas Relacionados

ChileSicarioVíctor Riascos Estupiñán“La Pulga”“Los Shottas”Los Espartanos

Últimas Noticias

El TSE inicia campaña de información y consulta para votación de salvadoreños en Estados Unidos

La entidad electoral organiza reuniones informativas en ciudades clave para resolver dudas y actualizar información de la comunidad migrante, en preparación para la votación remota y presencial que permitirá su participación en la contienda nacional.

El TSE inicia campaña de información y consulta para votación de salvadoreños en Estados Unidos

Celso Gamboa: de la cima judicial al primer costarricense extraditado a EE.UU., la angustia de una madre y las sombras del cartel Caribe

Un proceso inédito sacude a Costa Rica y a la familia del exmagistrado tras su extradición. La conexión con poderosos clanes criminales y el duelo silencioso en su círculo más cercano dan cuenta de una trama sin certezas

Celso Gamboa: de la cima judicial al primer costarricense extraditado a EE.UU., la angustia de una madre y las sombras del cartel Caribe

Desconfíe de promesas salariales: claves para evitar fraudes en ofertas de trabajo fuera de El Salvador

Cada año, decenas de salvadoreños son atraídos por propuestas de trabajo en el extranjero que terminan en estafas. Los testimonios de quienes han perdido a sus familiares en Rusia muestran la importancia de verificar toda oferta antes de firmar un contrato o de viajar

Desconfíe de promesas salariales: claves para evitar fraudes en ofertas de trabajo fuera de El Salvador

Guatemala: La lista definitiva de aspirantes a fiscal general incluye nombres con historial político y judicial

La integración de seis profesionales, algunos con antecedentes en investigaciones relevantes y cargos polémicos, será determinante para la orientación institucional del Ministerio Público durante los próximos años en Guatemala

Guatemala: La lista definitiva de aspirantes a fiscal general incluye nombres con historial político y judicial

Gobierno Dominicano expone al Consejo del Episcopado su estrategia económica frente a la crisis internacional

Representantes del Gobierno Dominicano se reunieron con los principales obispos del país para explicar las medidas adoptadas ante el impacto económico del conflicto internacional

Gobierno Dominicano expone al Consejo del Episcopado su estrategia económica frente a la crisis internacional
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ministro de Hacienda respondió a carta del gerente del Banco de la República: “Sus decisiones tienen implicaciones electorales”

Ministro de Hacienda respondió a carta del gerente del Banco de la República: “Sus decisiones tienen implicaciones electorales”

Aunque fue recusado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

ONU presentó informe sobre violencia en Colombia y lanzó mensaje al próximo presidente: “Se enfrentará al reto formidable de consolidar la paz”

Vaquero Navarrete supera a Canelo Álvarez en en ranking de mejores libra por libra y se mete en el top 10

Del brindis con zumo de tomate al discreto homenaje de Kate Middleton: los príncipes de Gales recuerdan a la reina Isabel II en los actos de su centenario

INFOBAE AMÉRICA

Karol G anuncia su “TropiTour” en Estados Unidos: estas son las ciudades y fechas en las que se presentará

Karol G anuncia su “TropiTour” en Estados Unidos: estas son las ciudades y fechas en las que se presentará

El TSE inicia campaña de información y consulta para votación de salvadoreños en Estados Unidos

Celso Gamboa: de la cima judicial al primer costarricense extraditado a EE.UU., la angustia de una madre y las sombras del cartel Caribe

Desconfíe de promesas salariales: claves para evitar fraudes en ofertas de trabajo fuera de El Salvador

Martin Scorsese estrenó en el Vaticano el documental con la última entrevista al papa Francisco

ENTRETENIMIENTO

Esto dicen las primeras críticas de “Michael”, la esperada biopic del Rey del Pop

Esto dicen las primeras críticas de “Michael”, la esperada biopic del Rey del Pop

Disney apuesta por la inclusión: 3 canciones famosas ahora cobran vida en lenguaje de señas

La hermana de Dua Lipa se convirtió en la nueva “It Girl” de la moda internacional

Rihanna posó junto a su hija por primera vez: la pequeña Rocki ya es portada de revista

David Cross y el drama detrás de “Alvin y las ardillas”: “Nunca volveré a trabajar con esa gente por el resto de mi vida”