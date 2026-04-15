Alerta sanitaria en Honduras: 99 casos sospechosos y primera muerte por gusano barrenador en 2026

La propagación del gusano barrenador deja un saldo fatal en Tegucigalpa y preocupa a autoridades sanitarias por su avance en zonas urbanas y rurales. (Europa Press/Infobae)

La miasis por gusano barrenador suma 99 casos sospechosos en Honduras y provoca la primera muerte en humanos durante 2026, según datos oficiales de la Secretaría de Salud.

Este brote obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y a implementar estrategias de prevención, en un contexto marcado por la expansión del parásito desde el sector ganadero hacia zonas urbanas y rurales del país.

Un total de 99 pacientes están bajo estudio en todo el país, con una muerte confirmada por miasis por gusano barrenador registrada en una mujer de 77 años residente en Tegucigalpa.

Así lo informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, al canalizar la preocupación del sistema sanitario por el comportamiento de la enfermedad, que afecta de manera predominante a hombres y se expande más allá de áreas rurales.

Según declaraciones de Mejía, los casos sospechosos se someten actualmente a análisis de laboratorio. Entre los pacientes fallecidos, dos presentaban condiciones médicas preexistentes que agravaron el cuadro tras contraer la infección.

Esto recalca la gravedad del padecimiento en personas con defensas bajas o enfermedades crónicas enlazadas, observó Mejía.

La expansión urbana del brote rompe mitos sobre la miasis como problema rural y evidencia su avance en la capital hondureña con 76 casos positivos. (Foto: Infobae)

La Secretaría de Salud advirtió previamente sobre la expansión de la enfermedad en zonas urbanas. En informes de semanas anteriores, se habían contabilizado al menos 76 casos positivos concentrados en la capital hondureña.

Estos datos rompen con la percepción tradicional de la miasis como una amenaza circunscrita al entorno rural y evidencian su avance hacia áreas densamente pobladas.

La miasis, causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, se genera cuando este insecto deposita huevos en heridas abiertas de humanos o animales de sangre caliente. Las larvas se alimentan de tejido vivo, destruyendo rápidamente la zona afectada y provocando infecciones que pueden derivar en la muerte si no se tratan a tiempo.

El salto de la miasis del ganado a los humanos está directamente vinculado a la presencia del gusano barrenador en animales, detectada en Honduras en septiembre de 2024. Entonces, las autoridades declararon una emergencia sanitaria, enfocada en contener la propagación del parásito, que demostró su capacidad para afectar también a la población humana.

El primer caso de miasis por gusano barrenador en personas se notificó el 6 de febrero de 2025 en un hombre de Catacamas, departamento de Olancho. Desde ese día, los registros oficiales muestran un crecimiento sostenido de los casos, con énfasis en Francisco Morazán, Olancho y Yoro, regiones con clima favorable al desarrollo del insecto y mayor número de cabezas de ganado.

FOTO DE ARCHIVO: El brote de miasis pone en alerta a regiones como Francisco Morazán, Olancho y Yoro, donde el clima y la ganadería favorecen el desarrollo del parásito. (Foto: REUTERS/Enea Lebrun)

El impacto va más allá de la salud pública. La presencia de este parásito en el sector agropecuario hondureño representa un riesgo económico grave, debido a las importantes pérdidas en la producción ganadera que provocan las infestaciones, señaló la Secretaría de Salud.

Los especialistas del sector público han identificado que el factor de riesgo principal es la presencia de heridas sin tratamiento adecuado.

El funcionario Homer Mejía precisó que la miasis en humanos puede evolucionar con rapidez y subrayó la importancia de la prevención básica: “Si usted tiene una herida debe taparla con una curita o una venda para evitar que se pose alguna mosca que deje su larva y eso después va creciendo y destruyendo el tejido”, recomendó Mejía.

Las directrices actuales de la Secretaría de Salud de Honduras recomiendan a la ciudadanía limpiar cualquier herida, cubrirla con apósitos y acudir de inmediato a un centro médico ante signos de infección. Recalcan también la necesidad de eliminar basura y desechos, porque estos se convierten en criaderos de moscas y multiplican el riesgo.

Mejía enfatizó el carácter colectivo de la prevención: “Hay que eliminar los criaderos de basura para que la mosca no deje infecciones que provoquen muertes si la persona anda una herida descubierta”.