Caso D4vd: forenses revelan la causa de muerte de Celeste Rivas

Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida en Lake Elsinore, California, el 5 de abril de 2024. Tenía 13 años. (Redes sociales/Riverside Sheriff)

La oficina forense del condado de Los Ángeles reveló este miércoles que Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo en estado de descomposición fue hallado en el maletero delantero de un auto registrado a nombre del cantante D4vd (21), murió a causa de múltiples heridas penetrantes provocadas por uno o más objetos. La manera de muerte fue determinada como homicidio.

El hallazgo había permanecido bajo secreto judicial desde noviembre de 2025, y fue dado a conocer luego de que un juez ordenara el levantamiento de la medida de confidencialidad.

Los informes precisan que el dictamen forense se había completado el 9 de diciembre del año pasado, pero su divulgación estaba bloqueada por el secreto judicial que pesaba sobre el caso desde noviembre. Dicha medida de confidencialidad fue solicitada por las autoridades policiales, que alegaron necesitar tiempo para avanzar en la investigación antes de que la información llegara a los medios.

La oficina forense determinó que Celeste murió a causa de múltiples heridas penetrantes y clasificó su muerte como homicidio. . (Foto AP/Damian Dovarganes)

Según reportó The New York Times, la Policía de Los Ángeles (LAPD) y la oficina del médico forense habrían entrado en conflicto por esta razón.

Ahora, tras el arresto del principal sospechoso, los resultados de la autopsia han podido comunicarse con detalle. “Después de varios meses, agradezco que esta información pueda ser publicada, no solo para el público, sino también para la familia en duelo que soporta esta pérdida. Es inconcebible que hayan tenido que esperar tanto tiempo para saber lo que le ocurrió a su hija”, expresó el doctor Odey Ukpo, médico forense jefe del condado.

La cronología del caso

El cuerpo de Celeste fue encontrado el 8 de septiembre de 2025 —un día después de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños— por trabajadores de un depósito de autos en Hollywood que reportaron un fuerte olor proveniente de un Tesla. Al abrir el maletero delantero, los oficiales encontraron los restos en dos bolsas para cadáveres.

La policía investiga la aparición de restos humanos en un vehículo perteneciente a un reconocido músico. (Crédito: Captura de pantalla / KABC; Jimmy Kimmel Live!; ABC News)

El vehículo había sido remolcado por agentes de tráfico de Los Ángeles luego de que vecinos del barrio de Hollywood Hills reportaran que llevaba más de un mes estacionado en la vía pública, cerca de una propiedad donde vivía D4vd. Además de la proximidad, se confirmó que el Tesla estaba registrado con el nombre real del artista: David Burke.

Celeste había sido reportada como desaparecida en Lake Elsinore, en el condado de Riverside, a unas 70 millas al sureste de Los Ángeles. Fue vista por última vez el 5 de abril de 2024, y sus restos fueron identificados mediante análisis forenses.

Según el fiscal del distrito Nathan Hochman, Celeste habría visitado la casa de Burke en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025 y “nunca más se supo de ella”. Las autoridades estiman que su muerte ocurrió en la primavera de ese año, y el informe forense indica que la mutilación de los restos tuvo lugar el 5 de mayo de 2025.

David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, comparece ante el juez el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, acusado del asesinato de una menor de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su coche. (Ted Soqui/Pool Photo via AP)

Los cargos y la hipótesis de la fiscalía

El lunes pasado, Burke fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

En conferencia de prensa, Hochman explicó la teoría del caso: según los investigadores, Burke habría sostenido una relación sexual con Celeste entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, cuando la niña tenía 13 años. Al cumplir los 14, ella habría amenazado con exponer esa relación.

“Como lo demostrará la evidencia, el beneficio económico era que el señor Burke mantuviera una lucrativa carrera musical que Celeste estaba amenazando esa noche”, declaró el fiscal. Según Hochman, Burke “presuntamente la asesinó, descuartizó su cuerpo y lo metió en dos bolsas que fueron colocadas en el maletero delantero de su auto.”

Las circunstancias especiales incluidas en los cargos —esperar en emboscada, actuar con fines de lucro y asesinar a un testigo— implican que, de ser declarado culpable, Burke podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte. La fiscalía aún no ha tomado una decisión al respecto.

El cantante compareció ante el tribunal el lunes y su abogada presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre. “La evidencia real en este caso demostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte. Defenderemos vigorosamente la inocencia de David”, señaló su equipo de defensa.

D4vd lanzó su álbum debut Withered en abril de 2025 y se encontraba en gira mundial cuando sus restos fueron hallados en su vehículo. (Crédito: Captura de pantalla / Jimmy Kimmel Live!; ABC News)

Sin embargo, la defensa deberá enfrentar el peso acumulado por la investigación. Según fuentes del LAPD citadas por NBC Los Ángeles, Burke no habría cooperado con las autoridades, pese a que un representante del artista había indicado lo contrario en un inicio. Además, en febrero pasado, los padres y el hermano del cantante —residentes en Texas— intentaron bloquear las citaciones del gran jurado de Los Ángeles, aunque un juez desestimó su solicitud. Las mismas fuentes señalaron que más de una persona podría haber estado involucrada en la muerte de Celeste y en el intento de deshacerse del cuerpo.

El perfil del acusado

D4vd es un artista que alcanzó la fama de manera vertiginosa gracias a las redes sociales. Comenzó ganando seguidores en YouTube con contenido de videojuegos, y luego empezó a crear música original que se viralizó en TikTok, plataforma donde acumula 3,8 millones de seguidores. Su éxito lo llevó a firmar con los sellos discográficos Darkroom e Interscope Records.

En abril de 2025 lanzó su álbum debut, Withered, y se embarcó en una gira mundial. Fue precisamente cuando su carrera alcanzaba su punto más alto que los trabajadores del depósito de autos descubrieron los restos de Celeste en su vehículo. La gira se encontraba en Minneapolis cuando se hizo el hallazgo.