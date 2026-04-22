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El “gas de la risa” genera preocupación en Francia por su impacto en los jóvenes

El impacto en la salud de los jóvenes de la inhalación del llamado “gas de la risa” genera cada vez más preocupación en Francia, donde incluso uno de los chefs más galardonados lanzó una acción judicial entre llamados a tomar medidas

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En Francia, el consumo recreativo del “gas de la risa” entre jóvenes disparó el número de intoxicaciones graves (NYT)
En Francia, el consumo recreativo del “gas de la risa” entre jóvenes disparó el número de intoxicaciones graves (NYT)

El impacto en la salud de los jóvenes de la inhalación del llamado “gas de la risa” genera cada vez más preocupación en Francia, donde incluso uno de los chefs más galardonados lanzó una acción judicial entre llamados a tomar medidas.

Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.

Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.

ACCIDENTE TESLA EN PARIS
El uso indebido del “gas de la risa” estuvo vinculado a más de 450 accidentes graves de tráfico en Francia en 2025 (@InfosFrancaises)

El también llamado “gas de la risa” es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.

“Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo”, dijo a AFP Yannick Alléno.

Este es el mejor restaurante de Europa ubicado en París, según los World Culinary Awards
Yannick Alléno, chef con 18 estrellas Michelin, impulsa acciones legales tras la muerte de su hijo en un accidente vial

Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.

“Remordimiento eterno”

Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período.

Botellas de gas de la risa (Guardia Civil)
El Senado francés estudia sanciones penales para quienes consuman “gas de la risa” e incluso prisión si se conduce bajo sus efectos (Guardia Civil)

El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos. El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del “gas de la risa”, que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes. Julien (pseudónimo) es uno de ellos.

Este joven de 21 años estuvo “enganchado” durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme “secuelas de por vida”: “Un placer efímero por un remordimiento eterno”.

“Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo”, asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta. Para esta joven de 23 años se trata de “la peor droga”, porque “está por todas partes”. “Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben”, suspira.

Botellas de gas de la risa (Guardia Civil)
Una campaña oficial advierte sobre riesgos de parálisis o muerte por inhalar “gas de la risa” (Guardia Civil)

Publicidad “engañosa”

El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: “Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte”.

El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del “gas de la risa” con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.

El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá.

Yannick Alléno reclama al gobierno francés que endurezca la regulación sobre el “gas de la risa” (Reuters)
Yannick Alléno reclama al gobierno francés que endurezca la regulación sobre el “gas de la risa” (Reuters)

Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial. La asociación demandó a dos empresas, el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa, que con “formas engañosas de comunicación” incitarían a los jóvenes a un mal uso del “gas de la risa”.

En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para “crear bebidas y cócteles”, aunque el chef no los ha visto “nunca” en cocina.

IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la “distribuidora de Cream Deluxe” y aseguró que ya no lo venden en Francia. En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.

(AFP)

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