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Trump confirmó la reanudación del tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán: “Los buques empiezan a salir”

El mandatario lo anunció desde el avión rumbo al G7 en Francia; la cancillería iraní confirmó que cobrará tasas por servicios marítimos, posición que el vicepresidente Vance rechazó y calificó de punto a resolver en las negociaciones técnicas del viernes

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Trump confirmó la reanudación del tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Trump confirmó la reanudación del tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump confirmó la reanudación del tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras alcanzar un acuerdo con Irán. A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario aseguró que los barcos “están comenzando a moverse, muchos cargados de petróleo, saliendo del estrecho de Ormuz. Están utilizando la ‘autopista sur’, que es totalmente segura, protegida y prístina. También existen otras rutas de navegación”.

La confirmación de Trump se produjo luego de que este domingo se pactó, para esta misma semana, la firma de un acuerdo entre Washington y Teherán que prevé la reapertura de este corredor naval clave, responsable de cerca del 20% del suministro mundial de crudo. El acuerdo fue anunciado coincidiendo con el 80 cumpleaños del mandatario, quien autorizó la apertura “sin restricciones” del paso marítimo y el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense.

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Condiciones y perspectivas del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El vicepresidente estadounidense JD Vance declaró que Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo “sin peajes” por parte de Irán. Vance señaló que las negociaciones técnicas para definir los detalles del acuerdo se desarrollarán durante un período de dos meses a partir del viernes, cuando está prevista la firma formal en Ginebra, Suiza.

El acuerdo entre Washington y Teherán prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, un corredor clave para cerca del 20% del suministro mundial de crudo. (REUTERS/ARCHIVO)
El acuerdo entre Washington y Teherán prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, un corredor clave para cerca del 20% del suministro mundial de crudo. (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, la cancillería iraní anunció la intención de cobrar “tasas” por servicios marítimos, aunque sin detallar los montos ni las condiciones. Vance destacó que el pacto está basado en un proceso de verificación en dos etapas. Subrayó que Irán solo tendrá acceso a una economía no sujeta a sanciones y podrá ser reintegrado a la economía mundial si cumple los compromisos asumidos, especialmente en materia nuclear. “No tienen acceso al dinero para reconstruir ese programa nuclear”, sostuvo Vance, “pero si están dispuestos a abandonar ese programa a largo plazo y aceptar el régimen de inspecciones, entonces queremos que sean un país próspero y volveremos a invitarlos a la comunidad de naciones”.

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La delegación iraní para la firma estará encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, junto con responsables de seguridad y representantes de diversos sectores.

Impacto en los mercados

Tras el anuncio del acuerdo provisional, los mercados internacionales reaccionaron con fuertes subas y el precio del petróleo registró una caída superior al 5%. El crudo Brent descendió 4,37 dólares y se ubicó en 82,96 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdió 4,53 dólares y cotizó alrededor de 80,35 dólares. Ambos valores han retrocedido significativamente desde los más de 110 dólares alcanzados al inicio del conflicto en febrero.

La reapertura del estrecho de Ormuz fue recibida como una medida de alivio para el mercado energético, aunque analistas como Stephen Innes, de SPI Asset Management, advirtieron que la normalización total podría demorar meses. “La reapertura de Ormuz es una válvula de alivio, no un dividendo de paz completo. El mercado puede eliminar algo del pánico sobre el crudo, pero aún debe calcular la brecha entre un titular, una firma y un régimen que realmente cumpla”, indicó Innes a la agencia AP.

La reapertura del estrecho de Ormuz impulsó subas en los mercados internacionales y provocó una caída superior al 5% en el precio del petróleo Brent y del WTI. (EFE/ARCHIVO)
La reapertura del estrecho de Ormuz impulsó subas en los mercados internacionales y provocó una caída superior al 5% en el precio del petróleo Brent y del WTI. (EFE/ARCHIVO)

En Asia, el Nikkei 225 de Tokio subió un 5% hasta los 69.317,50 puntos, marcando un nuevo récord, mientras que el Kospi de Seúl avanzó un 5,2% a 8.545,98 puntos. El Shanghai Composite y el Taiex de Taiwán también mostraron incrementos de 1,6% y 2,8%, respectivamente.

En Europa, a media jornada, el DAX alemán subía un 1,3% hasta los 24.942 puntos, el CAC 40 francés ganó un 1,1% y el FTSE 100 británico avanzó un 0,2%. En Wall Street, el Dow Jones subió un 1% a 51.703,60 puntos, el S&P 500 un 1,5% hasta los 7.544,90 puntos y el Nasdaq Composite un 2,4% hasta los 26.518,12 puntos.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz puso fin a tres meses de tensiones que habían restringido el tránsito de hidrocarburos, generando incertidumbre en los mercados internacionales y afectando los precios del petróleo. Con la confirmación del pacto, los mercados reaccionaron de inmediato, aunque persisten dudas sobre la implementación plena y los tiempos para una normalización definitiva del comercio marítimo y energético en la región.

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