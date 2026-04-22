Nicaragua

Nicaragua mantiene fondos para el Gran Canal pese a la falta de avances

La asignación de recursos económicos a la entidad responsable del canal interoceánico persiste en las cuentas nacionales, a pesar de la ausencia de avances constructivos y de información pública sobre las gestiones desarrolladas por dicha estructura

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El Presupuesto General de la República para 2026 asigna 9,26 millones de córdobas a la Autoridad del Gran Canal en Nicaragua sin nuevas obras reportadas. (REUTERS/Oswaldo Rivas)
El Presupuesto General de la República para 2026 asigna 9,26 millones de córdobas a la Autoridad del Gran Canal en Nicaragua sin nuevas obras reportadas. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

Los recursos asignados al proyecto canalero en Nicaragua se mantienen vigentes, aunque la obra no ha avanzado desde su anuncio. Para 2026, el Presupuesto General de la República contempla 9.26 millones de córdobas (aproximadamente USD 250, 000) destinados a la Autoridad del Gran Canal, sin que haya información pública sobre las actividades realizadas o el personal involucrado.

Entre 2024 y 2025, el presupuesto para esta entidad superó los 12.5 millones de córdobas (unos USD 340,000), reflejando el interés estatal en conservar la estructura administrativa del canal interoceánico.

Desde la aprobación del megaproyecto en 2012, las acciones visibles han sido limitadas, y la mayor parte de los gastos se han dirigido a estudios, giras de promoción y funcionamiento interno.

El economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda y Crédito Público, ha señalado desde el exilio que existen varios motivos para mantener en pie la estructura legal del canal.

Según su análisis, la permanencia de la entidad podría responder a la opción de atraer futuros inversionistas, la posibilidad de brindar empleo a colaboradores del gobierno y el interés en conservar un gran proyecto para futuras propuestas públicas, de acuerdo con declaraciones recogidas por Diario CONFIDENCIAL.

Dirección y funciones de la Autoridad del Gran Canal

La Ley 1203, que reformó la Ley 800 en mayo de 2024, estableció una directiva encabezada por el Ministro de Transporte e Infraestructura, mayor general en retiro óscar Mojica Obregón. Le acompañan el delegado presidencial para la Costa Caribe, actualmente Lumberto Campbell, y el Asesor para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo.

Aunque la organización cuenta con una estructura definida, no se han reportado públicamente proyectos en curso ni actividades recientes asociadas a la Autoridad del Gran Canal. Incluso en anuncios de nuevas infraestructuras, como la carretera hacia el proyectado puerto de Bluefields, la entidad no ha sido mencionada.

Entre 2024 y 2025, el presupuesto canalero superó los 12,5 millones de córdobas, dirigido principalmente a estudios y funcionamiento interno. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
Entre 2024 y 2025, el presupuesto canalero superó los 12,5 millones de córdobas, dirigido principalmente a estudios y funcionamiento interno. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

En noviembre de 2024, se presentó una nueva ruta del canal ante empresarios chinos, variando el trazado para que cruce el lago Xolotlán y llegue al puerto de Corinto. Hasta el momento, este anuncio no ha derivado en obras visibles.

Proyectos de inversión y financiamiento externo

El Informe de Liquidación del Presupuesto 2025 detalla partidas relacionadas con empresas chinas, como China CAMC Engineering Co., Ltd (CAMCE) y China Communications Construction Company Limited (CCCC). Se ejecutaron 3.099 millones de córdobas (cerca de USD 84 millones) de los recursos previstos por CAMCE y 105 millones de córdobas (alrededor de USD 2,8 millones) para un proyecto con CCCC.

Entre los proyectos más relevantes figura el aeropuerto de Punta Huete, que en 2025 recibió 1,750,4 millones de córdobas (aproximadamente USD 47.5 millones).

El financiamiento principal proviene de un préstamo internacional por USD 440.6 millones, con estimaciones de pago total cercanas a USD 800 millones por intereses y comisiones. La inversión proyectada para 2026 asciende a 7,288.1 millones de córdobas (unos USD 199 millones), sin especificar el origen final de los fondos, de acuerdo con información publicada por Diario Confidencial.

Otros proyectos financiados mediante préstamos chinos incluyen la modernización del SINAPRED por 898,4 millones de córdobas (USD 24.4 millones), destinados a equipamiento y obras; la construcción de esferas para almacenamiento de gas licuado de petróleo, con una inversión de 450,4 millones de córdobas (USD 12,2 millones); y estudios para una planta solar en El Hato, Matagalpa, por 105 millones de córdobas (USD 2,8 millones).

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