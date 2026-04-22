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La autora de ‘El diablo viste a la moda’ revela el regalo de lujo que recibió de Anna Wintour hace más de 20 años

Lauren Weisberger reveló que el regalo fue entregado cuando trabajaba como asistente en la revista Vogue a inicios de los años 2000.

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Lauren Weisberger revela el obsequio de diseñador que recibió de Anna Wintour.
Lauren Weisberger revela el obsequio de diseñador que recibió de Anna Wintour.

Lauren Weisberger, conocida por la novela El diablo viste a la moda, asistió al estreno en Nueva York de la secuela cinematográfica El diablo viste a la moda 2, realizado el lunes 20 de abril en el Lincoln Center. La autora acudió acompañada de su esposo y sus dos hijos.

Cabe recordar que la obra original, publicada en 2003, estuvo inspirada en la experiencia personal de Weisberger como asistente de Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue.

Posteriormente, la novela fue adaptada al cine en 2006, dando origen a una película que con el tiempo se consolidó como una referencia cultural dentro de la industria del entretenimiento y la moda.

Durante el evento, Lauren Weisberger compartió detalles sobre un objeto que formó parte de la velada. A través de una publicación en redes sociales, señaló que su hija portó en la alfombra roja un bolso de la marca Prada que, según explicó, le había sido obsequiado por Wintour años atrás.

Lauren Weisberger presumió en redes sociales la bolsa Prada que Anna Wintour le regaló hace unos años. (Instagram)
Lauren Weisberger presumió en redes sociales la bolsa Prada que Anna Wintour le regaló hace unos años. (Instagram)

El accesorio corresponde a una versión temprana del modelo Cleo, asociado con la casa de moda italiana desde principios de la década de 2000.

“Hace muchos años Anna Wintour me regaló el mismo bolso Prada que esta noche llevó mi hija en la alfombra roja”, escribió.

La escritora trabajó en Vogue durante un periodo breve a comienzos del año 2000. Posteriormente, desarrolló su primera novela, cuya narrativa se basa en una asistente ficticia llamada Andy Sachs, personaje que refleja aspectos de su experiencia laboral en el entorno editorial.

La adaptación cinematográfica de 2006 amplió la visibilidad de la historia, situándola en un contexto internacional.

La primera cinta de 'El diablo viste a la moda' le dio visibilidad internacional a la novela de 2003. (Captura de video)
La primera cinta de 'El diablo viste a la moda' le dio visibilidad internacional a la novela de 2003. (Captura de video)

El estreno de la secuela reunió a diversas figuras relacionadas con la industria del entretenimiento y la moda.

Durante la noche de la premiere, Weisberger también compartió imágenes del evento junto a su familia, incluyendo fotografías tomadas detrás de cámaras.

En una de sus publicaciones, describió la experiencia como “extraña y maravillosa”, en referencia al recorrido que ha tenido su obra desde su publicación inicial hasta su adaptación cinematográfica y la producción de una secuela.

La trama de El diablo viste a la moda 2 se centra en Andy Sachs, interpretada por Hathaway, quien ahora es editora de secciones de la revista Runway. Esto la pone nuevamente en contacto con Miranda Priestly, mientras intentan revitalizar la publicación.

El Diablo Viste a la Moda 2
Los personajes de Meryl Streep y Anne Hathaway deberán trabajar juntas en la secuela de la cinta. (20th Century Studios)

La historia también incluye a Emily Blunt, que retoma su papel como Emily Charlton, y el regreso de Stanley Tucci como Nigel, continuando la narrativa dos décadas después de la primera entrega.

El director David Frankel destacó el papel protagónico de Anne Hathaway en la secuela y aseguró que “lleva el peso de la película”, ya que su personaje está en prácticamente cada escena y “tuvo que presentarse día tras día, mostrando constancia, entusiasmo y dedicación”.

Frankel también señaló que los personajes reflejan la evolución de sus carreras y cómo el mundo de los medios ha cambiado en los últimos 20 años.

“Los personajes obviamente han avanzado 20 años en sus carreras y se encuentran en situaciones muy diferentes, y el mundo de los medios de comunicación también ha cambiado mucho”, explicó.

El diablo viste a la moda 2
La película presenta cómo los personajes han evolucionado en sus carreras. (20th Century Studios)

Y añadió: “La trayectoria de Andy en el periodismo refleja las experiencias de muchas personas en este campo hoy en día. Es una película sobre una mujer de cuarenta y tantos años, sobre cómo aceptar el mundo tal como es, no el mundo que uno desearía que existiera”.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará en cines el 1 de mayo, bajo el sello de 20th Century Studios y Disney. La historia combina elementos de comedia y drama dentro de la industria de la moda.

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