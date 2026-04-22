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Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos pese a la tensión en Medio Oriente y el aumento del petróleo

Un entorno internacional marcado por crisis en Oriente Medio y volatilidad en el sector energético no ha impedido que los principales índices estadounidenses registren nuevos récords gracias a sólidos resultados empresariales en tecnología e industria

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Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 20 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 20 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Los precios del petróleo subieron el miércoles mientras las bolsas mostraron un comportamiento mixto, en un contexto marcado por la negativa de las autoridades iraníes a reabrir el estrecho de Ormuz tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender el alto el fuego. La persistencia del cierre de esta vía marítima, vital para el transporte global de petróleo, generó inquietud en los mercados energéticos: el crudo Brent subió 3,5% y volvió a situarse por encima de los 100 dólares por barril, impulsado por las tensiones crecientes y las críticas de Irán al mantenimiento del bloqueo a sus puertos.

Durante la jornada, fuerzas iraníes atacaron tres buques portacontenedores, confiscaron dos y dispararon contra un tercero, según reportaron observadores internacionales de seguridad y la propia Guardia Revolucionaria iraní. Teherán advirtió que los barcos deben solicitar permiso para entrar o salir del Golfo a través del estrecho, una ruta que en tiempos de paz representa alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas, además de otros productos esenciales. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, indicó que un alto el fuego total solo sería viable si se levantara el bloqueo.

La Casa Blanca declaró que la incautación de los buques no constituye una violación del alto el fuego, ya que no se trataba de embarcaciones estadounidenses ni israelíes. “No, porque estos no eran barcos estadounidenses ni israelíes. Eran dos embarcaciones internacionales”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt en Fox News. Trump, por su parte, sostuvo que la prórroga del alto el fuego se produjo a petición de mediadores paquistaníes, aunque el bloqueo marítimo estadounidense se mantiene.

La extensión del alto el fuego fue recibida con escepticismo por analistas y operadores, ya que, aunque abre una ventana para negociaciones, también alimenta temores de una prolongación del conflicto. “El retraso también genera preocupación de que la guerra pueda alargarse”, señaló David Morrison, de Trade Nation. El estancamiento ha elevado la presión sobre los países de Asia y Europa más dependientes de la energía de Oriente Medio, que ahora deben enfrentar una inflación creciente y riesgos para el crecimiento económico.

A pesar de la volatilidad en los mercados de energía, los principales índices bursátiles estadounidenses avanzaron con fuerza: el S&P 500 subió 1,1% y alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras que el Dow Jones Industrial Average sumó 340 puntos (0,7%) y el Nasdaq Composite se incrementó un 1,6%. El índice de semiconductores de Filadelfia alcanzó un récord intradiario por undécima sesión consecutiva. El sector tecnológico lideró las ganancias, especialmente impulsado por el rendimiento de compañías como Micron Technology.

Imagen de archivo de un petrolero recargando en la refinería y terminal Ras Tanura de Saudi Aramco, en Arabia Saudita. 21 mayo 2018. REUTERS/Ahmed Jadallah
Imagen de archivo de un petrolero recargando en la refinería y terminal Ras Tanura de Saudi Aramco, en Arabia Saudita. 21 mayo 2018. REUTERS/Ahmed Jadallah

Gran parte del optimismo bursátil se atribuye a los sólidos resultados trimestrales de empresas como GE Vernova, que reportó un aumento del 13,7% tras superar ampliamente las expectativas de los analistas. La firma, que produce cerca de una cuarta parte de la electricidad mundial, registró pedidos de equipos para centros de datos por 2.400 millones de dólares solo en el primer trimestre. Boston Scientific, Boeing y Philip Morris International también presentaron balances superiores a las previsiones, reforzando la tendencia alcista en el mercado accionario.

La mayoría de las empresas del S&P 500 han publicado resultados mejores de lo anticipado para el inicio de 2026, incluso con la guerra en Irán y la incertidumbre global. El crecimiento de las ganancias del primer trimestre ronda el 14%, según datos de LSEG. El auge de la inteligencia artificial y los acuerdos millonarios en el sector tecnológico han contribuido al clima de confianza entre los inversores.

Las bolsas europeas, en contraste, cerraron con descensos: París cedió un 1% y las plazas de Fráncfort y Londres también bajaron. En Asia, los mercados mostraron un comportamiento dispar, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0,4% y el Hang Seng de Hong Kong cayendo un 1,2%.

La tensión en el estrecho de Ormuz y la continuidad del bloqueo estadounidense han elevado el precio del Brent desde los 70 dólares previos al conflicto hasta superar los 100 dólares por barril, en medio de episodios de alta volatilidad que semanas atrás llevaron el valor del crudo por encima de los 119 dólares y provocaron caídas cercanas al 10% en el S&P 500 respecto a su máximo anterior. Actualmente, los movimientos en ambos mercados son más moderados.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo estable en 4,30%. Mientras tanto, las acciones de empresas de cannabis repuntaron ante informes de que la administración Trump planea reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, lo que impulsó a compañías como Tilray Brands y Canopy Growth con alzas del 14,2% y 20,2%, respectivamente.

El desempeño reciente de los mercados refleja la confianza de Wall Street en un posible acuerdo para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque persisten los riesgos asociados a la inflación y la interrupción del suministro energético global.

(Con información de AFP, AP y Reuters)

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