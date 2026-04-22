Las remesas hacia el Triángulo Norte crecen mientras caen las aprehensiones migratorias

Una mujer mayor con un sobre vacío y un joven mirando un saldo bajo en su teléfono simbolizan el impacto devastador de la disminución de remesas de EE.UU. en las familias salvadoreñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envío de remesas al Triángulo Norte de Centroamérica registró un crecimiento sostenido en el inicio de 2026. Entre enero y febrero, el flujo total hacia El Salvador, Guatemala y Honduras alcanzó los USD 7,183.3 millones, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Guatemala se posicionó como el principal receptor, acumulando USD 3,848.6 millones, lo que representa el 53,6% del total. Honduras ocupó el segundo lugar, con USD 1,809.9 millones (25,2%), y El Salvador recibió USD 1,524.8 millones (21,2%).

Mientras las remesas aumentaron, los datos sobre aprehensiones de migrantes originarios de estos países en Estados Unidos y México registraron una tendencia opuesta. crédito iStock

Durante los primeros dos meses de 2026, los tres países experimentaron un aumento en el ingreso de remesas respecto al año anterior. Honduras lideró el crecimiento porcentual, con un alza del 11.2% en comparación con el mismo periodo de 2025, seguido por El Salvador con un 8.4% y Guatemala con un 5.8%.

Descenso pronunciado en aprehensiones migratorias

Mientras las remesas aumentaron, los datos sobre aprehensiones de migrantes originarios de estos países en Estados Unidos y México registraron una tendencia opuesta.

Entre enero y febrero de 2026, las remesas al Triángulo Norte de Centroamérica superaron los USD 7.183 millones, mientras las aprehensiones en EE. UU. y México disminuyeron drásticamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y febrero en Estados Unidos, y solo enero en México, las autoridades informaron un descenso drástico en la detención de personas provenientes del Triángulo Norte.

En Estados Unidos, el total de aprehensiones fue de 2,424 personas. La mayoría eran de Guatemala (1,348), seguidas de Honduras (772) y El Salvador (304). Las cifras corresponden a caídas de -77,2%, -85,1% y -84,8% respectivamente, frente al mismo periodo de 2025.

En México, las aprehensiones sumaron 1,485 personas. Guatemala volvió a ser el grupo más numeroso (809), seguida de Honduras (591) y El Salvador (85). El descenso fue especialmente marcado para los salvadoreños, con una reducción del 98,3% en comparación con enero de 2025.

Tendencias simultáneas en remesas y migración

La comparación directa exhibe una dinámica inesperada: mientras el flujo de remesas mantiene una tendencia ascendente, las aprehensiones de ciudadanos centroamericanos en tránsito hacia el norte se reducen de manera significativa, con descensos superiores al 60% en todos los casos y con picos que superan el 80%.

Mientras las remesas aumentaron, los datos sobre aprehensiones de migrantes originarios de estos países en Estados Unidos y México registraron una tendencia opuesta. crédito iStock

Los primeros meses de 2026 muestran un aumento en el envío de remesas a El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con una fuerte caída en la cantidad de migrantes detenidos en Estados Unidos y México.

La caída abrupta en los cruces ilegales ha redefinido la dinámica migratoria en la frontera sur de Estados Unidos durante los últimos meses. En el primer trimestre del año fiscal 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró solo 91.603 encuentros migratorios, cifra que marca el nivel más bajo desde que existen registros comparables.

La reducción de los cruces irregulares alcanza aproximadamente el 95% en comparación con los promedios observados durante la administración anterior, según datos oficiales.

El desplome del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos obedece, en gran medida, al endurecimiento de las políticas migratorias desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, citan medios locales.

Las cifras de la reducción migratoria

La Patrulla Fronteriza reportó una reducción cercana al 77% en detenciones durante lo que va del año fiscal 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Migrantes centroamericanos viajan a bordo del tren denominado "La Bestia", hoy en la comunidad de Jesús Nazareno, perteneciente al municipio de Ciudad Serdán Estado de Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

En contraste con los más de 1,5 millones de arrestos registrados en 2024, las cifras de 2025 y 2026 representan los totales anuales más bajos en cinco décadas. Solo en diciembre de 2025, las detenciones en la frontera suroeste sumaron 6,478, un promedio diario de 209 migrantes, cuando un año antes la cifra diaria era varias veces superior.

El cambio más drástico no se limita a los cruces irregulares. De acuerdo con análisis del Cato Institute, la reducción de la inmigración legal ha sido hasta 2.5 veces mayor que la de la irregular.