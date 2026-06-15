Calor sin precedentes en Europa e invierno tibio en Australia: la señal que preocupa a los meteorólogos

Una masa cálida llegada del desierto africano empuja registros de 30 a 35 °C en la península ibérica y en Francia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ola de calor sin precedentes afecta a gran parte de Europa, impulsada por una masa de aire caliente proveniente del desierto del Sáhara. Las temperaturas superan ampliamente los valores habituales para esta época del año, con registros que en varias regiones alcanzan entre 30° C y 35° (grados Celsius). Este fenómeno se observa especialmente sobre la península ibérica y el sur y oeste de Francia, donde el calor se instaló de manera persistente desde el inicio de la semana.

De acuerdo con el informe del diario británico The Guardian, el avance de la masa de aire cálido continuará durante los próximos días, desplazándose hacia el noreste. Para el viernes, se prevé que países como Alemania, Italia y la República Checa también experimenten máximas de hasta 30 grados. Estas cifras se ubican entre 9 y 13 grados por encima del promedio climático del periodo 1991-2020, un valor que, según el meteorólogo estadounidense James Parrish de MetDesk, marca un “desvío notable respecto a los patrones históricos”.

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Las altas temperaturas afectan además al Reino Unido. Anticipan que, durante el jueves y el viernes, masas de aire cálido provenientes del continente elevarán los termómetros en el sur y este de Inglaterra hasta rangos de 25° a 30°, valores poco frecuentes para el mes de junio en la región.

El impacto y la duración de la ola de calor

Una ola de calor sin precedentes azota Europa, impulsada por aire del Sahara, mientras Australia experimenta un invierno inusualmente cálido debido al fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos otorgados por el portal de noticias británico, en algunas zonas de la península ibérica se registraron hasta cinco días consecutivos con temperaturas superiores a 35°, umbral que define técnicamente una ola de calor en esos territorios. La persistencia de este fenómeno mantiene en alerta a autoridades y servicios meteorológicos, quienes advierten sobre los riesgos asociados a la exposición prolongada a estas condiciones extremas.

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El calor intenso no se limitará únicamente a la presente semana. Aunque se espera que la intensidad disminuya en la mayor parte del continente al inicio de la próxima, las previsiones apuntan a un verano europeo marcado por episodios reiterados de altas temperaturas, lo que incrementa la preocupación por el impacto en la salud pública y la infraestructura urbana.

El meteorólogo explicó que la magnitud de este evento se atribuye a “la interacción de sistemas de alta presión sobre el Mediterráneo y el flujo persistente de aire cálido desde el Sahara hacia el norte”. Parrish advierte que “los modelos climáticos sugieren una tendencia a ver episodios similares con mayor frecuencia en los próximos años”.

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Australia: un invierno inusualmente cálido

Un sistema de baja presión al sur de Australia Meridional facilitó el ingreso de aire cálido, con máximas de 18 °C y noches cerca de 15 °C (Imagen ilustrativa Infobae)

Mientras Europa enfrenta el rigor del calor, el inicio del invierno meteorológico en Australia muestra características atípicas. Un sistema de baja presión al sur de Australia Meridional propició la llegada de aire cálido desde el norte, generando temperaturas superiores a la media para el mes de junio en varias regiones del país.

En Melbourne, las previsiones para martes y miércoles indican máximas de 18 grados, es decir, entre 3 y 4 grados por encima del promedio, según detalló The Guardian. Las temperaturas nocturnas también presentan una desviación significativa, acercándose a 15 grados, lo que representa una diferencia de entre 5 y 6 grados respecto a los valores habituales.

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La Oficina Nacional de Meteorología de Australia asocia este patrón con el desarrollo del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico, el cual suele provocar temperaturas diurnas elevadas en amplias zonas del país. “Estas condiciones no alcanzan niveles extremos, pero se espera que se mantengan como una característica recurrente del invierno australiano”, señala el organismo.

El contraste entre el calor que domina el verano en Europa y el invierno templado en Australia ilustra la complejidad de los patrones climáticos actuales. Distintos factores atmosféricos y oceánicos contribuyen a la variabilidad observada, mientras meteorólogos y autoridades monitorean su evolución para anticipar posibles impactos en la salud y la actividad social.

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