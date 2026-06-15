Dragones y reyes surgen de la arena, el festival medieval de Dinamarca que fascina al público

La muestra reúne a artistas de distintos países para recrear caballeros, dragones y monarcas en la costa del norte danés (AP)

En el marco de una nueva edición del Festival de Esculturas de Arena, la localidad costera de Hundested, ubicada en el norte de Dinamarca, se convierte en un escenario medieval que invita al público a recorrer figuras inspiradas en la Edad Media.

Según informó la agencia de noticias Associated Press, el certamen rinde homenaje a la Edad Media y convoca a artistas internacionales que dan vida a figuras monumentales de caballeros, dragones y reyes sobre la arena. El evento, que permanecerá abierto hasta el 18 de octubre, espera recibir a más de 60.000 visitantes.

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Durante el evento, escultores de Europa y de otras regiones desarrollan sus creaciones inspirados en relatos históricos, leyendas y mitos medievales. El resultado es una muestra de creatividad y destreza técnica que recorre escenas de la vida cotidiana, batallas, mercados y personajes emblemáticos de la época. Las piezas, que destacan por su tamaño y nivel de detalle, ofrecen a los visitantes un recorrido visual por el imaginario medieval que trasciende las fronteras del país.

Relatos medievales y tradiciones locales

La convocatoria, en su edición número 15, mantiene abierta la exposición hasta mediados de octubre y apunta a rebasar la afluencia registrada en años anteriores (AP)

El enfoque medieval de este año impulsó la creatividad de los artistas, que reinterpretaron tanto relatos históricos europeos como narraciones propias de Dinamarca. “Hemos encontrado algunas historias locales de Dinamarca. A los escultores, artistas, les encanta este tema, porque ofrece muchísimas imágenes e historias”, indicó Christian Warrer, organizador del festival, en declaraciones recogidas por AP.

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Durante el certamen, la playa de Hundested se convierte en un espacio donde la fantasía y la historia se encuentran en cada escultura. Entre las piezas expuestas surgen castillos fortificados, escenas de justas, figuras de monarcas y mercados animados por numerosos personajes. El público tiene la oportunidad de observar de cerca el trabajo de los escultores, quienes cuentan con pocos días para terminar sus creaciones antes de la apertura oficial del evento.

El festival se distingue por la interacción directa entre visitantes y artistas, lo que facilita descubrir detalles sobre la técnica empleada y el trasfondo de cada obra. Según detalló AP, el encuentro se ha consolidado como una cita cultural relevante, que convoca tanto a familias locales como a turistas de diferentes países.

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Técnica, materiales y resistencia ante el clima

Los participantes trabajan contra el reloj para terminar piezas monumentales antes de la apertura oficial, con escenas de batallas, mercados y vida cotidiana (Captura de video)

Uno de los mayores desafíos para los participantes es la resistencia de las esculturas, que deben mantenerse intactas frente a las condiciones climáticas de la costa danesa durante varios meses. A diferencia de la arena tradicional de playa, el material empleado incorpora un porcentaje de arcilla, lo que confiere mayor solidez y permite que las obras soporten la lluvia y el viento.

Esta mezcla convierte las esculturas en estructuras firmes, muy distintas de los habituales castillos de arena efímeros. Los organizadores subrayan que la resistencia del material resulta fundamental, ya que el festival se extiende hasta mediados de octubre y recibe un flujo constante de visitantes.

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El proceso de construcción requiere precisión y rapidez, ya que los artistas cuentan con solo unos días para finalizar piezas que, en muchos casos, superan los dos metros de altura.

Obras destacadas y visitantes internacionales

La edición número 15 apuesta por combinar mitos europeos con narraciones danesas en una exhibición al aire libre que acerca al público a castillos (Captura de video)

Entre las creaciones más comentadas de esta edición se encuentra la obra titulada ‘El juego de los reyes’, realizada por el escultor neerlandés Joris Kivits, quien lleva más de veinte años dedicado al arte con arena. Según relató el artista a AP, su escultura imagina a monarcas medievales reunidos en torno a una partida de ajedrez.

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El festival reúne a escultores de diferentes países, quienes aportan su visión personal sobre la Edad Media mediante estilos y técnicas diversas. Esta variedad enriquece la muestra y permite que el público descubra nuevas formas de interpretar la historia y la leyenda a través del arte efímero.

De acuerdo con la agencia de noticias, el evento se destaca no solo por su atractivo visual, sino también por su capacidad para acercar la historia y la creatividad a miles de personas en un entorno natural. El festival se afianza como uno de los principales eventos culturales de la región y un punto de encuentro para creadores y aficionados al arte en arena.

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