Así es el nuevo proceso para convertir aguas residuales en gas natural con una pureza del 99%

El nuevo método permite transformar hasta el 80% de los lodos residuales en gas natural renovable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de aguas residuales representa uno de los retos ambientales y energéticos más grandes para las ciudades modernas. Las plantas de tratamiento necesarias para procesar los residuos municipales suelen consumir grandes cantidades de energía y generan toneladas de lodos y emisiones contaminantes.

Sin embargo, investigadores de la Universidad Estatal de Washington (WSU, por sus siglas en inglés) han desarrollado un proceso innovador que transforma este problema en una fuente de energía limpia y eficiente. Su método permite convertir los lodos residuales en gas natural renovable con una pureza del 99%, reduciendo los costos de tratamiento y las emisiones de gases de efecto invernadero.

El proceso: pretratamiento avanzado y bacterias patentadas

El nuevo sistema desarrollado en la WSU inicia con la aplicación de un pretratamiento avanzado a los lodos de depuradora. Este paso consiste en calentar los lodos a altas temperaturas y exponerlos al oxígeno bajo presión. El oxígeno, en estas condiciones, fragmenta las largas cadenas moleculares presentes en los residuos, convirtiéndolas en materiales más fácilmente digeribles por los microorganismos.

El gas obtenido puede utilizarse para calefacción, electricidad y transporte, usando la red de gasoductos existente. (Universidad Estatal de Washington)

A continuación, se introduce una cepa bacteriana patentada, capaz de convertir el dióxido de carbono y el hidrógeno generados en metano de alta pureza. Esta bacteria se caracteriza por su resistencia y por requerir cuidados mínimos: solo necesita agua y una pastilla de vitaminas para desarrollarse, sin necesidad de aditivos químicos ni catalizadores costosos.

El programa piloto de la WSU demostró que este método puede incrementar en un 200% la producción de gas natural renovable en comparación con los sistemas tradicionales, según los resultados del estudio, publicado en Chemical Engineering Journal. Además, logra reducir a la mitad el costo de eliminación de residuos, pasando de 494 a 253 dólares por tonelada.

Hasta el 80% de los lodos residuales pueden convertirse en gas natural utilizable, que alcanza una pureza del 99%, lo que lo hace apto para ser distribuido por la red de gasoductos ya existente y sustituir a los combustibles fósiles en distintas aplicaciones.

El sistema ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto ambiental y eficiencia energética

En Estados Unidos, unas 15.000 plantas de tratamiento de aguas residuales consumen cerca del 4% de la electricidad total del país y emiten 21 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero cada año. El sistema tradicional de digestión anaeróbica es lento y deja grandes cantidades de biosólidos, que suelen terminar en vertederos.

El nuevo proceso permite reducir notablemente estos residuos y convertirlos en una fuente energética, disminuyendo el impacto ambiental y la huella de carbono del sector.

El avance de la Universidad Estatal de Washington apuesta por un modelo de bioeconomía circular, donde la gestión de residuos se integra con la obtención de energía renovable. Tras obtener la patente correspondiente, el equipo trabaja junto a la industria para escalar la tecnología y facilitar su implementación comercial. El sistema maximiza el rendimiento de metano y produce gas de alta calidad, listo para su transporte y uso en la infraestructura existente.

El avance representa un modelo de bioeconomía circular con potencial para ser aplicado a otros residuos orgánicos. (Reuters)

La profesora Birgitte Ahring, líder del equipo, afirma que esta tecnología podría adaptarse a otros tipos de residuos orgánicos, multiplicando su impacto en la gestión sostenible de los desechos. Si el modelo se replica a gran escala, los 21 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que hoy emiten las plantas de tratamiento podrían reducirse de forma significativa, transformando la manera en la que se entienden los residuos urbanos y la producción de energía limpia.