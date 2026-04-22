Mundo

Rutte instó a adaptar la postura nuclear de la OTAN ante un entorno de seguridad en deterioro

La Alianza reunió en Estambul a 150 expertos para debatir la disuasión nuclear en vísperas de la cumbre de Ankara, donde los aliados deberán tomar decisiones de fondo sobre el arsenal colectivo

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, pronuncia un discurso en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan en Washington DC, EEUU, el 9 de abril de 2026 REUTERS/Kevin Lamarque /Fotografía de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, pronuncia un discurso en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan en Washington DC, EEUU, el 9 de abril de 2026 REUTERS/Kevin Lamarque /Fotografía de archivo

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este miércoles que la Alianza Atlántica debe garantizar que su disuasión nuclear siga siendo “creíble, segura y eficaz” y llamó a los aliados a tomar “decisiones cruciales” de cara a la cumbre de julio en Ankara para adaptar la postura nuclear colectiva al deterioro del entorno de seguridad internacional. Rutte participó de forma telemática en el simposio anual de política nuclear de la OTAN, que concluyó este miércoles en Estambul.

En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz”, dijo Rutte en su alocución virtual. El político neerlandés añadió que, conforme los aliados se aproximan a la cumbre de Ankara, “será necesario tomar decisiones cruciales, entre ellas cómo deberá adaptarse aún más la postura nuclear de la OTAN al deterioro del entorno de seguridad”.

El encuentro, celebrado en Estambul de forma ininterrumpida desde 1992, reunió este año a 150 expertos de países aliados. Los participantes analizaron los cambios geopolíticos recientes y su impacto en el panorama nuclear, así como las implicaciones para el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, y los mecanismos para la continua adaptación de la disuasión aliada.

Una bandera de la OTAN ondea en la base militar de Tapa, Estonia, el 30 de abril de 2023 REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo
Una bandera de la OTAN ondea en la base militar de Tapa, Estonia, el 30 de abril de 2023 REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo

Rutte elogió el papel de Turquía como sede del simposio y reconoció sus “importantes contribuciones a la seguridad de los aliados”, con mención expresa a sus inversiones en defensa, una industria que, en palabras del secretario general, “continúa creciendo e innovando”. La visita de Rutte a Ankara los días 21 y 22 de abril para reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y recorrer instalaciones del fabricante de armamento ASELSAN subrayó la centralidad estratégica de Turquía en el momento actual de la Alianza.

La cumbre de Ankara, prevista para el 7 y 8 de julio en el complejo presidencial de Bestepe, será la segunda vez que Turquía acoge un encuentro de líderes aliados de este nivel, tras la cumbre de Estambul de 2004. El evento llega en un contexto de presión creciente sobre el gasto en defensa: en la cumbre de La Haya, celebrada en junio de 2025, los 32 miembros acordaron elevar el objetivo de inversión militar al 5% del PIB antes de 2035, con un mínimo del 3,5% destinado a gastos directamente militares.

La cuestión nuclear ocupa un lugar central en la agenda aliada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que reactivó debates sobre disuasión que el fin de la Guerra Fría había relegado. Rusia ha recurrido desde entonces a la retórica nuclear como instrumento de presión política, lo que llevó a la OTAN a revisar sus planes de contingencia. En octubre de 2025, la Alianza realizó su ejercicio anual Steadfast Noon, con unos 70 aviones de 14 países, entre ellos aeronaves de capacidad dual con base en los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido.

La postura nuclear de la OTAN descansa sobre las capacidades del Reino Unido y Francia —las únicas potencias nucleares europeas de la Alianza— y el paraguas extendido de Estados Unidos, que mantiene bombas de gravedad B61 en bases aliadas en Europa. La credibilidad de ese paraguas ha sido objeto de debate creciente, en particular desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus declaraciones cuestionando el alcance del compromiso de defensa mutua del Artículo 5 del Tratado de Washington.

Temas Relacionados

OTANMark RutteGuerra Rusia UcraniaGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Ucrania investiga la ejecución de 300 prisioneros de guerra por parte de Rusia

Las autoridades señalaron la existencia de decapitaciones en zonas de conflicto como Donetsk y Kursk

Ucrania investiga la ejecución de 300 prisioneros de guerra por parte de Rusia

Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos pese a la tensión en Medio Oriente y el aumento del petróleo

Un entorno internacional marcado por crisis en Oriente Medio y volatilidad en el sector energético no ha impedido que los principales índices estadounidenses registren nuevos récords gracias a sólidos resultados empresariales en tecnología e industria

Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos pese a la tensión en Medio Oriente y el aumento del petróleo

El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

Una exposición gratuita explora cómo la elegancia y la innovación textil de Preston llegaron a la realeza y transformaron la historia de la moda británica, uniendo generaciones a través de vestidos originales y relatos únicos

El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

El “gas de la risa” genera preocupación en Francia por su impacto en los jóvenes

El impacto en la salud de los jóvenes de la inhalación del llamado “gas de la risa” genera cada vez más preocupación en Francia, donde incluso uno de los chefs más galardonados lanzó una acción judicial entre llamados a tomar medidas

El “gas de la risa” genera preocupación en Francia por su impacto en los jóvenes

Estados Unidos condenó la presión de China sobre países africanos para bloquear el viaje del presidente de Taiwán

Seychelles, Madagascar y Mauricio revocaron los permisos de sobrevuelo al avión del presidente Lai Ching-te en un movimiento sin precedentes que Washington califica de abuso del sistema de aviación civil internacional

Estados Unidos condenó la presión de China sobre países africanos para bloquear el viaje del presidente de Taiwán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué tan bueno es el chocolate para tener energía antes de una rutina pesada de gimnasio

Qué tan bueno es el chocolate para tener energía antes de una rutina pesada de gimnasio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Avance lento en varias líneas por lluvias

ATU acelera tarjeta única para integrar estos servicios de transporte: usuarios podrán viajar por Lima con un solo pago

Receta de rol de manzana y canela, rápida y fácil

Receta de empanadas de osobuco, rápido y fácil

INFOBAE AMÉRICA

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

Ucrania investiga la ejecución de 300 prisioneros de guerra por parte de Rusia

Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos pese a la tensión en Medio Oriente y el aumento del petróleo

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo

Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá

ENTRETENIMIENTO

Primer adelanto de ‘Clayface’: DC incursiona en el body horror con uno de los villanos más icónicos de Batman

Primer adelanto de ‘Clayface’: DC incursiona en el body horror con uno de los villanos más icónicos de Batman

“La gente me trató de manera muy cruel”, confiesa Sharon Stone sobre el efecto de Bajos instintos

Tobey Maguire sobre su experiencia en Hermanos: “Necesité años para procesar las secuelas emocionales que dejó el rodaje”

Así luce hoy Katherine, la madre de Michael Jackson, a sus 95 años

Eva Longoria, a gusto en Europa: lo que extraña y lo que celebra de su nueva vida lejos de Estados Unidos