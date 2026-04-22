El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

La exposición de Horrockses Fashions reúne vestidos originales que marcaron tendencia en el Reino Unido

Una exposición en el Museo Harris de Preston abrirá el 19 de septiembre de 2026 para resaltar el legado de Horrockses Fashions, la firma de moda británica que alcanzó gran popularidad al vestir a la reina Isabel II y a mujeres de distintas generaciones. El evento, de acceso gratuito y organizado con base en la información de BBC News, presentará un recorrido por la historia de la marca y su impacto en la sociedad.

La exposición mostrará cómo Horrockses Fashions contribuyó a democratizar la moda en el Reino Unido, acercando la alta costura al público general. Se exhibirán 60 vestidos históricos y objetos originales para evidenciar la influencia de la marca, fundada en 1791 por John Horrocks tras instalar el primer molino de algodón en Preston. Además, se destacará la participación de la comunidad, invitando a quienes tengan un vínculo con la firma a compartir sus recuerdos.

El Museo Harris, que custodia más de 60 vestidos originales de Horrockses Fashions y parte del archivo de diseño de la firma, se ha consolidado como un referente en la conservación de moda británica.

La colección incluye prendas compradas y usadas por habitantes de Preston, además de muestras textiles y bocetos que documentan la evolución estética de la marca. Esta conexión local refuerza la importancia de Horrockses en la memoria colectiva de la región y su proyección en la historia textil del Reino Unido.

El Museo Harris de Preston custodia una de las colecciones más importantes de moda británica histórica

Horrockses evolucionó de sus raíces industriales a convertirse en pionera del prêt-à-porter británico desde los años cuarenta. Inspirada en las tendencias parisinas, la marca adaptó siluetas entalladas y tejidos de algodón, permitiendo la adopción de la elegancia en prendas asequibles.

A mediados del siglo XX, el sello de la marca fue la colaboración con artistas y diseñadores para crear estampados atrevidos y propuestas accesibles. Sus vestidos, valorados en aproximadamente una semana del salario promedio, se transformaron en piezas clave para lunas de miel y eventos especiales.

El vínculo de Horrockses con la realeza británica

La preferencia de la reina Isabel II por Horrockses Fashions consolidó el prestigio de la marca. La soberana elegía sus vestidos antes de que llegaran al público y los usó durante la gira por la Commonwealth en 1953-54.

A esta preferencia se unieron la princesa Margarita y la duquesa de Kent, ambas admiradoras de la firma. Según BBC News, la elección de estas prendas por parte de la realeza reforzó la reputación de Horrockses, haciendo de cada colección —de hasta 160 vestidos por temporada— un acontecimiento relevante para mujeres de distintas edades.

Bocetos y archivos de diseño permiten conocer el proceso creativo detrás de Horrockses Fashions

El equipo de diseño viajó de manera recurrente a París para estudiar las últimas tendencias y adaptarlas al mercado británico, produciendo dos colecciones anuales que reflejaban la moda internacional con un enfoque accesible.

Una exposición para celebrar la historia del prêt-à-porter británico

La muestra en el Museo Harris incluye 60 vestidos emblemáticos, hojas de muestra originales, libros de diseño y fotografías que ilustran el funcionamiento interno de la marca y su papel dentro del sector textil británico.

El historiador de moda Scott Schiavone estará al frente de la curaduría, guiando al público a través del proceso creativo y la vida cotidiana asociada a Horrockses.

La exposición busca la participación activa de la comunidad: el equipo invita a quienes hayan trabajado en la fábrica o conservado prendas de la marca a compartir relatos y memorias. De acuerdo con el medio citado, se espera que estas contribuciones enriquezcan la exposición, la cual permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2027.

El Museo Harris aspira a que la exposición sobre Horrockses Fashions propicie el intercambio entre generaciones, reflejando cómo una marca regional logró dejar huella más allá de Preston y se integró en el patrimonio textil y la memoria colectiva del Reino Unido.