Honduras

OACNUDH brinda asistencia técnica para fortalecer el Sistema Penitenciario en Honduras

La Comisión Interventora trabaja en la construcción de un modelo penitenciario basado en criterios técnicos y profesionales

Guardar
Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario buscan modernizar la gestión carcelaria con apoyo técnico internacional. (Foto: Cortesía)
Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario buscan modernizar la gestión carcelaria con apoyo técnico internacional. (Foto: Cortesía)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó una propuesta de Plan de Trabajo conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario, orientada a fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario hondureño en un momento clave para su transformación.

La iniciativa busca sentar las bases de una reforma integral que permita mejorar las condiciones de reclusión, profesionalizar al personal y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible.

El anuncio se produce en un contexto en el que el sistema penitenciario de Honduras enfrenta múltiples desafíos estructurales, entre ellos el hacinamiento, la falta de recursos, la debilidad institucional y la necesidad de garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

En este escenario, la cooperación internacional se perfila como un componente esencial para impulsar cambios profundos y sostenibles.

El presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, Othoniel Gross Castillo, destacó la relevancia del acompañamiento brindado por la OACNUDH, subrayando que el respaldo de organismos internacionales constituye un elemento clave para asegurar el cumplimiento de los procesos de reforma y modernización en curso.

El plan propone mejorar la profesionalización del personal y optimizar el funcionamiento de los centros penales en el país. (Foto: Archivo / REUTERS/Adrees Latif)
El plan propone mejorar la profesionalización del personal y optimizar el funcionamiento de los centros penales en el país. (Foto: Archivo / REUTERS/Adrees Latif)

Según Gross Castillo, el sistema penitenciario hondureño se encuentra en una etapa de transición que requiere no solo voluntad política, sino también asistencia técnica especializada.

En ese sentido, valoró la propuesta de plan de trabajo como una herramienta que permitirá estructurar una hoja de ruta clara y coherente, orientada a lograr resultados concretos en el corto, mediano y largo plazo.

“El acompañamiento internacional fortalece nuestras capacidades institucionales y nos permite avanzar con mayor solidez en la implementación de reformas que han sido postergadas durante años”, expresó el funcionario, quien también enfatizó la importancia de consolidar una planificación estratégica integral.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es precisamente el desarrollo de una planificación que permita optimizar el funcionamiento del sistema penitenciario.

Esto implica no solo mejorar la infraestructura y las condiciones físicas de los centros penales, sino también revisar los procesos administrativos, los protocolos de seguridad y los mecanismos de reinserción social.

Gross Castillo subrayó que la cooperación con la OACNUDH contribuirá a generar avances significativos en áreas prioritarias, como la gestión del talento humano, la transparencia institucional y la rendición de cuentas. Asimismo, reiteró que el objetivo final es lograr una transformación sostenible que permita al sistema operar de manera autónoma bajo un modelo profesionalizado.

“Estamos comprometidos con construir un sistema penitenciario moderno, eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Este plan de trabajo es un paso importante hacia ese objetivo”, afirmó.

La cooperación entre autoridades hondureñas y organismos internacionales busca impulsar una transformación sostenible del sistema carcelario.(Foto: Redes sociales)
La cooperación entre autoridades hondureñas y organismos internacionales busca impulsar una transformación sostenible del sistema carcelario.(Foto: Redes sociales)

Por su parte, el representante de la OACNUDH en Honduras, Juan Carlos Monge, explicó que el acompañamiento técnico propuesto se centra en tres ejes fundamentales: el fortalecimiento de la carrera penitenciaria, la profesionalización del personal y la transición hacia una gestión más eficiente.

De acuerdo con Monge, estos ejes responden a la necesidad de transformar la cultura institucional del sistema penitenciario, promoviendo estándares más altos de desempeño y garantizando que el personal cuente con la formación y las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones de manera adecuada.

“El fortalecimiento de la carrera penitenciaria es clave para asegurar la estabilidad laboral y la especialización del personal, lo que a su vez impacta directamente en la calidad del servicio que se brinda dentro de los centros penales”, señaló.

En cuanto a la profesionalización, el representante de la OACNUDH indicó que se busca implementar programas de capacitación continua, así como establecer criterios claros para la selección, evaluación y promoción del personal.

Esto permitirá consolidar un cuerpo penitenciario altamente capacitado, capaz de responder a los desafíos actuales del sistema.

El tercer eje, relacionado con la eficiencia en la gestión, apunta a modernizar los procesos administrativos y operativos, incorporando buenas prácticas internacionales y herramientas tecnológicas que faciliten la toma de decisiones y el control institucional.

Temas Relacionados

Hondurassistema penitenciarioasistencia tecnicaOACNUDHapoyo

Últimas Noticias

Panamá suma agencias de viajes de Europa a estrategia de promoción directa

Plan ya supera las 5,000 firmas reclutadas y apunta a escalar su impacto comercial.

Panamá suma agencias de viajes de Europa a estrategia de promoción directa

Las remesas hacia el Triángulo Norte crecen mientras caen las aprehensiones migratorias

Un repunte en el flujo monetario recibido por El Salvador, Guatemala y Honduras coincidió con una marcada disminución en la cantidad de personas detenidas por autoridades migratorias en Estados Unidos y México durante el inicio de 2026

Las remesas hacia el Triángulo Norte crecen mientras caen las aprehensiones migratorias

Nicaragua mantiene fondos para el Gran Canal pese a la falta de avances

La asignación de recursos económicos a la entidad responsable del canal interoceánico persiste en las cuentas nacionales, a pesar de la ausencia de avances constructivos y de información pública sobre las gestiones desarrolladas por dicha estructura

Nicaragua mantiene fondos para el Gran Canal pese a la falta de avances

El Ministerio de Medio Ambiente investiga invasiones atribuidas a bandas criminales en las Dunas de Baní

El titular del Ministerio de Medio Ambiente dominicano ha señalado la presunta intervención de grupos delictivos en ocupaciones recientes cerca de Las Calderas, mientras avanzan operativos conjuntos con la Armada y la Procuraduría para recuperar áreas estatales fuera del perímetro protegido

El Ministerio de Medio Ambiente investiga invasiones atribuidas a bandas criminales en las Dunas de Baní

Casi 8.000 migrantes murieron en rutas irregulares en 2025, confirma la OIM

El último balance del Proyecto Migrantes Desaparecidos indica que miles de personas han perdido la vida o desaparecido durante desplazamientos por rutas no autorizadas

Casi 8.000 migrantes murieron en rutas irregulares en 2025, confirma la OIM

TECNO

Así es el nuevo proceso para convertir aguas residuales en gas natural con una pureza del 99%

Así es el nuevo proceso para convertir aguas residuales en gas natural con una pureza del 99%

De asistentes a creadores: así cambia el trabajo hoy con la IA, según Sundar Pichai

Qué distingue a HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1 y para qué sirve cada uno

Hasta 350 km/h: dónde se construirá el tren bala más rápido de Latinoamérica y cuándo comenzará a funcionar

Gmail ahora tiene el poder de Gemini en las cuentas de tu trabajo: cómo usar AI Overview

ENTRETENIMIENTO

Las consecuencias de ser Percy Jackson: Walker Scobell reveló por qué no fue a su fiesta de graduación

Las consecuencias de ser Percy Jackson: Walker Scobell reveló por qué no fue a su fiesta de graduación

Euphoria, la serie que convirtió a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi en estrellas globales

La autora de ‘El diablo viste a la moda’ revela el regalo de lujo que recibió de Anna Wintour hace más de 20 años

Caso D4vd: forenses revelan la causa de muerte de Celeste Rivas

Murió el youtuber e investigador paranormal David Wilcock tras dispararse frente a su casa

MUNDO

Ucrania investiga la ejecución de 300 prisioneros de guerra por parte de Rusia

Ucrania investiga la ejecución de 300 prisioneros de guerra por parte de Rusia

Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos pese a la tensión en Medio Oriente y el aumento del petróleo

Rutte instó a adaptar la postura nuclear de la OTAN ante un entorno de seguridad en deterioro

El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

El “gas de la risa” genera preocupación en Francia por su impacto en los jóvenes