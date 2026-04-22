Rutte instó a adaptar la postura nuclear de la OTAN ante un entorno de seguridad en deterioro

FOTO DE ARCHIVO: El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, pronuncia un discurso en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan en Washington DC, EEUU, el 9 de abril de 2026 REUTERS/Kevin Lamarque /Fotografía de archivo

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este miércoles que la Alianza Atlántica debe garantizar que su disuasión nuclear siga siendo “creíble, segura y eficaz” y llamó a los aliados a tomar “decisiones cruciales” de cara a la cumbre de julio en Ankara para adaptar la postura nuclear colectiva al deterioro del entorno de seguridad internacional. Rutte participó de forma telemática en el simposio anual de política nuclear de la OTAN, que concluyó este miércoles en Estambul.

“En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz”, dijo Rutte en su alocución virtual. El político neerlandés añadió que, conforme los aliados se aproximan a la cumbre de Ankara, “será necesario tomar decisiones cruciales, entre ellas cómo deberá adaptarse aún más la postura nuclear de la OTAN al deterioro del entorno de seguridad”.

El encuentro, celebrado en Estambul de forma ininterrumpida desde 1992, reunió este año a 150 expertos de países aliados. Los participantes analizaron los cambios geopolíticos recientes y su impacto en el panorama nuclear, así como las implicaciones para el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, y los mecanismos para la continua adaptación de la disuasión aliada.

Una bandera de la OTAN ondea en la base militar de Tapa, Estonia, el 30 de abril de 2023 REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo

Rutte elogió el papel de Turquía como sede del simposio y reconoció sus “importantes contribuciones a la seguridad de los aliados”, con mención expresa a sus inversiones en defensa, una industria que, en palabras del secretario general, “continúa creciendo e innovando”. La visita de Rutte a Ankara los días 21 y 22 de abril para reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y recorrer instalaciones del fabricante de armamento ASELSAN subrayó la centralidad estratégica de Turquía en el momento actual de la Alianza.

La cumbre de Ankara, prevista para el 7 y 8 de julio en el complejo presidencial de Bestepe, será la segunda vez que Turquía acoge un encuentro de líderes aliados de este nivel, tras la cumbre de Estambul de 2004. El evento llega en un contexto de presión creciente sobre el gasto en defensa: en la cumbre de La Haya, celebrada en junio de 2025, los 32 miembros acordaron elevar el objetivo de inversión militar al 5% del PIB antes de 2035, con un mínimo del 3,5% destinado a gastos directamente militares.

La cuestión nuclear ocupa un lugar central en la agenda aliada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que reactivó debates sobre disuasión que el fin de la Guerra Fría había relegado. Rusia ha recurrido desde entonces a la retórica nuclear como instrumento de presión política, lo que llevó a la OTAN a revisar sus planes de contingencia. En octubre de 2025, la Alianza realizó su ejercicio anual Steadfast Noon, con unos 70 aviones de 14 países, entre ellos aeronaves de capacidad dual con base en los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido.

La postura nuclear de la OTAN descansa sobre las capacidades del Reino Unido y Francia —las únicas potencias nucleares europeas de la Alianza— y el paraguas extendido de Estados Unidos, que mantiene bombas de gravedad B61 en bases aliadas en Europa. La credibilidad de ese paraguas ha sido objeto de debate creciente, en particular desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus declaraciones cuestionando el alcance del compromiso de defensa mutua del Artículo 5 del Tratado de Washington.