Chile: cadena perpetua para un sicario colombiano que asesinó a tres personas en una hora

Riascos asesinó a dos sujetos que miraron a su acompañante en una fiesta y a una mujer que iba al hospital a visitar a su sobrino.

El Cuarto Tribunal Oral de Santiago sentenció a presidio perpetuo este lunes al ciudadano colombiano Víctor Riascos Estupiñán, apodado “La Pulga”, quien fue hallado culpable del asesinato de tres personas en menos de una hora en agosto de 2022 en la comuna de Santiago.

Según varios reportajes de Canal 13, Riascos, un sicario vinculado a la banda “Los Shottas”, partió su noche de furia la madrugada del 8 de agosto, cuando llegó del brazo de una mujer hasta una fiesta que se realizaba en un cité ubicado en la esquina de las calles Rogelio Ugarte con Miguel León Prado.

Allí tuvo una discusión con dos sujetos quienes presuntamente miraron a la mujer que lo acompañaba, asunto que rápidamente pasó a mayores cuando Riascos sacó un arma y disparó contra ambos: la primera víctima cayó en la puerta de entrada de la vivienda, mientras que la segunda fue perseguida por el atacante y rematada en el suelo a pocos metros.

Enardecido por el doble asesinato, el sujeto huyó hacia la calle Sierra Bella, en donde se encontró de sopetón con un trabajador que se dirigía a sus labores diarias.

“Asalta a un ciudadano haitiano con la intención de quitarle su moto. Este se dirigía a trabajar a una feria que quedaba en calle 10 de julio”, detalló el fiscal Arturo Gómez.

Providencialmente, la víctima logró salir con vida del asalto gracias a que el arma de Riascos se trabó cuando intentó dispararle.

Pocos minutos después, Riascos asaltó a una mujer a quien arrebató violentamente su celular.

“Estaba todo manchado, después pude ver sus pantalones, sus zapatos, su cara porque lo vi en la comisaría. Y ahí me enteré que él había asesinado gente. Después de eso agradecí el cielo por estar viva”, declaró la víctima al medio citado.

"La Pulga” es un sicario vinculado a la banda “Los Shottas”.

El crimen de la joven madre

Sin embargo, el tour delictual de Riascos estaba lejos de acabarse, pues alrededor de las 06:00 horas interceptó a Glendy Huatay, de nacionalidad peruana, quien manejaba una camioneta y se dirigía al hospital a visitar a un sobrino. Sin decir agua va, Riascos le disparó en la cabeza y luego la remató con otro tiro.

“Dejó tres hijos, uno de 6 meses, otro de 7 añitos y otro de 16 años. Ella iba al hospital, tenía un sobrino grave que estaba en la UCI, iba a verlo porque la llamaron”, explicó el fiscal Gómez.

A los pocos pasos, Riascos trató de robar otro automóvil, esta vez a un ciudadano chileno, sin embargo, “éste se baja, forcejea y logra quitarle el arma al imputado”, aclaró el persecutor.

A esas alturas el agresor ya era buscado por Carabineros, quienes lograron detenerlo en la misma casa en la que cometió los primeros dos crímenes, a la que había regresado para prenderle fuego.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el arma utilizada por Riascos aparece involucrada en al menos otros dos asesinatos previos en el mismo sector, en el contexto de disputas entre bandas criminales colombianas.

“En Chile existe la disputa entre Los Espartanos y Los Shottas. Rencillas que vienen desde Buenaventura, Colombia, y que trasladaron hasta acá a Chile. El 29% de los ciudadanos colombianos en prisión preventiva corresponde a uno u otro grupo. La Pulga realizaba funciones de sicario para Los Shottas”, cerró el fiscal Gómez.