Mundo

Dragones y reyes surgen de la arena, el festival medieval de Dinamarca que fascina al público

Escultores internacionales recrean escenas épicas y relatos locales en la edición número 15 del evento, que espera superar los 60.000 asistentes antes de su cierre previsto para octubre

Guardar
Google icon
Gran escultura de arena marrón que muestra a dos caballeros con armadura jousting en caballos. Una persona de rodillas moldea la base de la obra
La muestra reúne a artistas de distintos países para recrear caballeros, dragones y monarcas en la costa del norte danés (AP)

En el marco de una nueva edición del Festival de Esculturas de Arena, la localidad costera de Hundested, ubicada en el norte de Dinamarca, se convierte en un escenario medieval que invita al público a recorrer figuras inspiradas en la Edad Media.

Según informó la agencia de noticias Associated Press, el certamen rinde homenaje a la Edad Media y convoca a artistas internacionales que dan vida a figuras monumentales de caballeros, dragones y reyes sobre la arena. El evento, que permanecerá abierto hasta el 18 de octubre, espera recibir a más de 60.000 visitantes.

PUBLICIDAD

Durante el evento, escultores de Europa y de otras regiones desarrollan sus creaciones inspirados en relatos históricos, leyendas y mitos medievales. El resultado es una muestra de creatividad y destreza técnica que recorre escenas de la vida cotidiana, batallas, mercados y personajes emblemáticos de la época. Las piezas, que destacan por su tamaño y nivel de detalle, ofrecen a los visitantes un recorrido visual por el imaginario medieval que trasciende las fronteras del país.

Relatos medievales y tradiciones locales

Escultor trabajando en una gran estatua de arena de un rey de ajedrez. Otras piezas de ajedrez de arena y un paisaje de vallas y mástiles de barcos visibles
La convocatoria, en su edición número 15, mantiene abierta la exposición hasta mediados de octubre y apunta a rebasar la afluencia registrada en años anteriores (AP)

El enfoque medieval de este año impulsó la creatividad de los artistas, que reinterpretaron tanto relatos históricos europeos como narraciones propias de Dinamarca. “Hemos encontrado algunas historias locales de Dinamarca. A los escultores, artistas, les encanta este tema, porque ofrece muchísimas imágenes e historias”, indicó Christian Warrer, organizador del festival, en declaraciones recogidas por AP.

PUBLICIDAD

Durante el certamen, la playa de Hundested se convierte en un espacio donde la fantasía y la historia se encuentran en cada escultura. Entre las piezas expuestas surgen castillos fortificados, escenas de justas, figuras de monarcas y mercados animados por numerosos personajes. El público tiene la oportunidad de observar de cerca el trabajo de los escultores, quienes cuentan con pocos días para terminar sus creaciones antes de la apertura oficial del evento.

El festival se distingue por la interacción directa entre visitantes y artistas, lo que facilita descubrir detalles sobre la técnica empleada y el trasfondo de cada obra. Según detalló AP, el encuentro se ha consolidado como una cita cultural relevante, que convoca tanto a familias locales como a turistas de diferentes países.

Técnica, materiales y resistencia ante el clima

Un hombre esculpe una figura de elefante sobre una esfera en arena, junto a otra escultura de una mujer, en un terreno arenoso con edificios al fondo
Los participantes trabajan contra el reloj para terminar piezas monumentales antes de la apertura oficial, con escenas de batallas, mercados y vida cotidiana (Captura de video)

Uno de los mayores desafíos para los participantes es la resistencia de las esculturas, que deben mantenerse intactas frente a las condiciones climáticas de la costa danesa durante varios meses. A diferencia de la arena tradicional de playa, el material empleado incorpora un porcentaje de arcilla, lo que confiere mayor solidez y permite que las obras soporten la lluvia y el viento.

Esta mezcla convierte las esculturas en estructuras firmes, muy distintas de los habituales castillos de arena efímeros. Los organizadores subrayan que la resistencia del material resulta fundamental, ya que el festival se extiende hasta mediados de octubre y recibe un flujo constante de visitantes.

El proceso de construcción requiere precisión y rapidez, ya que los artistas cuentan con solo unos días para finalizar piezas que, en muchos casos, superan los dos metros de altura.

Obras destacadas y visitantes internacionales

Primer plano de una escultura de arena de la cabeza de un hombre con sombrero de bombín, con facciones detalladas y expresiones serias, bajo luz natural
La edición número 15 apuesta por combinar mitos europeos con narraciones danesas en una exhibición al aire libre que acerca al público a castillos (Captura de video)

Entre las creaciones más comentadas de esta edición se encuentra la obra titulada ‘El juego de los reyes’, realizada por el escultor neerlandés Joris Kivits, quien lleva más de veinte años dedicado al arte con arena. Según relató el artista a AP, su escultura imagina a monarcas medievales reunidos en torno a una partida de ajedrez.

El festival reúne a escultores de diferentes países, quienes aportan su visión personal sobre la Edad Media mediante estilos y técnicas diversas. Esta variedad enriquece la muestra y permite que el público descubra nuevas formas de interpretar la historia y la leyenda a través del arte efímero.

De acuerdo con la agencia de noticias, el evento se destaca no solo por su atractivo visual, sino también por su capacidad para acercar la historia y la creatividad a miles de personas en un entorno natural. El festival se afianza como uno de los principales eventos culturales de la región y un punto de encuentro para creadores y aficionados al arte en arena.

Temas Relacionados

DinamarcaEdad MediaEsculturaFestivalesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde con una resolución el acuerdo final con EEUU

La cancillería iraní también anunció tarifas por “servicios de navegación y protección ambiental” en Ormuz. Vance respondió que Washington espera que el paso quede “abierto sin peajes a largo plazo”

Irán exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde con una resolución el acuerdo final con EEUU

Euforia en los mercados tras el acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

El Brent perdió un 5% hasta los 83 dólares por barril; el DAX alemán subió un 1,3%, el CAC 40 francés un 1,1% y los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura alcista en Wall Street

Euforia en los mercados tras el acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Israel confirmó que mantendrá sus tropas en el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El Ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que las fuerzas seguirán en áreas de seguridad de la frontera norte por tiempo indefinido, pese al pacto entre Washington y Teherán que busca frenar los choques con el grupo terrorista Hezbollah

Israel confirmó que mantendrá sus tropas en el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Los 8 destinos de diseño que marcarán tendencia en 2026, según expertos en interiorismo

Diseñadores internacionales seleccionaron los lugares que consideran más inspiradores por su arquitectura, artesanía y riqueza cultural

Los 8 destinos de diseño que marcarán tendencia en 2026, según expertos en interiorismo

Habría sufrido acoso escolar: entró a clase con un cuchillo de 13 centímetros e hirió a dos compañeros de 14 años y al profesor que intentó protegerlos

El ataque, ocurrido el pasado 9 de junio en la Co-op Academy, fue calificado por la justicia como premeditado. La acusada, de 14 años, enfrenta tres cargos de intento de homicidio

Habría sufrido acoso escolar: entró a clase con un cuchillo de 13 centímetros e hirió a dos compañeros de 14 años y al profesor que intentó protegerlos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El dolor de Estela de Carlotto por la muerte de “Taty” Almeida: “Quedamos dos abuelas nada más con vida”

El dolor de Estela de Carlotto por la muerte de “Taty” Almeida: “Quedamos dos abuelas nada más con vida”

Investigadores descubren vínculos entre el TDAH y otras afecciones de salud

Mercados: el riesgo país argentino vuelve a caer y toca un nuevo mínimo en más de ocho años

Las últimas novedades del Mundial, en vivo: cuáles son las alternativas que analiza Scaloni para armar el equipo del debut frente a Argelia

De la inauguración del Mundial al parque: así fue el concierto sorpresa de Danny Ocean en la colonia Roma de la CDMX

INFOBAE AMÉRICA

Los bloqueos pierden fuerza en Bolivia mientras la COB aplaza una decisión sobre las protestas

Los bloqueos pierden fuerza en Bolivia mientras la COB aplaza una decisión sobre las protestas

Noboa será recibido en el Pentágono durante su reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos

Irán exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde con una resolución el acuerdo final con EEUU

Inclinan la estatua del alcalde favorito de Hitler en Viena

Hay momentos de definición

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martinez lamentó la muerte de su expareja Oliver Tree: “Ha sido un día devastador”

Melanie Martinez lamentó la muerte de su expareja Oliver Tree: “Ha sido un día devastador”

La historia detrás de la frase más inesperada de Jurassic Park, según su guionista

El día que un expresidente de Estados Unidos apareció en el set de filmación de Steven Spielberg

Así es Oasis, la serie de Netflix en un resort

Michelle Pfeiffer repasó su trayectoria y recordó su papel en Batman Returns: “Interpretar a Gatúbela fue un sueño hecho realidad”