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Oliver Tree y la fortuna que dejó el músico tras su muerte en Brasil

El artista convirtió reproducciones masivas, festivales internacionales y licencias en la base de su crecimiento económico

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Oliver Tree
Oliver Tree murió el 14 de junio de 2026 en un accidente de helicóptero en Brasil y su fortuna fue estimada en cuatro millones de dólares (Instagram/@olivertree)

El cantante estadounidense Oliver Tree, fallecido el 14 de junio de 2026 en un accidente de helicóptero en Brasil, acumuló una fortuna estimada en cuatro millones de dólares gracias a cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, giras mundiales y acuerdos de licencias.

Oliver Tree Nickell —nombre real del artista— nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California.

Fue cantautor, rapero, productor, cineasta y personalidad de internet, reconocido mundialmente por su corte de cabello en forma de tazón, su ropa de gran tamaño y su personalidad absurdista y cómica.

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Comenzó a mostrar habilidades musicales desde temprana edad y pasó sus primeros años como artista produciendo música electrónica y actuando en el área de la Bahía de San Francisco.

Alcanzó su primer gran reconocimiento en 2016 con “When I’m Down”, una colaboración con el productor Whethan, según reportó Celebrity Net Worth. Ese impulso inicial lo llevó a firmar con Atlantic Records.

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Oliver Tree
El cantante alcanzó su primer gran reconocimiento en 2016 con “When I’m Down” junto a Whethan y luego firmó con Atlantic Records (Instagram/@olivertree)

A lo largo de su carrera lanzó cuatro álbumes de estudio —entre ellos Ugly Is Beautiful, Cowboy Tears y Alone in a Crowd— y desarrolló una de las propuestas más distintivas del pop alternativo, fusionando música electrónica, rock, hip-hop, comedia y cultura de internet.

Al momento de su muerte, contaba con más de 16 millones de seguidores en TikTok, más de 15 millones, y superaba los mil millones de reproducciones en YouTube.

¿Cuánto valía su patrimonio?

El sitio Celebrity Net Worth estimó su fortuna en cuatro millones de dólares.

“Oliver Tree era un cantautor, productor discográfico, cineasta y personalidad de internet estadounidense que tenía un patrimonio neto de cuatro millones de dólares”, señaló el medio.

El músico estadounidense superó los mil millones de reproducciones en YouTube y reunió millones de seguidores en TikTok, YouTube e Instagram (REUTERS/Maja Smiejkowska)
El músico estadounidense superó los mil millones de reproducciones en YouTube y reunió millones de seguidores en TikTok, YouTube e Instagram (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La música fue la principal fuente de sus ingresos. Los royalties generados por canciones como “Life Goes On”, “Hurt” y “Miss You” —que acumularon cientos de millones de reproducciones— constituyeron una parte central de sus ganancias, según Hollywood Life.

Las giras también aportaron de manera significativa a su caudal económico. A lo largo de su carrera se presentó en festivales de gran escala como Coachella, Lollapalooza y Outside Lands, además de encabezar sus propias giras por todo el mundo.

Al momento de su muerte, se encontraba en medio de una gira mundial como cabeza de cartel para promocionar su cuarto álbum de estudio, según consignó Variety.

Su popularidad en plataformas digitales —con millones de seguidores en TikTok, YouTube e Instagram— también contribuyó a su crecimiento financiero.

Las canciones “Life Goes On”, “Hurt” y “Miss You” aportaron royalties clave a la fortuna de Oliver Tree por sus cientos de millones de reproducciones (SUZANNE CORDEIRO/AFP)
Las canciones “Life Goes On”, “Hurt” y “Miss You” aportaron royalties clave a la fortuna de Oliver Tree por sus cientos de millones de reproducciones (SUZANNE CORDEIRO/AFP)

¿A dónde irá su patrimonio?

Semanas antes de morir, Oliver Tree había dejado en claro cuál sería el destino de su herencia, en una entrevista emitida el 24 de abril en el programa Zach Sang Show.

“No creo que ninguna de las riquezas ni las cosas que se generan a partir de ellas me pertenezcan”, dijo el músico.

Su postura respecto a la familia fue tajante: “Cuando muera, está establecido en mi testamento que cuando pase, mi familia, nadie va a recibir ni un centavo; si tengo una esposa o hijos o lo que sea, no van a recibir ni un maldito centavo”, declaró al mismo programa.

La única excepción contemplada era la educación universitaria de sus posibles hijos. “Voy a llevar a mis hijos a la universidad, ese es el acuerdo. Pero no van a tener todo servido”, aclaró. Al momento de su muerte, no estaba casado ni tenía hijos.

El testamento de Oliver Tree excluyó a su familia de la herencia y destinó su patrimonio a la fundación Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses (Instagram)
El testamento de Oliver Tree excluyó a su familia de la herencia y destinó su patrimonio a la fundación Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses (Instagram)

El beneficiario final de su fortuna sería el mundo artístico. “La idea es que cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas. Así que creé una fundación. Se llama Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses”, reveló en el Zach Sang Show.

Según explicó, la iniciativa funcionaría con los ingresos pasivos de su obra: “Está configurada para que básicamente los intereses generados por mi música alimenten principalmente eso... cuando muera, mi arte seguirá generando regalías, y probablemente valdrá más de lo que vale ahora”, sostuvo.

Oliver Tree reflexionó también sobre la paradoja del reconocimiento póstumo. “La gente por fin va a apreciar mis estúpidos videos, mis estúpidas canciones; eso es cuando la gente te aprecia, cuando ya no estás”, señaló.

Aunque aclaró que el resultado le era indiferente: “De todas formas, puede que no, ni siquiera importa... el arte seguirá generando dinero pase lo que pase”.

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